هل تبحث عن وظيفة ولكن يتم تجاهلك من الموارد البشرية؟ إليك ما يجب القيام به

قد يبدو الأمر مقلقًا نفسيًا عندما تسعى بكل حماس للحصول على وظيفة أحلامك وتنتظر الرد من الموارد البشرية أياماً وأسابيع ولا يصلك سوى الصمت. إنه شيء غير صحي على الإطلاق.

ووفقًا لمسح أجراه موقع تجميع الوظائف Indeed، كان أرباب العمل يتجاهلون مرشحيهم بشكل أكبر بعد تفشي وباء كورونا. وأفاد ما يقرب من 77 بالمئة من الباحثين عن عمل أنهم تعرضوا للظلم في مراحل مختلفة من عملية التوظيف.

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في بعض الحالات، قد يرجع الأمر إلى أن مدير الموارد البشرية غارق في طوفان من طلبات المتقدمين للتوظيف. يقول كرونال، مدير التوظيف في منظمة غير ربحية لـ VICE: “في شركتي، أنا الشخص الوحيد الذي يستقدم الموظفين الجدد للشركة. في معظم الأيام، يصلني 300 متقدم يتنافسون على منصب واحد. وأحتاج وقتًا لدراسة كل هذه الطلبات.”

في أوقات أخرى، قد يكون الأمر يتعلق بأخلاقيات سيئة والتهاون من جانب صاحب العمل. تحكي العديد من القصص عبر الإنترنت عن تعرض الباحثين عن عمل للظلم حتى بعد عدة جولات من المقابلات والوعود بالحصول على المنصب.

حسنا إذن. هل هناك شيء يمكنك القيام به كباحث عن عمل حتى لا يتم تجاهل طلبك من قسم الموارد البشرية؟

تحدثنا إلى مديري التوظيف والمتخصصين في جلب الكفاءات والمواهب الجديدة لمساعدتنا في تعزيز طلبات التقدم للتوظيف واعطائنا نصائح حول جذب انتباه الأشخاص المعنيين.

اجعل سيرتك الذاتية أكثر دقة ووضوحًا

الاحتمالات تشير إلى أن لديك الكثير لتقوله عن نفسك – الجوائز، وخبرات العمل والأشياء الرائعة التي ربما فعلتها في حياتك المهنية. ولكن كلما طالت السيرة الذاتية، كلما زادت فرص تعرضك للتجاهل.

ويقول كرونال: “من الناحية المثالية، يجب ألا يزيد طول أي سيرة ذاتية عن صفحتين في أحسن الأحوال.” واستطرد قائلاً: “هذا ما لم تكن لديك خبرة عملية تمتد لثلاثة عقود أو نحو ذلك.”

وأضاف أن الإيجاز في السير الذاتية يوضح أيضًا مهاراتك في قول الكثير بكلمات أقل وإحداث تأثير دون أن تأخذ الكثير من وقت شخص ما.

ويشير اشيش تشوبرا، مدير التوظيف الذي يعمل في شركة تكنولوجيا معلومات عالمية مقرها في وادي السيليكون بولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة، إن السير الذاتية يجب أن تبدو جذابة أيضًا وأن يكون لديها بعض التنوع وتعبر عن شخصيتك دون أن تكون مبتذلة. وأضاف: “وجود سيرة ذاتية مملة وغير واضحة سيضجرني حتى قبل أن أبدأ في قراءتها. لا يجب أن تكون سيرتك الذاتية مبهرجة بالطبع، ويجب أن يكون المحتوى أكثر أهمية من الشكل. لكن لا يضر أن يكون لدى سيرتك الذاتية بعض التنوع والشخصية.”

استخدم الكلمات المحورية في طلب التقدم للوظيفة ولكن لا تبالغ في ذلك.

وفقًا لإحدى الدراسات، فإن 90 بالمئة من المتقدمين للوظائف لا يكلفون أنفسهم عناء قراءة الوصف الوظيفي على LinkedIn أو مواقع الوظائف الأخرى. حيث أن أقل شيء يمكن أن تفعله هو معرفة نوع الوظيفة التي تقوم بالتقدم إليها، لذلك فمن المستحسن أيضًا إجراء تعديل طفيف على طلبك أو خطاب التقديم أو السيرة الذاتية وفقًا للوصف المذكور في المواصفات المطلوبة للوظيفة.

كثيرًا ما يستخدم مديرو التوظيف برنامجًا أو ذكاءً اصطناعيًا يعمل على تصفية المتقدمين الذين ليس لديهم أي من الكلمات المحورية المذكورة في الوصف الوظيفي.

ويشير تشوبرا: “ستكون هناك دائمًا كلمات محورية معينة مذكورة في الوصف الوظيفي والتي يمكنك استخدامها في سيرتك الذاتية.” وأضاف: “يمكنك أيضًا استخدام توصيفات متشابهة، ولكن احرص على عدم إدراجها بشكل عشوائي. أنت بحاجة إلى مهارات أو خبرة معينة مثبتة لدعم هذه الكلمات المحورية أيضًا.”

في الآونة الأخيرة، عيّن تشوبرا مهندس حوسبة سحابية لشركته. وأوضح كيف أن ذكر الكلمات المحورية المتعلقة بالعالم المتنوع للحوسبة السحابية في طلب التقدم للوظيفة ساعد المرشح في الحصول على الوظيفة.

ويضيف تشوبرا قائلا: “في هذه الحالة، ساعدتهم بالفعل تلك الكلمات المحورية مثل التعلم الآلي، الذكاء الاصطناعي، أو العمل مع خدمات Amazon cloud أو حوسبة Google، وأضاف: “إذا كنت تريد أن تكون خبرتك العملية في (لغة البرمجة) فعليك أن تذكر لغة البايثون Python، ثم اذكر ما خبرتك في جميع وظائفك السابقة. وإذا كنت قد عملت في أربع شركات، فعليك أن يكون لديك ما لا يقل عن أربع أو خمس إشارات إلى لغة بايثون في سيرتك الذاتية.”

استثمر في ملف وظيفي عبر الإنترنت

عادةً ما يعثر العديد من مديري التوظيف على ملفك الوظيفي على شبكات عمل احترافية مثل LinkedIn. يمكن أن تساعدك صورة احترافية بدون أي خلفية مشتتة للانتباه والكثير من الروابط ذات الصلة والملف الشخصي النشط على التميز في هذا السوق المزدحم.

ويقول تشوبرا إن الحصول على ملف وظيفي شخصي مفصل ومحدث يساعد عادةً في لفت الانتباه. لذلك، إذا كانت آخر مرة قمت فيها بتحديث ملفك الوظيفي الشخصي في عام 2019، فإن ذلك لن ينجح مع مديري التوظيف.

وقال كارتيك راو، كبير مسؤولي شؤون الأفراد في شركة لتبادل المحتوى، إن “الاهتمام بالتواجد على وسائل التواصل الاجتماعي” مع سيرة مهنية احترافية عبر الإنترنت عادة ما يكون ميزة إضافية. يمنح ذلك صاحب العمل المحتمل لمحة موجزة عن مهارات التواصل لديك.

بناء دائرة اتصالاتك الخاصة

بعد الإعلان عن وظيفة شاغرة، يعتمد مديرو التوظيف عادة على الإحالات الداخلية. وقال راو: في هذه الحالة، تزداد أهمية البناء على مهارات الاتصال لديك. ولكن، كما أوضح راو، “التواصل” لا يعني إرسال رسائل البريد الإلكتروني عشوائيًا إلى أصحاب العمل.

وأضاف: “ركز على خلق القيمة بين زملائك لأن هذا سيجعل الناس يتواصلون معك، وبالتالي تعزيز دائرة اتصالاتك.”

في حين أن بعض هذه الاتصالات قد لا يكون لها عوائد فورية، إلا أنها قد تثبت أنها مفيدة فقط عندما تأتيك فرص عمل غير متوقعة، خاصة بالنسبة للمناصب العليا التي نادرًا ما يتم الإعلان عنها عبر الإنترنت وغالبًا ما يتم البحث عنها حصريًا من خلال هذه الاتصالات والإحالات الداخلية.

مراعاة وجود عدة سير ذاتية

بالنسبة للكثيرين، قد يكون ملفهم الوظيفي الحالي في تناقض صارخ مع مجموعة مهاراتهم أو خلفيتهم التعليمية. في بعض الحالات، قد يكون لدى المرء مهارات متعددة يمكن تطبيقها على مجموعة واسعة من الوظائف.

حدث ذلك أيضًا مع كرونال، مسؤول الموارد البشرية الذي كانت لديه تجربة في هذا الشأن. حيث استفاد من خلفيته الهندسية للعمل كمدير مشروع لسنوات قبل أن يقرر تغيير مهامه والانتقال إلى الموارد البشرية للاستفادة من مهارات التواصل لديه. وقال “كان لدي سيرة ذاتية – واحدة تتسم بطابع تقني للغاية لأي فرص عمل محتملة في المجال الهندسي والأخرى تخص التقدم لوظيفة في مجال الموارد البشرية.”

على الرغم من أن كرونال لم يكن لديه أي خبرة في الموارد البشرية، إلا أنه صمم سيرة ذاتية جديدة حيث سلط الضوء على مهارات التواصل التي تعلمها خلال فترة عمله في إدارة المشروع. وقال: “في مثل هذه الحالات، حيث قد يكون لديك خيارات وظيفية مختلفة جذريًا، لا يمكنك كتابة نفس الطلب الوظيفي في كل مكان. لكن هذا لا يعني أنك بحاجة إلى تقديم خمس سيرة ذاتية أيضًا.”

ممارسة فن الرقابة الذاتية وضبط النفس

عند الاندفاع واليأس من العثور على وظيفة جديدة، ينتهي الأمر بالكثير منا بالتقدم لأكثر من اثنتي عشرة وظيفة بشكل يومي تقريبًا. قال راو إنه بينما قد يكون بعض المرشحين يائسين حقًا، لا سيما إذا كانوا عاطلين عن العمل لفترة طويلة، فإن التقدم بشكل محموم للوظائف يضر أكثر مما ينفع.

بالنسبة للمبتدئين، فإن التقدم لشغل 20 وظيفة في اليوم يعني أن تمر بضغوط التعرض للتجاهل 20 مرة أيضًا.

وتابع: “في كثير من الأحيان، لا يقدم الأشخاص حتى ملفات تعريف وظيفية ذات صلة ويريدون فقط أن يجذبوا انتباه الشركة التي يحلمون بها.” وأضاف: “كن صادقًا مع نفسك واعرف دائمًا قيمتك الذاتية. قم بمراقبة نفسك واكبح جماحها. كن حذرًا بشأن طلبات التقدم للوظيفة الخاصة بك وقم بإجراء البحث المناسب حول الوظيفة.”

يمكن أن يؤثر تعرضك للتجاهل بشكل يومي، خاصة بسبب التقدم لشغل وظائف غير ذات صلة بها، على احترامك لذاتك – وهو شيء لا يحتاجه أحد منا أكثر من ذلك. ويحذر راو قائلا: “أيضًا، إذا وصلت بطريقة سحرية إلى مرحلة المقابلة لوظيفة لا صلة لها بسيرتك الذاتية، فسيكون ذلك مجرد صدفة وسيتم رفضك في النهاية.”

وضح تأثير مهاراتك ولا تكتفي بمجرد ذكرها

في الوقت الذي وصلت فيه برامج ومبادرات تنمية المهارات إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، فإن الحصول على شهادة احترافية ليس بالأمر الصعب حقًا. ويقول كرونال: “إن مجرد ذكر كل مهاراتك في السيرة الذاتية لا يجعل طلبك بارزًا لأن المتقدمين الآخرين قد يكون لديهم تلك المهارات مدرجة أيضًا.”

وأوضح كرونال: “من المهم أن تشرح كيف أفادت هذه المهارات مؤسساتك السابقة.على سبيل المثال، إذا ذكرت أنه يمكنك العمل بطريقة احترافية على لغة البرمجة جافا Java، فأضف سطرًا أو سطرين حول كيفية تأثير هذه المهارة بشكل ملموس على شركتك السابقة أو الحالية. هل قمت بحل مشكلة حرجة؟ أو ساعدت في زيادة إدرار الإيرادات للشركة؟ أثبت أنه يمكنك بالفعل تطبيق هذه المهارات بطريقة ملموسة.”

اطلب جدولاً زمنيًا وتابعه إذا تم تجاهلك بعد المقابلة

من خلال مقابلات العمل، يمكننا غالبًا أن نكون على مسارات متوازية مع أرباب العمل المحتملين. في رؤوسنا، يبدو كل شيء مثالياً، حتى نتعرض للتجاهل. لا يوجد رفض أو موافقة واضحة أيضًا. كيف يمكن للمرء أن يتجاوز هذه المساحة الغامضة والحرجة؟

كتبت كارولين كاستريلون من مجلة Forbes أنه من المستحسن عادةً سؤال صاحب العمل المحتمل عن جدول زمني تقريبي بحلول موعد توقع الرد. بعد انقضاء الجدول الزمني المذكور، يمكن أن تبدأ المتابعة بتوجيه الشكر أولاً إلى المنظمة على أخذها لك بعين الاعتبار ثم طلب تحديث، مع الإشارة إلى تفصيلة محددة أو اثنتين قيلت خلال مقابلتك. إذا كان ذلك مناسبًا، فيمكنك التفكير في الاتصال بالشخص أيضًا أو ربما شخص آخر من فريقه. افعل ذلك دون أن تلح على التعاقد معك.

ولكن إذا لم يفلح أي شيء، فمن المحتمل أنه لا يوجد شيء آخر يمكنك القيام به. تأكد من ترك تعليق حول تجربتك مع الشركة التي تقدمت لها بطلب للحصول على وظيفة؛ على موقع ويب مثل Glassdoor أو Indeed أو ZipRecruiter. ربما سيقرأها شخص من الشركة ويحرص على عدم تعرض أي شخص آخر للتجاهل بالطريقة التي مررت بها.