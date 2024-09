Průvodce heterosexuálního muže análním sexem

Stejně jako potraviny a televizní hvězdy i vztahy po čase vyhoří či, jako houska na krámě, maj svý datum spotřeby. Většina párů si za pár týdnů, měsíců či let všimne, že vášeň a chemie z jejich soužití vyprchaly. Vysloužilí mazáci, kteří se snaží tuto krizi překonat, proti ní bojují vynalézáním nových a propracovaných souložících technik.

Tam, kde se oběma partnerům zprotiví scénář pravidelné soulože v misionářský poloze, která posléze končí postříkaným břichem partnerky, je velmi častá nevěra. Někdy pár zcela rezignuje a sklouzne do něčeho, co by se dalo nazvat manželským celibátem – typickýho nočního rituálu pročítání časáků nebo sledování televize. V tomto případě platí, že jít spát neuspokojen je snesitelnější než se vůbec o něco pokoušet.

Pro ty z vás, kteří věříte na lásku až za hrob, jsem připravil zcela nevědeckej průzkum:

• 4% populace zůstane s jedním člověkem, do kterého se zamiluje, po zbytek života

• 21% populace spáchá sebevraždu poté, co se moc dívá na Lásku přes internet s Tomem Hanksem a Meg Ryan

• 25% populace masturbuje častěji než třikrát denně

• 3% populace jsou asexuální

• 40% má otravný, bezvýznamný sex až do smrti

• 7% má bláznivý fetišistický sex s více partnery do té doby, než zemře štěstím

Cílem každého, kdo čte tento článek, by mělo být dostat se do těch 11% na zeměkouli, který si buď najdou svou spřízněnou duši, nebo energicky a se zápalem šoustaj co nejvíc děr.

Nejsnazší cesta dostat se mezi těch 11% (což je na rozdíl od těch 89 nebo 47 procent pro národní diskurz rozhodující) je zadním vchodem. Anální sex je první zastávkou na cestě k záchraně vztahu.

Partnerka se mě už mnohokrát zeptala, jestli bych nechtěl zkusit zapojit svou zadnici v momentě, když už bylo jasný, že „klasická” soulož už nemá ty grády. Hrátky s řiťkou jsou logickým dalším krokem v sexuálním vztahu mezi mužem a ženou. Je to tabu, ale patří to furt do heterosexuálního šoustání od tý doby, co to nějak souvisí s vkládáním něčeho někam. A co je výzvou – úroveň obtížnosti je vysoká.

Ve chvíli, kdy se ztrácí veškerá naděje, žena se mě ptá spíš na to, jestli by mi to mohla dělat ona, ne já jí. Jsem člověk, kterej nějak počítá s tím, že s přítelkyní, s kterou je, už zůstane. Častěji peru. Vařím večeři. Zapomínám se dívat na fotbal. Zašívám. A vážně uvažuji o tom nechat si od partnerky dráždit řiť.

Dráždění análu má mnoho podob. A některé techniky jsou rafinovanější než jiné. Ale všecky v interakci vyžadují muže, který je fyzicky zdatnější než já, aby všechno dobře dopadlo.

Prstění

Když mi strčila prst do zadku, bylo to poprvý a naposled, co jsem volal po sexu záchranku. Nikdo nepředpokládá, že by ho během soulože stihla panická ataka, jakmile jsem ale dostal omylem kolenem do hráze, málem se mi zastavilo srdce. Přežil jsem to, s prstem mý holky už to bylo horší. Jinak abych se pro příště uvolnil, naučil jsem se říkat abecedu pozpátku.

Lízání

Lízání análu je celkem decentní praktikou, pokud teda nezahrnuje penetraci. A vlastně není ani moc vzrušující. Anilingus je taková třešnička na dortu. Ale zabaví vás jen napoprvý. V autobiografii mýho zadku by byla kapitola s názvem A co tvůj svěrač? nejdelší a s nejvíce obrázkama.

Dráždění věcmi, co ti přijdou pod ruku

Erotickou hračkou se může stát jakýkoliv objekt v domácnosti. Ideální jsou televizní ovladač, násada na koště, srolovanej časopis nebo podepsaný bubenický paličky z Hithitu. Že si něčím roztahuješ zadek, ti potěšení nepřinese. Máš radost z poznání, že jsi natolik chytrej přijít na to, jak napasovat všecky ty věci do tak malýho otvoru. Tahle aktivita stimuluje tu část mozku, která má co do činění s řešením skládanek, se skládáním Rubikovy kostky, nábytku z IKEy a luštěním sudoku.

Pegging

Jestli víš, co je pegging, asi už jsi ho někdy dělal. Jde tu o to, že žena šoustá chlapa nasazeným dildem. Říká se, že taková věc může být příjemná ženě, který kořen dilda dráždí klitoris. Ale nejspíš je to opravdu jen mýtus, protože žádná ženská mi nepotvrdila, že to tak je. Dámy, pokud mi to nedokážete osobně, prostě tomu neuvěřím.

Sledování jinýho chlapa, jak mě mrdá do zadku

Pokud ses se svou holkou dostal až sem, znamená to, že ses minul bodem, kdys moh bejt navěky šťastnej. Jseš teď jen krůček od toho rozdat si to s mrtvolou po autohavárii. Přidáním další osoby do sexuální fantazie je jen důkazem nudy mezi vámi dvěma. A pokud je další osoba stejnýho pohlaví, znamená to, že se nový účastník musí od tebe lišit co nejvíc. A navíc, stavět voyeurismus na vrchol toho všeho znamená, že bys spíš ze všeho nejradši sledoval porno, než bys souložil.

Aby bylo jasno, tento požadavek své partnerky jsem zamítl. Po několika tejdnech se na mě vykašlala s tím, že jsme se navzájem odcizili. Jistě bychom si byli cizí méně, pokud bych ji nechal se dívat na to, jak mě šoustá ještě někdo další.

A z toho plyne ponaučení: Vztahy jsou o dělání věcí, po kterých zrovna nemusíš moc toužit. Někdy totiž obnášejí vynášení odpadků. Anebo nechráněnej sex s 43letým namakaným chlápkem.

Fotky Travis McFarland.