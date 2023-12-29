2023: العام الذي قاومت فيه الحيوانات البشر والطبيعة

ظهر هذا المقال بالأصل على VICE.

هل البشر بخير؟ إنه سؤال حقيقي وصريح. هناك ميل في نهاية العام لمحاولة تلخيص ما حدث، لكن ظهر عام ٢٠٢٣ وكأنه فوضى وجودية كبيرة. تحولت الأشياء الحقيقية نحو الذكاء الاصطناعي الذي يولد عمليات التزييف العميق، وتم طمس الميمز تحت مستويات عديدة من السخرية التي أصابتنا بالحيرة. اعتمد قاموس أكسفورد الإنجليزي على كلمة”rizz” باعتبارها حالة عامة. يبدو أن التناقض في أكبر فيلمين لدينا يختزلان هذه الفوضى: أحدهما يدور حول أكبر وأسرع طريقة يمكن أن نمحو بها أنفسنا (أوبنهايمر)، والفيلم الآخر يتعلق بأكثر الألعاب الوردية التي يمكنك تخيلها (باربي، بالتأكيد).

يصبح الأمر أكثر وضوحًا عندما تفكر في أن الشخصيات الرئيسية الحقيقية لعام ٢٠٢٣ قد لا تكون نحن على الإطلاق، ولكن شيء آخر على هذا الكوكب. ربما كان هذا هو العام الذي أصبح فيه البشر أخيرًا يمثلون جانب الشخصية الهزلية الثانوية واحتلت الحيوانات قلب الأحداث وبؤرة الاهتمام.

بدأ الأمر مع الحيتان القاتلة (الأوركا): في الربيع، أفادت التقارير أن الحيتان القاتلة بدأت تصطدم بالقوارب. ما بدأ بفصيلة صغيرة في جبل طارق توسع إلى سلسلة من أكثر من ٥٠٠ هجوم بحلول يوليو، حتى تكهن بعض العلماء بأن هذا قد يكون هجومًا منظمًا أكثر، “انتفاضة” إن صح التعبير. لقد شاهدت الحيتان القاتلة – كما قيل – الطريقة التي سيطرنا بها على محيطها، وكانت تأخذ بثأرها.

إنه احتمال مرعب ومخي: يشعر معظمنا بمستوى ما من الذنب تجاه الطريقة التي ندمر بها الكوكب، ولكن فكرة أن الحيوانات تدرك ما نفعله أيضًا؟ فسينتهي أمرنا. في الأشهر القليلة التالية، بدا أن المخلوقات الأخرى بدأت في التعبير عن مشاعرها. في شهر يوليو، انتشر مقطع فيديو على نطاق واسع لثعلب الماء وهو يحاول سرقة لوح ركوب الأمواج الخاص بأحد الأشخاص والسباحة به بعيدًا. يبدو أن ثعالب الماء في سانتا كروز في كاليفورنيا، لم تقترب أبدًا من أي مكان بالقرب من راكبي الأمواج من قبل، لكنها أصبحت شجاعة وأمضت أسابيع في الاقتراب من السباحين وتركت علامات العض على ألواحهم.

وفي الشهر نفسه، قبالة ساحل فلوريدا، تبين أن أسماك القرش، التي يطلق عليها اسم “أسماك قرش الكوكايين”، ربما كانت تبتلع جرعات كاملة من الكوكايين ألقاها تجار المخدرات في البحر. وقال عالم الأحياء البحرية البريطاني توم هيرد إن أسماك القرش تظهر “سلوكيات غريبة.” في فبراير، انتشر في الولايات المتحدة سلالة جديدة من الخنازير “الفائقة الذكاء بشكل لا يصدق، والمراوغة للغاية”، مع مخاوف من أنها ربما تكون قد تطورت بطريقة أفضل للعيش في المناخات الباردة في الولايات الشمالية.

وفي هولندا، اكتشف باحثون من متحفين هولنديين للتاريخ الطبيعي أن الطيور بدأت في سرقة مسامير مكافحة الطيور التي وضعها البشر واستخدامها في أعشاشها الخاصة. والأمر الأكثر إثارة للاهتمام هو أنه إلى جانب قيامها بإعادة تشكيل هذه الأدوات لبناء منازلها الخاصة، تستخدم الطيور أيضًا المسامير لنفس السبب الذي نستخدمه: لإبعاد الطيور الأخرى. وفي الوقت نفسه، بدأت “أفراس النهر الكوكايين” التي قام بابلو إسكوبار بتهريبها إلى كولومبيا في الثمانينيات، تتجول بجنون وتجتاح الشوارع – ويتعين على العلماء الآن اكتشاف طرق مكلفة للغاية للقتل الرحيم لهم وإبعادهم.

كلما زاد تنظيم الحيوانات، كلما انحدرت البشرية إلى الفوضى. في الوقت الحالي، تم استبدال رمز الطائر على موقع تويتر الذي اعتدنا جميعًا على الصياح والصراخ على بعضنا البعض فيه؛ بعلامة “X” كبيرة سوداء اللون – ثم جاء بعد ذلك بق الفراش. عندما بدأت تتزايد أعداد الحشرات وتتفشى في باريس، سرعان ما بدأت مقاطع الفيديو تظهر كائنات فوضوية بحجم حبة البازلاء على مقاعد السينما، وفي المطاعم، والحافلات. وبدأت خدمة السكك الحديدية يوروستار في تنظيم عمليات تنظيف شاملة وعميقة لإيقاف عبور البق إلى المحطات، حيث توقف الأشخاص عن الجلوس على المقاعد.

إذا كانت هناك طريقة واحدة لإسقاط حضارة، فستكون هذه هي الطريقة: صفوف طويلة من الحشايا والأفرشة الملقاة مصطفة على جانبي شوارع باريس، وتطل على برج إيفل. أيها الإنسان، يبدو الأمر وكأنه نهاية عصر.