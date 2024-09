Alex Sturrock fotí Londýn takový, jaký ho většina z nás nikdy neuvidí

Jestli ještě nesledujete Alexe Sturrocka na Instagramu, měli byste urychleně začít. Jako profesionální fotograf tvoří hlavně portréty a reportáže a pro VICE UK dělá už od chvíle, co před více než deseti lety začal.

Alex na svůj Instagram dává fotografie z ulic, který jsou absolutně úžasný. Pár nám jich nedávno poslal a k nim ještě navíc i odstavec textu, který jeho nový projekt obhajuje:

V podstatě jsem se ohlédl za svojí prací a líbila se mi ze všech mých fotek jen jediná. Byla to fotka dvou přátel. Jeden bílý, jeden černý. Byli to ještě teenageři a jeden z nich už měl pubertu za sebou, takže byl o něco větší než ten druhý. Na jejich vztahu mě něco fascinovalo, ale velkou roli v tom hrál fakt, že jsou tak fyzicky odlišní. Byla to v podstatě fotka z ulice. Nic, co bych plánoval. A tak jsem se rozhodl nějakou tu chvíli začít naplno fotit takhle.



Strávil jsem spoustu času ve Finsbury Parku a na Seven Sisters Road. Jsou to místa plná protikladů—je tam obří kostel, zároveň dvě mešity, a o kousek dál na Stamford Hill zase několik synagog. Lidé se tu oblékají tradičně, odpovídajícím způsobem svému náboženství, a to se promíchává s moderní módou a všemi jejími odstíny a barvami. Je to tady východní, západní, staré i nové zároveň. Taky ale rád cestuju. Rád jezdím na místa, kde něco nastavuje zrcadlo našim představám o tom, jak by to tam mělo vypadat. Moudrá žena jednou pravila: “Rozpoznávám jen to, co jsem nikdy předtím neviděla.” A to mě právě vzrušuje—hledat něco blízkého v něčem absolutně cizím.

Alexe na Instagramu najdete tady…