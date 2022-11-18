هل ستقاطع كأس العالم في قطر؟

بدأ الجدل منذ حصول قطر على حق استضافة كأس العالم. تحدثت منظمات حقوق الإنسان عن معاملة العمال المهاجرين الذين يعملون في البنية التحتية لكأس العالم في البلاد. العلاقات المثلية مُجرَّمة أيضًا في قطر، مما يجعل العديد من المثليين قلقين من احتمال حضور البطولة. كما طغت مزاعم الرشوة والفساد على عملية تقديم العطاءات التي أدت إلى فوز روسيا وقطر بكأس العالم المتتاليين في عام 2010.

منذ ذلك الحين، قرر العديد من المشجعين مقاطعة البطولة. في العام الماضي، أسفرت حملة شعبية نرويجية عن مطالبة العديد من أكبر الأندية في البلاد علنًا بعدم الحضور. ورفضت العديد من السلطات المحلية في جميع أنحاء فرنسا، بما في ذلك في باريس ومرسيليا وستراسبورغ بث البطولة في الأماكن العامة أو إنشاء مناطق للمشجعين.

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على الرغم من أنه ليس جزءًا من أي حملة أو حركة رسمية، إلا أن عددًا متزايدًا من المشجعين في بريطانيا اتخذوا أيضًا قرارًا شخصيًا بعدم متابعة البطولة، ويشرحون أسبابهم في هذه الاقتباسات.

“بالنسبة لي، فإن التضامن مع العمال المهاجرين هو أساس كل شيء. سيكون من الصعب والغريب عدم مشاهدة كأس العالم. ولكن هذا خيار شخصي ولا أفرضه على الآخرين.” – أب دافيد، مشجع ريكسهام وويلز

“تم منح الأحداث الرياضية الكبرى لبلدان ذات سجلات سيئة في مجال حقوق الإنسان من قبل، بالطبع. لكن، في قطر، تم توثيق ظروف عمل العمال بدقة، وهذه الظروف مرتبطة بشكل مباشر بالبطولة. لا أنفي أن الدول القمعية اشترت بعض من أكبر الأندية في العالم كما أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ينظم أحداثاً رياضية في نفس هذه البلدان. ولكن في مرحلة ما عليك اتخاذ موقف جاد من كيفية إدارة هذه الرياضة.” -كيرت بيكر، مشجع فريق إس كي بران

“لقد نشأت على احترام الناس بغض النظر عن هويتهم. ولكن القصص التي قرأناها عن معاملة العمال المهاجرين مروعة، وكذلك بعض القصص حول كيفية معاملة الحكومة القطرية لمواطنيها. أنا ببساطة لن أؤيد دولة تفعل ذلك، وإذا كان ذلك يعني تفويت ستة أسابيع من مشاهدة كرة القدم، فليكن.” –فيث فولشر، من مشجعي ليفربول

“أعيش في أوسلو وهنا في النرويج كانت هناك حركة كبيرة لمقاطعة كأس العالم. من السهل القول بأن النرويج لم تتأهل وبالتالي فنحن لن نتابع كأس العالم على أي حال، لكن الاحتجاجات والشكاوى ضد كأس العالم والغسيل الرياضي بدأت قبل فشل المنتخب الوطني في التأهل. الجهل نعمة أحياناً، ولكن الآن من الصعب تجاهل كل ذلك.” -كريستوفر هيلاند، مشجع أرسنال

“لقد كنت عضوًا في منظمة العفو الدولية لأكثر من عقد من الزمان. مشاهدة كأس العالم وتجاهل ما حدث مع العمال المهاجرين ومعاملة الأشخاص المثليين وثنائيي الجنس والعابرين جنسيًا، يعني أنني سأكون مجرد شخص منافق. لا يمكنني ذلك.” –ناثان، مشجع فولهام

“هناك أعضاء في الحكومة البريطانية أخبروا المشجعين المثليين بالذهاب إلى قطر، لكن التصرف بشكل مختلف هناك. هذا بالنسبة لي، يبعث برسالة خاطئة تمامًا، لأن كأس العالم يجب أن يكون حول حرية السفر وحرية التعبير. أن يُقال لأفراد مجتمع الميم: “إذهبوا إلى البطولة، لكنكم سُتعرضون نفسكم للخطر” كيف يمكن أن تكون هذه البطولة للجميع؟ لا أنوي مشاهدة حتى مباراة واحدة في كأس العالم هذا العام.” -مارك لوفورد، محاضر في الحرم الجامعي لكرة القدم التجارية