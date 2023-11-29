VICE عربية ستشارك في SOLE DXB لهذا العام من خلال بناء ساحة للتزلج

يسعدنا الإعلان عن مشاركتنا في SOLE DXB “سول دي إكس بي”، مهرجان الثقافة الشبابية والمعاصرة الأكثر شهرة في المنطقة. سيقام المهرجان في الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر 2023 في حي دبي للتصميم.



ستفتتح VICE عربية ساحة تزلج في SOLE DXB مصممة لتعكس ثقافة التزلج المميزة في دبي، وستضم مجموعة من المنحدرات والعوائق. أنشأنا ساحة للتزلج على الطرق المسطحة بمساحة تبلغ 374 مترًا مربعًا. ستكون هذه الساحة منطقة استراحة وعامل مركزي متعدد الاستخدامات لمحبي التزلج.

استوحي تصميم ساحة التزلج من نافورة ديرة التذكارية في دبي، والتي كانت تعتبر مقصدًا شعبيًا لمحبي التزلج، حيث تجسد تراث المدينة في مجال التزلج.

تعاونا أيضًا مع Cariuma “كاريوما”، وهي علامة تجارية للأحذية الرياضية المستدامة، في ساحة التزلج. “كاريوما هي شركة معتمدة B Corporation، مما يعني أنها تلبي أعلى معايير الأداء الاجتماعي والبيئي والشفافية والمساءلة.

للتفاصيل، زوروا موقع SOLE DXB ولشراء التذاكر عبر هذا الموقع.

سنقوم بتحديث هذه الصفحة لاحقًا بتفاصيل أكثر للمشاركة في ساحة التزلج.



For more details about the event visit SOLE DXB’s website

Buy your tickets for SOLE DXB here