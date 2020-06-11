​وقف عرض فيلم “ذهب مع الريح” على HBO

الأمن الأردني يلقي القبض على شاب دعا إلى الاغتصاب

بعد تصدر وسم ” #اعتقال_المحرض_مروان” موقع تويتر في الأردن، ألقت السلطات الأردنية القبض على شخص حرض على الاعتداء على الفتيات واغتصابهن في فيديو تم نشره عبر تطبيق “تيك توك.” وتطرق الشخص في الفيديو إلى طريقة لبس الفتيات، قائلا “لو أصبحت هذه الملابس موضة، فالاغتصاب أيضا موضة.” وأشار تقرير لجمعية معهد تضامن النساء الأردني “تضامن” إلى إرتفاع جرائم الإغتصاب بنسبة 37.5% العام الماضي.

في السعودية، أثار تصرف مواطن سعودي الغضب على وسائل التواصل الإجتماعي بعد تداول فيديو عبر يظهر اعتداء المواطن على وافد من بنغلاديش يعمل بالمملكة، لارتدائه كمامه من الشماغ، وطالبوا بمعاقبة السعودي وسجنه. وأكدت إمارة مكة أنها أمرت بالقبض على الشخص السعودي والتحقيق معه بتهمة التعدي على شخص آخر.

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صراف سوري ينتحر بعد خسارة ماله بسبب سعر الليرة

أقدم صراف سوري على الانتحار بعد خسارته ما يقرب من 400 ألف دولار خلال يوم واحد، بسبب تدهور وتقلب سعر الليرة في الآونة الأخيرة، ووصل سعر الصرف إلى أكثر 3 آلاف ليرة مقابل الدولار الأميركي الواحد. ورغم ارتفاع الليرة السورية اليوم الأربعاء لتصل إلى نحو 2500 ليرة للدولار الواحد، غير أنها لا تزال تعاني تراجعا سريعا في قيمتها أمام باقي العملات الأجنبية، في ظل الأزمة الاقتصادية التي تشهدها سوريا لاسيما مع اقتراب تطبيق قانون العقوبات الأميركي “قصير.” العقوبات الأمريكية والأوروبية القائمة حالياً تطال رموز نظام الأسد وقطاع النفط السوري، أما العقوبات الجديدة الذي دخل حيز التنفيذ هذا الشهر، فيراد لها أن تحقق مستوى أعلى من الشدة و ستطال شركاء الحكومة السورية، ويشمل الأشخاص والمؤسّسات التي تعاونت مع النظام في شتّى المجالات.

سحبت شبكة HBO التلفزيونية فيلم “ذهب مع الريح” 1939 الذي يصور الحرب الأهلية الأمريكية والحاصل على جائزة أوسكار من خدمة البث الخاصة بها فيما أُلغي برنامج Cops لتلفزيون الواقع. وبعد أقل من 24 ساعة اعتلت مبيعات أقراص الفيديو الرقمية لفيلم “ذهب مع الريح” قمة قائمة مبيعات شركة أمازون للعروض التلفزيونية والأفلام. ودفع الغضب والاحتجاجات في أعقاب مقتل الأمريكي الأسود جورج فلويد أثناء احتجازه لدى الشرطة شركات الإعلام للتدقيق في برامجها. وقال متحدث باسم شبكة HBO Max “شعرنا أن إبقاء هذا العنوان دون تفسير أو تنديد بتلك التصويرات سيكون أمرا غير مسؤول.”

جامعة ليفربول تزيل اسم رئيس وزراء بريطاني عن أحد مبانيها

وافقت جامعة ليفربول البريطانية على إعادة تسمية مبنى يحمل اسم رئيس الوزراء السابق، ويليام غلادستون، بسبب آرائه حول العبودية. وكان غلادستون من معارضي قانون “إلغاء العبودية” في البرلمان لأن عائلته كانت تمتلك مزارع يعمل بها مئات “العبيد” في منطقة البحر الكاريبي وقالت الجامعة إنها ستعمل مع الطلاب والموظفين “للاتفاق على اسم بديل مناسب.”