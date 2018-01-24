11 شخصا يروون أحلامهم المفجعة عن أقرباءهم الموتى

نشر هذا المقال في الأصل على VICE الولايات المتحدة



بعد وفاة جدتي سيسيل بدأت هي تظهر في أحلام جدي ليونارد، فقد كانا زوجين يعيشان في جزيرة استوائية رائعة، وقد توفيت بسبب سكتة دماغية داخل المستشفى عن عمر يناهر 84 عامًا، ولكنها ظهرت في أحلام جدي على رمال الشاطئ البيضاء، كانوا صغارًا مرة أخرى، كانت مشرقة، مثل اليوم الأول الذي التقيا فيه. وقال ليونارد لسيسيل “دعينا لا نقول لأي شخص عن هذا المكان” وأضاف وهم يسيرون على طول الشاطئ: “لأن لو أحد عرف المكان فإنه سيكتظ بالسياح.” فقط عندما استيقظ، أدرك ليونارد أنه كان حلمًا، كان يرى دائمًا في حلمه مع سيسيل حاجزًا غير مرئي بينهما، تمامًا كما لو كانت على وشك أن تلمسه وتلتقي أيديهما معًا، ولكن تم الفصل بينهما عن طريق شيء مثل جدار زجاجي غير قابل للكسر.

بعد سنوات، عندما بدأت في جمع الأحلام من جميع أنحاء العالم لمشروعي World Dream Atlas “أطلس أحلام العالم”، أحلام كثيرة مثل حلم جدي يظهر مرارًا وتكرارًا، فأمام عدم فهم الموت يبدو العقل مدفوعًا لبناء التشبيهات المجازية. ففي الأحلام كثيرًا ما نذهب مع المتوفين إلى أماكن معزولة ومثالية، وهو ما يعبر عن حالة اللاوعي بأن المتوفي يعود إلى السماء، وكثيرًا ما يكون المتوفى في الحلم نابض بالحياة وشاب، ولا يظهر عليه آثار الزمن أو المرض، وأخيرًا، فإن المتوفى يكاد يكون دائمًا غير قابل لأن تصل إليه، فلا يمكن لمسه لكثير من الأسباب قبل أن يختفي تمامًا. وفيما يلي مجموعة من الأحلام تدور جميعها حول أحلام الموتى، حيث يحاول أصحابها إدراك واستيعاب وضع أقربائهم في الحياة الآخرة.

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كنت أعمل موسيقيًا في الولايات المتحدة؛ نيويورك وشيكاغو وسان فرانسيسكو، ومنذ عدة سنوات قاموا بترحيلي، والآن أنا أعيش في هذه الحديقة، والمقعد هو غرفة المعيشة، وخلف التمثال هو غرفة نومي، أستطيع النوم جيدًا هنا، ما لم يقم الأطفال برمي الحجارة في وجهي، وفي الغالب أحلم بالماضي، عائلتي، حيث كان والدي ـ رحمه الله ـ أفضل صديق لي، وكان عمري 18 عامًا عندما مات، وحاول الهرب من كوبا على قارب في عام 1968، وغرق في البحر، وحلمت في أحد المرات أنني كنت معه عندما بدأ القارب يغرق، وحاول إنقاذي، ولكننا توفينا معًا” هافانا – كوبا

“بعد وفاة زوجي، رأيته في الحلم، وقال لي: “تعال معي”، قلت له: “أنت لم تأخذني إلى أي مكان عندما كنت على قيد الحياة، لماذا تأخذني الآن؟ قال لي: “لماذا تتحدثي كثيرا؟ تعال معي”. كنت سعيدة جدا، قلت لنفسي، لا أريد أن أفتح عيني، أردت البقاء دائمًا في هذا الحلم”. مومباي – الهند

“لقد ماتت أمي منذ عدة سنوات، ومنذ ذلك الحين، تظهر أحيانا في أحلامي، وفي أحد الأحلام، تركت لي دليلاً، كان كتابًا يحفظ أسرار كل شيء، احتوى على جميع الإجابات التي كنت دائمًا أبحث عنه في حياتي، وقد وعدتها بعدم قراءته على الفور، وكانت التعليمات أن أقرأ صفحة واحدة في السنة، ولكن بعد أن غادرت، قرأت كل شيء على الفور، وعندما انتهيت من الكتاب، لم يكن هناك شيء فيه، ولم يجيب على أي من أسئلتي، بل كانت أشياء غريبة ودنيوية، ثم أدركت أنني قد غاب عني النقطة المهمة، حيث كان الجزء الأكثر أهمية من الجزء الذي قرأته هو كيف أن المجهول يكون مخيف، ولكن أيضا ضروري للأمل، فالأمل يعيش فيما هو غير معروف، فقد منحتني أمي الكتاب لتمنحني الأمل”. مونتاجي ـ الولايات المتحدة الأمريكية

“توفي زوجي قبل عام نتيجة الفشل الكلوي، وكان يعمل كثيرًا، ويشرب كثيرًا، وبعد وفاته، لم أستطع أن أعيل ابنتنا براتب النادلة، حيث كنت أعمل كنادلة، لذلك أصبحت عاهرة، فالوحدة أصبحت صعبة لكلانا، في بعض الأحيان، يعود زوجي لي في أحلام، يبدو قويًا وصحيحًا مرة أخرى، كما كان الحال عندما التقينا لأول مرة، وهو يتحدث دائما ولكن بصعوبة، أحاول أن أفهم ما يقوله، ولكنها مجرد سلسلة طويلة من الكلمات دون معنى”. باتيا ـ تايلاند

“في أفغانستان، كان أحد أصدقائي قد قُتل على يد أفضل صديق له، وكان تصرف مفاجئ وعرضي، وبعد عدة أشهر، وبعد أن عدت للولايات المتحدة، حلمت أن جرس الباب يرن، حيث كان صديقي واقفًا، مشرق وسعيد، يحمل حقيبة، حيث مر على وفاته 48 ساعة، وقضينا عطلة نهاية الأسبوع بأكملها معا على البار، وبعد مناقشات، أخذ كلبي، روكسي، إلى الحديقة، حيث رأينا صديق صديقي هناك، وقام بعناقه، وقال له “سوف تكون دائما أخي، وأنا لا أريد منك أن تشعر بالذنب في قلبك لما حدث”. ثم رأيت صديقي يمسك برقبته حيث كانت الدماء، ثم ظهر في تابوته يرتدي الكفن، وكنت أتعرق بغزارة، وبدأت دموعي تنهار، واستيقظت لأجد روكسي يلعق وجهي”. كولومبوس ـ الولايات المتحدة الأمريكية

“ماتت أمي منذ سنوات عديدة، وغالبًا ما تظهر في أحلامي لتوجيهي، تقول لي:” أنت تحب الحيوانات”، لذلك يجب أن تكون طيبا معهم، فمن الأفضل سماع الطيور وهي تغني أكثر من أن تأكلهم”، ومن ذلك اليوم فصاعدًا، لم أتناول اللحوم مرة أخرى”. أيات بن حدو- المغرب

“كان عليهم أن يجروني من نعشه، وفي اليوم التالي، كنت أبحث عن جوجل عن كيفية قتل نفسي بأكثر طريقة فعالة، شعرت بالذنب لوفاته، ربما لو كنت قد استيقظت صباح ذلك اليوم الذي مات فيه كان بإمكاني أن أخبره أنها تمطر لذا كن حذرًا جدًا، أول ما قاله الطبيب لي هو أنه اصطدم بالشاحنة، فكُسر عنقه، على الأقل لم يتم تمزيقه، أرى وجه زوجي في الأحلام، وهو دائمًا في زيه. إنه عائد من مكان ما، أشعر بالارتياح، إنه يشبه شكله في الصباح العادي، أحاول أن أقول شيئا، ولكني لا أستطيع أن أبدأ، أشعر بالضعف، وأنا أعلم أنني أموت، أنا أموت بدلًا منه، وأنا سعيدة جدًا أن آخر شيء أراه هو وجهه” – طوكيو – اليابان

“كنت نائما عندما سمعت صوت صديقي الميت، لكنني لم أرَ وجهه” يقول “بابو، بابو”، ويضيف: “أنا عطشان جدًا، أعطني شيئا للشرب”. فجأة، أصبحت أنا الآخر عطشان، ثم مشيت إلى البحيرة وبدأت أشرب، وشربت البحيرة بأكملها، ولكني ما زلت عَطِشا”. – دفبور – الهند

توفيت جدتي، وكان من الممكن أن تتجنب الموت لو ذهبت إلى الطبيب، وعندما ماتت حزنت كثيرًا، كنت غاضبة جدا لأنها تركتني وحيدة، وبعد وفاتها مباشرة، كان لي ثلاثة أحلام، في ثلاث ليال متتابعة حيث جاءت وحاولت عناقي، قلت لها: أنتِ توفيتي، يجب ألا تكوني هنا، ابتعدي عني!” منذ ذلك الحين، أتوسل لها أن تعود، لكنها لم تعد، وكنت دائمًا نادمة على ذلك”. نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية

“في اليوم الذي توفي فيه والدي، حلمت به، كان يطفو على نهر، ودفعت جسده، وتوجهنا إلى المعبد، وشاهدت جسده يترك يدي، وفي المعبد كان هناك متاهة قبل أن يمر في نهاية المطاف من خلال مدخل ويهبط في حفرة بالأرض، وعندما استيقظت، شعرت بالحزن، ولكن كان لدي بعض السعادة حيث كنت قادرًا على مساعدته على المرور للحياة الأخرى”. القدس

“توفيت أمي قبل سبع سنوات، وبعد ذلك، كنت أحلم بها كثيرًا، الأمر يبدو ساذجًا، ولكن شعرت أنها ستزورني في أحلامي، حتى يأتي موعد وفاتي، لم يكن لدي حلم واحد لها وهي تعيش، وكنت سمعت مؤخرًا عن دراسة صنفت أسعد وأكثر المدن إحباطًا في الولايات المتحدة، حيث كان المكان الأكثر إحباطًا للعيش فيه هو ديترويت، بينما كان أسعد مكان هو “بولدر” بولاية كولورادو، على أي حال، وبعد بضع ليال، كان لدي حلم أني أتزلج مع أمي، وكنت أبكي لأنني لن أرها إلى الأبد، قلت: “أين كنتِ؟ لقد غبت عنك! لقد كنت قلقا لمرضك! و نظرت إلي، وذهبت وهي تقول “أنا في بولدر، كولورادو”. نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية

روك مورين هو صحفي مقره في سان فرانسيسكو ومؤلف و ، وكتاب من القصص القصيرة .