هل تم إلغاء حفل سعد لمجرد في مصر؟

عبر هاشتاغ مش_عايزين_لمجرد_في_مصر وسعد_لمجرد_مغتصب عبر مصريون عن رفضهم لإقامة حفل غنائي كان مقررًا في مصر للفنان المغربي سعد لمجرد، بسبب “الاتهامات” في فرنسا والولايات المتحدة بـ “اغتصاب ثلاث فتيات.” وقد قامت الشركة المنظمة “كايرو شو” بحذف الإعلان الخاص على الإنترنت وألغت شركة توزيع تذاكر الحفل علامة الشراء التي كانت موجودة على موقعها الإلكتروني.

وقد عبر حساب Assault Police على موقع إنستغرام، الذي اشتهر في الأشهر الماضية بنشر شهادات ضحايا التحرش الجنسي في مصر، عن رفضه التام لاستضافة لمجرد، وقالت نادين أشرف، صاحبة الحساب في instastory إن “ألا تكفينا قضايانا حتى يتم استيراد شخص متهم بالاغتصاب من خارج مصر للغناء هنا؟”

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وقد شهدت مصر في الفترة الماضية انتشار شهادات عن وقائع اعتداء جنسي وتحرش واغتصاب، بينها قضيتا “أحمد بسام زكي” و”حادثة الفيرمونت” بعد تشجيع الضحايا على تقديم بلاغات للنيابة العامة.

وسبق أن أطلق نشطاء في السعودية هاشتاغ نرفض_سعد_لمجرد_في_الرياض اعتراضًا على مشاركته في حفل غنائي نهاية العام الماضي، لكنه أحيى الحفل بعدها.

وألقي القبض على سعد لمجرد أول مرة للاشتباه في ضربه امرأة واغتصابها في نيويورك عام 2010. وبعدها بست سنوات، اتهم بالاعتداء الجنسي على فرنسية تدعى لورا بريولا. وفي خريف 2018 اتهم من جديد باغتصاب فتاة على شاطئ الريفيرا بفرنسا.

وفي مصر كذلك، انتقد كثيرون اختيار الممثلة الإسرائيلية غال غادوت لتجسيد شخصية الملكة كيلوباترا في فيلم. واستنكر مصريون اختيار هوليوود لممثلة “أجنبية بيضاء” لتجسد شخصية الملكة المصرية، في حين انتقد آخرون كونها مجندة سابقة في الجيش الإسرائيلي وتوجهاتها “المؤيدة للصهيونية.” وفي السينما، لعبت أكثر من امرأة بيضاء دور كليوباترا، ومن بينهن كلوديت كولبير، وفيفيان لي، والأكثر شهرة إليزابيث تايلور. وقد اقترح البعض اختيار سوسن بدر للقيام بالدور.