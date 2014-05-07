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Ohýbání pohlaví

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podprsenka Tableaux Vivants 

FOTO: RICHARD KERN
STYLING: MIYAKO BELLIZZI

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sportovní podprsenka Nike

bunda Tess Giberson, šaty Shadowplaynyc, sluneční brýle A-Morir, náhrdelník Arielle de Pinto 

bunda Starter, svršek Unif , kalhoty Joyrich, boty Timberland, vlastní šátek a hodinky, čepice Gypsy Sport, sluchátka Nixon 

bunda Issey Miyake, kombinéza 6397, tričko Hanes, vlastní náušnice

šaty Ammerman Schlösberg, šaty s ramínky Parkchoonmoo, pletené šaty Won Hundred, Mordekai řetěz, vlastní prsten

svršek Koonhor, sukně Camilla and Marc, punčocháče American Apparel, umělá květinaTableaux Vivants, náhrdelník Cheap Monday, vlastní pásek, náramek Arielle de Pinto, prsten Lady Grey, prsten Hadria 

svršek Issey Miyake, kraťasy Won Hundred, sluneční brýle H0les, vlastní řetízek

svetr K]Joyrich, šaty Gypsy Warrior, vlastní šperky

kalhoty a svršek Luar Zepol 

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