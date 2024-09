Komičnost a etika focení opilců

Japonsko má pověst sofistikovaný země. To by mohlo vysvětlovat to, proč jsou turisti tak překvapený ledabylým přístupem domácích k tomu, když se po ulicích válí opilci. A taky to může vysvětlovat to, proč má instagramovej účet @shibuyameltdown takovou sledovanost.

Fotky na účtu zachycujou lidi z tokijské čtvrti Šibuja po pařbách v různejch stavech opilosti na veřejnosti. Zakladatel účtu je australskej rodák žijící v Tokiu, módní návrhář, kterej takový scenérie původně fotil jen z vlastního úžasu. Koneckonců, v Austrálii si na veřejnosti nepospíte ze strachu, aby vás někdo zákeřně neokrad, nenapad a aby vás následně muži zákona po tom všem ještě neodvedli na záchytku. Ale zájem o tenhle instagramovej účet v Japonsku stoupá a odezva vypadá zatím pozitivně.

Promluvili jsme si s chlápkem, kterej shibuyameltdown rozjel, Thomem O’Brienem.

VICE: Děláš to proto, že jsou opilí lidi směšný?

Thom: Jo, z nějakýho důvodu je to ta nejsrandovnější věc na světě. Lidi v těch fotkách označujou kámoše a komentujou to. A patří to k všednímu životu, ne?

Když už jsme u toho, je v Japonsku opíjení na veřejnosti legální?



Jasně. Myslím, že je to kvůli japonskejm úředníkům, maj strašně dlouhou pracovní dobu a pak se uvolněj pitím. Taky poslední vlaky jezdí o půlnoci. Takže když je lidi nestihnou a nemůžou už dál pít, prostě usnou. Takže je úplně v poho usnout v klubu, baru nebo v hospodě. Když se kolem rozhlídnete, vidíte to furt. Jdete kolem fast foodu a půlka osazenstva tam chrápe. A nikdo těm lidem neřekne, aby vypadli. Pracují tu tolik, že si prostě můžou dovolit šlofíka, kdekoliv je napadne. Možná proto spí tolik lidí ve vlaku. Viděl jsem třeba chlápky, jak se drží madel ve vlaku, spí vestoje a pohupujou se do rytmu jízdy. Nejsou opilí, jen odpočívaj. Myslím, že japonský úředníci naspí tak čtyři hodiny denně. Je to strašně vytíženej národ.

Ale většina lidí na tvým Instagramu je opilá, ne?

Jo, řek bych, že jsou většinou na hadry. Nesdílím fotky bezdomovců nebo tak. Jsou to buď úředníci, nebo lidi po pařbě. Byznysmeny vidíš na těch místech, kde si můžeš dát za jednotnou cenu tolik, co vypiješ, a to pak není divu, když se zrušej. Byl jsem na jednom takovým místě a vyloženě tam lovil, protože jsem věděl, že se tam zaručeně někdo pobleje nebo odrovná. Nevím, co s tím vším budu dělat. Tak nějak sbírám a ukládám data.

Přispívaj na tvůj Instagram i jiný lidi?

Jo, posílaj mi fotky. Abych já moh fotit takový věci, musím si taky vyrazit a to není moc ideální. Ale vlastně minulej tejden to nějakej slavnej Japonec tweetnul a to pak bylo rázem všude. Za posledních pár dní mi přibylo 800 novejch sledujících.

Byl jeho tweet pozitivní?

Jo! Přeložil jsem si to a bylo to něco jako: „Mrkněte na tenhle účet, je to sranda.” Skoro všichni původní fanoušci byli cizinci, ale noví jsou Japonci.

Vyděláváš si tím?

Vůbec. Tohle je něco, co nevidíš všude na světě. A je to zajímavý. Vidím toho spousty, ale poslední dobou to musí bejt něco, abych to vyfotil. Zvracení, podivná poloha nebo tak.

Napadá tě, jestli je vůbec etický fotit lidi v takovým stavu?

Jasně. Už mi párkrát vynadali. Když používáš kompakt, vyletí z něj dost ostrej blesk a to lidi vzbudí a nasere. Polovina z nich spí. Ale když se plazej po zemi a zvracej, jsou vzhůru, takže věděj, co se děje a fakt je to dost štve. Anebo mě zarazej jejich kámoši.

A jak by ses obhájil, když jim se to nelíbí?

Řek bych, že mý záběry jsou fér, když jsou z ulice.

Jak se díváš na tenhle aspekt japonský kultury?

Nemyslím si, že je to špatný. Vlastně tohle nejde jinde na světě, protože jinak by tě hned okradli. Vidím takhle lidi s iPhony na prsou a nikdo se jich ani nedotkne. Peněženka se válí vedle nich na zemi nebo maj otevřený tašky. Nikdo na to ani nesáhne.

Rozhovor: Mimi LaMontagne.