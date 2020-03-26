20 ألف وفاة حول العالم بفيروس كورونا

أخبار فيروس كورونا من حول العالم



في السعودية، تم الإعلان عن تسجيل ثاني حالة وفاة ناجمة عن فيروس كورونا وتم تشديد حظر التجول في أنحاء البلاد، ليشمل منع الدخول أو الخروج من العاصمة الرياض ومدينتي مكة والمدينة فضلاً عن منع الانتقال بين جميع مناطق المملكة. وقد وصل إجمالي الإصابات في المملكة إلى 900. وفي دول مجلس التعاون الخليجي الست قفز العدد الإجمالي للإصابات إلى 2،472 مع سبع وفيات فيما سجلت الإمارات 85 حالة إصابة جديدة وسجلت سلطنة عمان 15 إصابة جديدة وسجلت الكويت أربع حالات.

في الإمارات، تم إحالة 64 شخصًا للنيابة بسبب عدم انصياعهم لأمر الالتزام بالحجر الصحي المنزلي لمدة 14 يومًا بعد مخالطة أشخاص تأكدت إصابهم بالفيروس. كما فرضت قيودًا على حركة النقل والأشخاص اعتبارا من الساعة الثامنة مساء اليوم الخميس 26 مارس إلى السادسة صباح يوم الأحد 29 مارس وذلك لتعقيم وسائل النقل العام والمنشآت العامة.

Videos by VICE

وفي انجلترا، أظهرت الفحوص إصابة الأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا الذي يبلغ من العمر 71 عامًا بفيروس كورونا. وقد وصلت حصيلة وفيات فيروس “كورونا” المستجد، حول العالم إلى 20,499 منذ انتشار الجائحة. وحسب آخر إحصائية، توفي 7،503 بالفيروس في إيطاليا، و3،281 في الصين، و3،486 في إسبانيا، و2،077 في إيران.

دواء “هيدروكسي كلوروكوين” يقتل أميركيًا

توفي رجل من ولاية أريزونا، فيما تقبع زوجته في العناية الفائقة بعد تناولهما فوسفات الكلوروكين للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا. وتناول الزوجان العقار بعد سماعهما خطابا للرئيس الأميركي دونالد ترامب وهو يتحدث عن نجاح “هيدروكسي كلوروكوين” المخصص لعلاج الملاريا، في الحد من أعراض فيروس كورونا المستجد. لكنه أشار إلى أنه ما يزال يتعين إجراء المزيد من التجارب السريرية، وطلب عدم تناول العقار من دون استشارة طبية. ما تسمعوا لترامب، من الآخر.

السجن ثلاثة أشهر لشابة أردنية

بعد انتشار فيديو لفتاة وهي ترقص في الطريق العام، قضت محكمة أردنية بحبس فتاة ثلاثة أشهر بتهمة خرق حظر التجوّل الذي فرضته المملكة ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا. ونقلت مصادر محلية أن “الفتاة خالفت قانون الحظر.” نحن نتفهم ما حدث، جميعنا نود الرقص بالشارع أيضًا.

سائق أجرة لبناني يحرق مركبته بعد تحرير مخالفة

في لبنان، قام سائق أجرة لبناني على إضرام النار في مركبته، عقب مخالفته من قبل الأمن اللبناني بسبب كسر حظر التجول المفروض للوقاية من فيروس كورونا. وأظهرت مقاطع مصورة اشتعال المركبة، فيما يقول السائق “ما بدي عيش، اتركوني احترق بسيارتي، ما بدي عيش” ثم يظهر ملقى بجانبها وقد أصيب بحروق، نقل على إثرها للمستشفى. وقد تفاعل ناشطون لبنانيون مع الفيديو واعترضوا على تحرير مخالفة للسائق، باعتبار أن لا خيار أمامه وأن سيارته تشكل مصدر الرزق الوحيد له في ظل الإغلاق بسبب فيروس كورونا، فيما قام آخرون بتدشين حملة لجمع تبرعات للسائق.