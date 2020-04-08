هل يجب أن نتسوق عبر الإنترنت خلال انتشار فيروس كورونا؟

ظهر هذا المقال بالأصل على VICE UK

هناك شيء ثابت وحيد خلال فترة انتشار فيروس كورونا وهو أن الرأسمالية لا تزال تسود بشكل مطلق، وأصبح المدونون والمعلنون وشركات الموضة السريعة أكثر عطشًا من أي وقت مضى للحصول على اهتماماتنا وأموالنا. بالنسبة للبعض الذين يشعرون بالملل والملازمين لمنازلهم ولديهم دخل، قد يكون من المغري طلب كل شيء يمكن تخيله، يقولون لأنفسهم، لقد سئمنا وتعبنا من العيش خلال الحجر المنزلي، لذلك دعونا نطلب الأشياء التي تشبع ذواتنا.

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لكن الأمر ليس بهذه البساطة. هل يجب علينا بالفعل شراء عناصر غير أساسية عبر الإنترنت؟ العديد من الشركات تتحرك بعشوائية خلال الأزمة، ولا تقدم سوى القليل من المعلومات الإضافية المتعلقة بفيروس كورونا إلى عملائها. طلب الطعام قد يكون مفهوما، ولكن شراء خمس سترات من متجر Boohoo، ومكواة تجعيد الشعر من متجر Amazon ومجموعة من الإكسسوارات المجنونة التي يتزايد الإقبال عليها من قبل المراهقين على متجر Depop هي شيء آخر تماما. هل التسوق عبر الإنترنت في هذا الوقت من الأزمة خطير بالنسبة لنا وللآخرين – وهل هو أخلاقي ومبرر؟

أولا: الأسس الصحية. فيروس كورونا هو مرض تنفسي ينتشر عبر قطرات محمولة جوًا. عندما يسعل شخص مصاب أو يعطس، يمكن أن تهبط قطرات تحتوي على الفيروس على وجه شخص ما أو يتم استنشاقه. ولكن يمكن للأشخاص أيضا التقاط الفيروس إذا لمسوا وجههم بعد ملامسة سطح أو أي شيء يحمل الفيروس.

أظهرت دراسة جديدة نشرت يوم الثلاثاء الماضي في مجلة نيو إنجلاند الطبية، كيف يتحلل الفيروس على الأسطح والمواد المختلفة. وجد الباحثون أن الفيروس يتحلل على مدار 24 ساعة على الورق المقوى، مما يشير إلى أن عبوات الورق المقوى التي تصل عبر البريد يمكن أن تحتوي فقط على مستويات منخفضة من الفيروس، إذا كان ساعي البريد الخاص بك بصحة جيدة. على العبوات البلاستيكية، يستمر الفيروس لمدة تصل إلى 72 ساعة – ثلاثة أيام كاملة.

لا يزال غير معروف إلى متى يعيش هذا الفيروس المحدد على مختلف المنسوجات، مثل الملابس. لم يتم اختبار هذا بشكل صحيح، باستثناء دراسة مجلة Hospital Infection حيث وجد أن الفيروس المعدي يكون لا يزال متواجدا في ثوب لمدة تصل إلى يومين.

وخلص الخبراء في إحدى مقالات نيويورك تايمز في الدراسة إلى أنه ما لم يكن الشخص الذي يتعامل مع أي من هذه المواد مريضًا، فإن خطر الإصابة الفعلي منخفض، يزداد هذا الخطر البسيط إذا سعل عامل التوصيل أو عطس على العلبة أو مررها إليك بأيدي ملوثة. من المهم أن تتذكر أن هذا الفيروس لا يصيب الشخص من خلال حاجز الجلد، ولكن من خلال عينيك وأنفك وفمك. إذا كنت قلقًا، يمكنك مسح العبوات باستخدام مناديل مطهرة وغسل يديك.

وقال متحدث باسم وكالة الصحة العامة في إنجلترا (PHE) لـ VICE: “لا يوجد سبب لاتصالك المباشر مع شخص يحمل طردًا لك، يمكن تركه على عتبة داركم. إذا كنت من المجموعة المعرضة للخطر، فالأمر يتعلق بالبقاء على بعد أكثر من مترين من الناس.” وأضاف أنه يمكنك أيضًا ترك ملاحظة على بابك لحاملي البريد السريع يخبرونهم بترك طرودك على عتبة بابك أو في مكان آمن. وبهذه الطريقة، يمكنهم دق الجرس أو طرق الباب للإعلان عن وصولهم قبل مغادرة المبنى الخاص بك.

هذه التدابير، بالطبع، تحمي العميل في الغالب أكثر من الشخص الذي يقوم بتسليم الطرد. ولكن يجب أن نضع سلامة سائقي التوصيل وعمال المستودعات وعائلاتهم في قلب اهتماماتنا أيضًا. فعند التنقل من مكان لآخر، يكونون عرضة للإصابة بالفيروس من أولئك القادرين على العمل من المنزل. وكثيرا ما يعمل هؤلاء الأشخاص لحسابهم الخاص بنظام الساعات. في الولايات المتحدة، هناك بالفعل تقارير تفيد بأن حاملي البريد السريع لم يتم إعطائهم مطهرًا أو قفازات، حتى مع ارتفاع أرقام التسليم. وقد ثبت أن أحد العاملين في أكبر مستودع لأمازون في مدينة نيويورك أصيب بفيروس كورونا بالفعل.

تقول الدكتورة كاريسا فيليز، الأستاذة في جامعة أكسفورد، والمتخصصة في الأخلاقيات “في حالة الوباء، إحدى الأولويات الأكثر أهمية تتمثل في تقليل مخاطر العدوى. وتحقيقًا لهذه الغاية، يجب أن يكون لديك أقل اتصال ممكن مع أقل عدد ممكن من الأشخاص، ونادرا ما يكون ذلك ممكنًا”.

إذا كنت بحاجة حقا إلى شيء أو عنصر، فقد يؤدي طلبه إلى منزلك إلى تقليل مستوى الاتصال بأشخاص متعددين أكثر مما لو ذهبت إلى المتجر، ولكن هذه الحاجة تصبح أقل سهولة بكثير في تبريرها عندما تتعلق بأحذية رياضية أو حقائب جديدة.

تقول فيليز: “المشكلة في حاملي البريد السريع، خلال انتشار فيروس كورونا، هي أنهم لم يقوموا بالتوقيع على الموافقة على هذا الخطر، ولكن لا يوجد خيار للأشخاص الذين يحتاجون إلى المال ولديهم هذه الوظيفة ويجدون أنفسهم فجأة في وضع خطير للغاية.”

في نهاية المطاف، يعود الأمر إلى المستهلكين كأفراد للنظر في الممارسات التجارية للشركات والمطالبة بمعرفة المزيد قبل الشراء من هذه الشركات خلال فترة انتشار الوباء. لكن فيليز تشدد على أن الشركة تسيء معاملة عمالها نتيجة عدم إجبار الحكومة لهم على فعل الشيء الصحيح.

وتشرح قائلة: “على الرغم من أنه من المعقول والمهم جدًا أن يسأل الناس أنفسهم عما يجب عليهم فعله في هذه الظروف، إلا أنه من المهم أيضًا ألا يتركوا الحكومات والشركات بعيدين عن هذا المأزق إذا لم يقوموا بعملهم بشكل صحيح – لذلك ليس علينا تحمل العبء الأخلاقي كمواطنين.”

إذا قررت مقاطعة إحدى الشركات لأسباب أخلاقية، تضيف فيليز، فمن المهم التأكد من أن الشركة تعرف أنك تقوم بذلك: قم بالحديث عن ذلك في تغريدة أو إرسال بريد إلكتروني إليهم وإخبارهم بالخطأ الذي يفعلونه.

بفضل الإغلاق، قد يشعر الأشخاص العالقون في المنزل بميل أكثر من أي وقت مضى لإيجاد طريقة للخروج من حالة الملل. تضخ شركات أزياء الموضة السريعة حاليًا العروض الترويجية وتخفض الأسعار على الرغم من الغموض حول معلومات السلامة وخططها لحماية صحة موظفيها.

وبشكل مقلق، كشفت صحيفة تليجراف حصريًا أنه تم إبلاغ موظفي متجر Boohoo في البداية بالعمل كالمعتاد على الرغم من حالة الإغلاق. ولكن قال متحدث باسمBoohoo لـ VICE أن الغالبية العظمى من الموظفين يعملون الآن من المنزل، بما في ذلك أولئك الذين هم في فئات صحية عالية المخاطر.

أما شركة ASOS فقد نشرت هاشتاغ AtHomeWithASOS ( في المنزل مع أسوس) وأطلقت تخفيضًا يصل إلى 50٪ على بضائع الموسم الجديد. إنهم وقد أخبروا VICE أن العمل يسير بشكل طبيعي وأنهم “يدعمون زملاء العمل من خلال الالتزام بتوجيهات الحكومة البريطانية والصحة العامة في إنجلترا.”

تم توجيهنا أيضا إلى بيان من الرئيس التنفيذي عبر بريد إلكتروني عام إلى عملاء ASOS ينص على أن ASOS تحمي سلامة موظفيها، ولكن لا توضح ما إذا كان ذلك يعني المرونة بالأجور أو السماح للأشخاص المعرضين للإصابة بفيروس كورونا بالعمل من المنزل. لم تستجب شركة Topshop لطلبات التعليق على سلامة عمالها وعملائها، لكنها أعلنت عن تخفيضات تصل إلى 30 في المائة وتخفيض رسوم التسليم في اليوم التالي.

من الواضح أن القضايا الأخلاقية حول أزياء الموضة السريعة – مثل ظروف العمل والإفراط فيه – لا تزال يتم تطبيقها على الرغم من أننا في فترة الوباء. تختلف شركات الموضة السريعة تمامًا عن غيرها من خدمات التسوق، مثل Depop وeBay حيث يقوم معظم البائعين المستقلين في المملكة المتحدة على هذه المواقع بتعبئة الطرود الخاصة بهم كأفراد ويبيعون إما العناصر المصنوعة يدويا أو المستعملة مسبقا، وقد تم تحديث كلتا المنصتين بالمعلومات ذات الصلة بفيروس كورونا للبائعين والمشترين. وقال متحدث باسم eBay أيضا لـ VICE: “لا تزال منصتنا تعمل كالمعتاد للبائعين، لكننا نعمل باستمرار على تحديث إجراءاتنا مع تطور الوضع.”

إذا كنت لا تزال تشعر بالتشتت، فقم بعمل قائمة مراجعة لنفسك. هل أحتاج حقا إلى هذا الشيء وسأحتاجه بعد انتهاء الجائحة؟ هل هذا الشيء ضروري لصحتي الجسدية أو النفسية أثناء الإغلاق؟ هل يمكنني شراء هذا الشيء من شركة محلية مستقلة بدلًا من شركة كبيرة؟ استخدم حكمك والتزم بمعاييرك الخاصة. من خلال الاتصال بالعلامات التجارية علنًا على وسائل التواصل الاجتماعي وعبر البريد الإلكتروني، يمكنك المساعدة في التأكد من أنها تعتني بموظفيها.