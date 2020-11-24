وقف محمد رمضان عن التمثيل بسبب صوره مع إسرائيليين

بعد انتشار صوره مع مغني إسرائيلي، قررت نقابة المهن التمثيلية في مصر إيقاف الممثل والمغني محمد رمضان عن العمل، كما أصدر مجلس نقابة الصحافيين المصريين قراراً ملزماً بمقاطعة أخبار رمضان وعدم نشر اسمه أو صورته في أي منصة صحافية لحين انتهاء التحقيق معه في نقابته.

وقال مجلس النقابة في بيان إنه “تابع عن كثب ردود الفعل الشعبية الرافضة والغاضبة تجاه ما قام به رمضان بلقائه شخصيات تنتمى إلى الكيان الصهيوني، مخالفاً بذلك قرار اتحاد المهن الفنية برفض كافة أشكال التطبيع مع دولة الإحتلال حتى يتم تحرير جميع الأراضي العربية المحتلة وعودة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.”

Videos by VICE

وعقب الفنان المصري، على قرار نقابة المهن التمثيلية في مصر بأنه لم يعلم جنسيته، “ولو كنت أعلم لكنت رفضت التصوير بالتأكيد.” وقد انتشرت صور لرمضان مع إسرائيليين، يظهر في إحداها بجوار المغني الإسرائيلي، عومير آدام، والفنان الإماراتي، حمد المزروعي، والذي نشر الصورة ومن ثم حذفها قبل أن يعيد نشرها لاحقًا. ورداً على الانتقادات، قال رمضان في فيديو قبل حذفه لاحقًا “كلنا بشر ولا يمكن أن أسأل أي شخص يرغب في التصوير معي عن جنسيته أو لونه أو شكله… لا يهمني اسمك ولا لونك ولا ميلادك يهمني الإنسان ولو مالوش عنوان.”

وكانت وسائل التواصل الاجتماعي قد انتقدت رمضان بشدة تحت هاشتاغ محمد رمضان صهيوني، على الجانب الآخر، كان هناك من اعتبر أن رمضان لا يعرف بالضرورة جنسية الأشخاص الذين يتصور معهم، واعتبر آخرون أن الموضوع كله “أخذ أكبر من حجمه.” وعلى الرغم من أن مصر قد وقعت اتفاقية سلام مع إسرائيل منذ عام 1979، لكن لا يزال الكثير من المصريين ونقابات مهنية ومؤسسات وكيانات أخرى مدنية أخرى عديدة ترفض تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وحصل رمضان مؤخراً على تأشيرة ذهبية لدخول الإمارات من حاكم دبي، وهو يتمتع رمضان بشعبية واسعة ولديه أكثر من 15 مليون متابع على تطبيق إنستغرام.

وقام بعض المتابعين بتذكر حادثة ايقاف طيار مصري مدى الحياة، بعد قيام رمضان بنشر مقطع فيديو له وهو يمسك بمقود طائرة في قمرة القيادة.