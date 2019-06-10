100 طريقة سهلة لجعل حياة المرأة أقل صعوبة

بدأت قبل بضع سنوات في تجميع قائمة من الإجراءات السهلة التي يمكن للرجال اتخاذها لدعم المساواة بين الجنسين. في كل عام، أقوم بنشر تلك القائمة على مواقع التواصل الاجتماعي. تدريجياً، لاحظت أن نساء أخريات بدأن في تقديم اقتراحتهن، حتى نمت هذه القائمة ومن المرجح إنها لن تتوقف عن النمو. تغطي هذه الاقتراحات العديد من مجالات الحياة، من المنزل، إلى العمل، إلى الطرق التي نتفاعل بها مع الغرباء، اللغة التي نستخدمها، ولكن لا يمكن القول بأن هذه القائمة هي شاملة بأي حال من الأحوال.



فيما يلي، أدرجت 100 اقتراحًا فقط من بين مئات الاقتراحات التي قمت بتجميعها بشكل شخصي. إلى الرجال الذين يقرأون هذه القائمة، يمكنكم بالفعل القيام ببعض هذه الأمور. وإن لم تكونوا في وضع يسمح لكم القيام بها، على الأقل قوموا بقراءتها بتمعن، وتذكروا أن هذه الأمور لا بد أن تُطبق على مدار العام، وليس فقط خلال احتفالات يوم المرأة أو في يوم عيد ميلادها أو أي مناسبة آخرى.

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1- لا تفترض أنك تعرف كل شيء عن المرأة أو تعرف أكثر من المرأة عن نفسها.

2- قبل أن تقوم بشرح أي موضوع للمرأة، تأكد إذا كانت تعرف عن الموضوع الذي تتحدث عنه أم لا، فقد تعرف أكثر مما تعرفه أنت.

3- هناك أمر آخر مرتبط بالنقطة الأولى، لا تحاول أبداً أن تشرح معنى النسوية للمرأة.

4- العابرات جنسياً هم نساء. حاول أن تكرر ذلك على نفسك حتى الموت.

5- اختر صيغة التأنيث أو التذكير المناسبة للشخص الذي تتحدث معه، هذا ليس أمرا صعباً.

6- تذكر أن النساء الممتلئات موجودات في عالمنا، وليس كلهن يردن جسداً نحيفاً. عاملهن بإحترام.

7- في الواقع، لا تعلق أبداً على جسد أي امرأة.

8- كن لطيفًا مع النساء العاملات في مجال خدمة العملاء، بل امنحهن مزيداً من الاحترام (ولكن ليس بطريقة مريبة).

9- ثق بالمرأة، عندما تخبرك عن أمر ما، لا تشعرها بأنك بحاجة للتحقق من الأمر بنفسك – لا تقم بالتأكد من تلك المعلومة والبحث على غوغل أمامها.

10- لا تتعامل مع النساء بمعايير مزدوجة.. أبداً.

11- أغلق ساقيك في وسائل النقل العامة…ولو.

12- حاول أن تصف المرأة بشكل إيجابي، قل عنها إنها موهوبة أو ذكية أو مضحكة وليس مثيرة أو “حلوة” أو cute.

13- انتبه للغتك عندما تتحدث مع المرأة، وحاول أن تتخلص من بعض المصطلحات الذكورية لوصف المرأة مثل “غير عقلانية” “درامية” “متسلطة.”

14- لا تقل لنفسك أنك تستخدم نفس المصطلحات لوصف الرجال: أولًا: لأنك لا تفعل، ثانيًا: إذا كنت تفعل ذلك فغالباً أنك تنتقدهم بسبب تصرفهم كنساء.

15- اختر كتابًا عن الحركات النسوية عبر التاريخ وقم بقراءته.

16- توقف عن وصف النساء بـ”المشاكسات” أو المزعجات نحن لا نريد وصفاً خاصاً للنساء اللواتي لديهن رأي أو وجهات نظر.

17- قم بتقديم وصف واقعي ومناسب للمرأة عندما تقوم بتقديمهن للآخرين -مثلاً لا تقل “إنها لطيفة” ولكن “متخصصة في الهندسة المعمارية.”

18- فكر في كيفية وصف النساء في عائلتك، احتفي بهن لكونهن ذكيات ولطيفات، ولسن جميلات ومطيعات.

19- انتبه للطريقة التي تتحدث بها عن المرأة التي تشعر بالانجذاب نحوها، ولا تشعر بالذنب اذا شعرت بالانجذاب نحو النساء المُسنات أو الممتلئات أو القويات أو العابرات جنسياً.

20- تعلم أن تُثني على المرأة بدون انتقاد غيرها، فلا تقل “أنت لست مثل الفتيات الأخريات” هذه ليست مجاملة، فأنا أريد أن أكون مثل “الفتيات الأخريات،” الفتيات الأخريات رائعات أيضاً.

21- شارك ما تدونه النساء على فيسبوك، ولا تعيد صياغة أعمالهن بكلماتك لتظهر لنا مدى ذكائك أو استيائك، تأكد أن المرأة قالت ما تريده بشكل أفضل منك.

22- قم بشراء الفوط الصحية وتبرع بها للمحتاجات.. افعل ذلك.

23- حاول أن تحدث توازناً في الكتب الموجودة في مكتبتك الخاصة – تأكد من أنها تحوي كاتبات أيضاً.

24- هل أنت فخور بمكتبتك المتوازنة؟ تأكد مجدداً من وجود كتب لنساء من جنسيات وخلفيات مختلفة.

25- لا تكن جزءاً من وسائل الإعلام التي تحط من خبرات النساء، أو تشجع العنف ضد المرأة، أو تستبعدها بالكامل من طاقمها الصحفي، فلا يكفي معارضة تلك الأمور، ولكن عليك أن تجعلها غير قابلة للانتشار.

26- اهتم بالقصص التي تضم شخصيات بطولية نسائية، ستستمتع، أعدك بذلك.

27- إذا كنت تقرأ قصصًا للاطفال، قم بقلب الأدوار، اجعل الشخصيات الرجولية نساءً والعكس.

28- شاهد الرياضة النسائية، وأعطها وصف “رياضة” فقط.

29- اسحب دعمك من الأندية والمؤسسات الرياضية التي تحمي وتوظف المغتصبين والمسيئين للمرأة.

30- توقف عن مدح أعمال وودي ألن لا يهمني إذا كانت أعماله رائعة، ابحث عن شخص آخر غير متحرش للحديث عنه.

31- أعط المرأة دائماً أسماءها الوظيفية الحقيقية في العمل وفي وسائل الإعلام، مثلاً ليا هي قائدة برتبة جنرال (في ستار روز) وليست أميرة.

32- اختر نساءً للتمثيل في أدوار مخصصة للرجال، فنحن النساء يمكن أن نحكم مملكة، نخوض الحروب، نكون أو لا نكون، وننتظر جودو (بالإشارة إلى مسرحية بانتظار جودو والتي لا تحوي أي شخصية نسائية).

33- لا شيء مجاني، ادفع لمشاهدة الأفلام الإباحية طالما كنت من هواة مشاهدتها.

34- عاملات الجنس هم عاملات. كن مناصراً لحقوقهن.

35- شارك التصريحات السياسية المهمة من النساء مثل الرجال، قد لا تكون متاحة على نطاق واسع، لذلك ابحث عنها.

36- مشاركة هذه التصريحات هي حق وليست محاباة.

37- تحدث بشكل أقل في الاجتماعات لإفساح المجال لزميلاتك لمشاركة أفكارهن، إذا كنت تترأس الاجتماع، فتأكد من أنه يتم سماع النساء بقدر ما يتم سماع الرجال.

38- إذا ذكرت المرأة نقطة جيدة، قل “هذه نقطة جيدة” لا تعيد صياغة ما قالته بكلماتك وتأخذ الفضل على ذلك.

39- ادعم النساء في مراكز القيادة، قد تكون أساليب قيادتهن مختلفة، وربما هذا شيء جيد.

40- قم بتوظيف النساء بنفس رواتب الرجال، حتى لو لم يَطلبن ذلك.

41- أعط الفرصة للنساء لتحقيق مسئولياتهن في رعاية أطفالهن من خلال تقديم عقود عمل مرنة.

42- إذا قابلت رجلاً وامرأة في العمل، فلا تفترض رأساً أن الرجل هو الرئيس دون أي سبب.

43- إذا كنت تعتقد خاطئاً أنك أكثر خبرة من زميلتك في العمل، قم بتصحيح ذلك وإختر المرأة التي تعرف أكثر.

44- قم بإعداد أكواب من الشاي لزميلاتك في المكتب.

45- اغسل الأكواب الموجودة في المطبخ.

46- إذا وجدت أنك تجري مقابلات عمل لرجال فقط، أعد كتابة وصف الوظيفة لتناسب النساء أيضاً.

47- تأكد من وجود نساء في الغرفة عند ترتيب مقابلات العمل.

48- أخبر زميلاتك في العمل عن راتبك.

49- تأكد من وجود مكان لرعاية الأطفال خلال حفلات ومؤتمرات الشركة.

50- لا تقم بتنظيم اجتماعات صباحية في وقت اصطحاب الاطفال للمدرسة.

51- الألم الذي يصاحب الدورة الشهرية، والأعراض النسائية الأخرى، هي أسباب مشروعة للحصول على إجازة مرضية.

52- إذا كان لديك رئيسة أو أم أو معلمة، لا تصفها بأنها “bitch” عيب.

53- توقع من المرأة أن تقوم بمتطلبات وظيفتها فقط، وليست كل الأمور الأخرى المتنوعة التي لا تعرف كيف تفعلها بنفسك.

54- لا تشارك في نقاشات أو مؤتمرات تضم متحدثين رجال فقط.

55- خلال المؤتمرات، إرفع يدك إذا كان لديك سؤال، الآخرون لم يحضروا للاستماع إليك فقط.

56- إذا كان لديك أصدقاء أو أفراد في العائلة يتحدثون بدونية عن مجتمع الميم اجلس معهم واشرح لهم لماذا يجب أن يتوقفوا عن ذلك. (وهذا ينطبق على النساء أيضاً).

57- إذا كان لديك أصدقاء أو أفراد في العائلة يميزون عرقياً بين النساء، اجلس معهم واشرح لهم لماذا يجب أن يتوقفوا عن ذلك (وهذا ينطبق على النساء ايضاً).

58- أُترك مجالاً للنساء لطرح اسئلتهن خلال المؤتمرات.

59- قم بتربية ابنتك بطريقة نسوية، مما يعني أنها قد لا تتفق معك. ربما تكون هي على حق، أشعر بالفخر وليس بالتهديد.

60- علِّم أبنائك أن يستمعوا إلى صديقاتهن وأخواتهن، وأن يعطوهن مساحة للكلام لعرض وجهات نظرهن.

61- إذا كنت والداً، قم بشراء فوط صحية وحمالات صدر لابنتك، يجب أن تظهر لها أن جسدها ليس شيئًا يُخجل منه.

62- للآباء، لا تكوي حمالات الصدر، قد تخطأ وتفعلها مرة ولكن لا تكررها.

63- قم بوضع خطة لكيفية تقسيم العمل المنزلي في بيتك، من يقوم بالتنظيف، رعاية الأطفال، التنظيم، وضع ميزانية ومتابعة دروس الأبناء.. وهكذا (هذا ينطبق على الأبناء الذكور أيضاً).

64- تعلم كيفية القيام بالمهام المنزلية، ولا تدعي أنك تقوم بذلك بشكل خاطئ، فهذا عذر أقبح من ذنب.

65- لا تُعلق مرة أخرى على المدة التي تستغرقها المرأة للاستعداد للخروج، نحن نحاول أن نتماشى مع معاييركم السخيفة.

66- حاول أن تتحدى وتناقش رجال الدين الذين ضد حقوق المرأة.

67- طبق نفس الأمر على أصدقاءك العلمانيين أيضاً.

68- يجب أن يكون لديك ثقة في حرية المعتقد الديني للمرأة، فلا تتظاهر بأنك تدعم حريتهن ثم تنتقد معتقداتهن الدينية.

69- قم بالتأكد ممن يخطط لرحلاتك وينظم احتفالاتك، هل هي امرأة فعلاً؟

70- إذا كنت أنت في الواقع، ذلك الرجل الذي يخطط هذه الرحلات، فلا تتوقع مني أن أعطيك وسام شرف لقيامك بذلك.

71- فكر أيضاً بالدعم العاطفي الذي تقوم بطلبه من المرأة في حياتك طوال الوقت، وتأكد أنك تقدم لها دعمًا عاطفيًا في المقابل.

72- تذكر أن محبتك لأمك أو أختك أو صديقتك لا يعني أنك داعم لحقوق المرأة، عدم المساواة بين الجنسين قد يمتد أيضًا إلى دائرتك الاجتماعية.

73- لا تفترض أن كل النساء ينجذبن إلى الرجال.

74- لا تفترض أن المرأة ترغب في الحديث إليك لمجرد أنها موجودة في مكان عام ما لوحدها.

75- إذا أخبرتك امرأة أنها تعرضت للاغتصاب أو الاعتداء أو الإساءة، لا تطلب منها إثباتًا، فقط اسألها كيف يمكنك دعمها.

76- إذا شعرت أن صديقك أو زميلك غير مناسب لامرأة تعرفها، اتصل بها وأعلمها بذلك.

77- حاسب الرجال على أفعالهم، مثلما تميل إلى أن تفعل ذلك مع المرأة.

78- لا تمشي قريبا جدًا من امرأة في وقت متأخر من الليل (أنت تعلم لماذا).

79- إذا رأيت أن شخصاً يضايق أو يتحرش بامرأة في الشارع، تصدى له وتأكد من أنها بخير وبأمان.

80- لا تقم بالتحرش لفظياً بالنساء في الشارع أو في أي مكان آخر.

81- حتى إذا كنت لا تواعد النساء، فهذا لا يعني أنك لا تحمل أفكاراً ذكورية ايضاً.

82- أنتبه إلى أنه حتى صديقاتك المقربات قد لا يرغبن بالتواجد في أماكن يرتادها رجال فقط (حتى لو كانوا مثليين).

83- أظهر سعادتك بوجود صديقاتك، بدون أن تتوقع أنهن راغبات في إقامة علاقة معك. أبداً.

84- تذكر أن النساء لديهن الحرية الكاملة للموافقة أو الرفض حتى في المواقف التي لا تتضمن الجنس، مثلاً لا تفترض أنه يمكنك احتضانهن بدون سبب.

85- دافع عن الحقوق الجنسية للمرأة ولكن لا تتوقع أنهن سيقُمن بعلاقة معك.

86- ثق أن المرأة لديها رغبات عاطفية وجنسية مثلك تماماً، إذا لم يعجبها أمر ما، لا تقنعها بالعكس.

87- انتبه للإشارات الغير اللفظية من النساء، خاصة حول الجنس.

88- لا تجبر أي امرأة على ممارسة الجنس معك. ابداً، عد إلى المنزل.

89- لا تمارس الجنس دون استخدام الواقي الذكري.

90- إذا حدث حَمل عن طريق الخطأ فلا تتخل عن مسؤلياتك كاملة تجاهها- بما في ذلك المسؤوليات المالية.

91- إذا رغبت المرأة في إنجاب الطفل، عليك أيضاً تقبل قرارها والوقوف معها الى النهاية.

92- إذا كنت مقبلاً على الزواج فعليك أن تقوم باختبارات وتحاليل للتأكد من عدم تواجد أي فيروسات أو أمراض جنسية معدية أو أي أعراض أخرى قد تنتقل بالعدوى إلى زوجتك، حتى بدون أن تطلب منك ذلك.

93- رأيك كرجل في الإجهاض، غير ضروري أبداً. ضعه في صندوق وأغلق عليه.

94- عليك أن تفهم أن النساء من ذوات الاحتياجات الخاصة، لديهن رغبات جنسية مثل الأخريات تماماً. استمع اليهن واحترمهن.

95- على فكرة، ليس كل النساء لديهن مهبل أو دورة شهرية.

96- عليك أن تفهم أن الألم حقيقي. فترة الدورة الشهرية، تكيس المبايض، ألم المهبل، التهاب المثانة. هذه الأمور حقيقية. الهستيريا ليست كذلك.

97- لا تبالغ في ردة فعلك إذا علمت أن صديقتك أو زوجتك في فترة الدورة الشهرية. أمر طبيعي جداً. روق.

98- دافع عن تطبيق مناهج التربية الجنسية في المدارس.

99- إذا كنت من أصحاب البشرة البيضاء فلا تتعامل مع النساء أصحاب البشرة السمراء والسوداء بدونية، والعكس صحيح أيضاً.

100- بشكل عام، فقط استمع الينا كنساء وصَدقنا.

ظهر هذا المقال بالأصل على VICE US.