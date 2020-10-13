هل تحاول الحيتان الانتحار حينما تجنح نحو الشاطئ؟

شهدت الشواطئ الاسترالية مؤخراً جنوحاً جماعياً للحيتان فيما ما يعتبر من بين أكبر الحوادث من هذا النوع على مستوى العالم، حيث نفق حوالي 380 حوتاً على السواحل الأسترالية فيما يعتقد أنه أكبر جنوح جماعي للحيتان الطيارة في استراليا. وعلى الرّغم من أنّ الحيتان تُشتهَر بامتلاكها نظام ملاحة متطوّراً يُمكنّها من تحديد اتجاهها في البحر، إلا أنّه من المعروف أنّ بعض الحيتان تجنح نحو المياه الضّحلة أو الشّواطئ، ممّا يؤدّي إلى موتها، وقد تشمل هذه الظّاهرة حيتاناً مُنفرِدةً أو قطيعاً كاملاً.

نظريات حول أسباب جنوح الحيتان:

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