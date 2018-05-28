11 شخصًا على إنستغرام ستستخدم خيار الـ “Mute” معهم، بما أن ذلك أصبح ممكنًا الآن

بشرة خير للجميع، أخيراً التحق تطبيق إنستغرام مع بقية عالم التواصل الإجتماعي وأعلن أنه سيضيف زر الصمت أو “Mute” الذي سيسمح لك بإزالة صور أشخاص تتابعهم بدون القيام بـ Unfollow. من هذه اللحظة، يمكنك الحفاظ على صورتك الإجتماعية المزيفة التي تسمح لك بإظهار إهتمامك بمعارفك بدون الضرورة لرؤية صورهم على هاتفك. لست بحاجة للجواب على السؤال المحرج: “ليه عملتلي Unfollow”؟ كل هذا يعني أن إنستغرام حررك من رؤية هؤلاء الأشخاص:

الـInfluencer الذي لن يتحقق حلمه أبداً

حسابك مليء بكافة أنواع الكليشهات: سلطات “مفزلكة،” حبوب الشيا، فاكهة الموسم، فنجان الكابتشينو… تقوم بحذف أي صورة لا تحصل على أكثر من 30 لايك. ولكن، وبالرغم من انني متأكد أن حياتك زائفة، أغار منها بعض الشيء.

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المصور “المحترف” الذي يرى الفن في كل مكان

الفن ينتظرك في كل زاوية. كسر في الرصيف؟ صوره. حذائك الذي بدأ بالاهتراء، صورة أخرى. البيو يظهر قائمة من الكاميرات الـ DSLR الفخمة التي تجعل أي صورة تبدو رائعة بالرغم من محتواها الغير رائع. ولكن اطمئن، خيار “الصمت” يعالج نصف المشكلة يا حبيبي لأنو عارف أنك سوف تفرجيني الصور بس شوفك. ستخبرني أيضاً عن الـDrone الجديد الذي لديك.

شب الـ Gym

سأودع رؤية تقاطيع جسمك والهاشتاغ NoPainNoGain#. خلص الكلام.

الغبي يللي بنزل 32 صورة بالـ Story

قد ما نرلت Stories أصبحوا الأسطر على أعلى الشاشة نقاط صغيرة ومن ثم، وعلى كثرة الـStories رجعوا تحولوا الى سطر واحد.

الحبيبة السابقة لحبيبك الحالي

من الأشخاص الذين أكره أن أتابعهم على إنستغرام ولكني قد أجد نفسي الساعة الثالثة صباحاً أنظر الى Stories التابعة لهذه الحبيبة وأنا أدرك أنها تعلم جيداً أنني أشاهد قصصها. لا أستطيع أن أعمل Unfollow، لأن ذلك يعني إنها إنتصرت علي.

المخطوبين

الله لا يخليكن لبعض.

الأمهات الجدد

أحبك وأحب شريكك الجديد. وأنا سعيدة للمرحلة القادمة في حياتك. وأعترف من الحين الى الآخر أنني أود رؤية صورة ابنك أو ابنتك. ولكن، لا أحتاج أن أرى مراحل حملك خطوة بخطوة وصور بالأسود والأبيض لبطنك، كما ولا أريد رؤية مليون صورة في اليوم لولدك يفعل أشياء طفولية. عفواً – أعرف أن طفلك هو أهم شيء في حياتك ولكنه الشيء رقم 1,184 في حياتي الآن. أتتوق لرفع حظر الصمت عنك بعد 18 شهراً. على فكرة، اذا كنت تريدين القيام بحفلة لكشف عن جنس المولود سأقوم بـ Unfollow فوراً.

الوالدة

اكتشفت للتو ما معنى هاشتاغ. مبروك.

الحماة

اكتشفت للتو كيف تقوم بتصوير فيديو. حلو كتير.

الشاب يللي بضل مسافر

من أين لك المال لقضاء عطلة في هاواي كل يوم جمعة؟ ولماذا تكتب هاشتاغ travel# أو adventure# ومن الواضح أنك تملك بيتاً هناك؟ سأستخدم خيار الصمت عليك ليس لأنني أكره صورك، ولكن لأنك تدخلني في حالة إحباط.

صديقتك التي حصلت على جرو مؤخراً

سؤال، هل يمكن متابعة نفس الشخص مرتين؟

ظهر هذا المقال في الأصل على VICE الولايات المتحدة.

