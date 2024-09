Dvacet hodin života v newyorským strip klubu

14:00

Sluníčko sice svítí, ale Show Palace ještě tvrdě spí uvnitř newyorské čtvrti Queens. Do otevíračky zbývá ještě pár hodin. Setkávám se s manažerem klubu Mikem Diazem, který ve slušivém šedém oblku vytahuje roletu. Mike je newyorská postavička ze starý školy. Konstantně nadává, vtipkuje a nezavře pusu. Takovej ten týpek, kterej působí imrvére nasranej, ale takovým roztomilým způsobem.

Stará se o tenhle klub už od léta 2012, tedy od chvíle, kdy klub otevřel. Tehdá to vypadalo, že se bude jednat pouze o jeden z dalších klasickejch strip klubů v NYC, ale vše se rychle změnilo, když klub přišel o licenci na podávání alkoholu, tak jako mnoho dalších strip barů, ze kterých mnoho z nich právě kvůli stejnému problému muselo zavřít.

Jenže Show Palace to bez chlastu nejen přežil, ale tuhle překážku ještě navíc využil ve svůj prospěch, protože našel několik děr v systému a vymanil se tak z mnoha omezení pro kluby s exotickými tanečnicemi. O svoji alkoholovou licenci se sice ještě pořád soudí, ale mezi tím si tady můžete užít nahoty, co hrdlo ráčí společně se spousty tanečků na klíně už od osmnácti let. Na rozdíl od klubů, které licenci mají a mohou tak tyto služby poskytovat až od 21 let. Další z velkých výhod tohoto místa je, že je to jedinej strip klub ve městě, kterej má otevřeno celou noc až do rána. Takže jdu na to…

Útroby Show Palace maj několik pater. I když všemu vévodí hlavní patro se všema možnejma tyčema, pódiema a nealko barem, většina akce probíhá úplně jinde.

15:00

Jdu s Mikem do sklepa, kde je třeba se postarat o nějaký technický věci, což je celkem nuda. Když je vše hotovo, přesouváme se do jeho kanceláře na nejvyšším patře, která je pěkně vymalovaná do sněhobíla. Odsud celej klub řídí zpoza svého počítače, na kterým mu běží live-stream striptérek, který právě přicházejí do práce a převlékají se v šatně.

Na zdi jeho kanceláře má zarámovenej novinovej článek o Belle Knox, světoznámé pornohvězdičce z Duke University. “Poprvé tancovala u nás,” usmívá se spokojeně. “Vůbec nevěděla co se sebou. Musel jsem za ní vylézt na pódium a ukázat jí, co má dělat, jak se hejbat,” glosuje Mike.

Show Palace často dává prostor “jménům” jako je Knox. “Protože jsme nealkoholický, musíme vždycky bejt o krok napřed.” Dnešní atrakce je Jessica Bangkok, kozatá 34 letá asijská pornohvězda, která má víc než 100 miliónů shlédnutí na XVideos.com. Jessica má taky víc jak 200 000 followerů na Twitteru, kde o sobě prozrazuje veledůležité informace typu: “Neexistuje žádnej objem mrdky, kterou bych nechtěla všechnu spolykat!” Hurá.

16:30

Po troše úředničiny se s Mikem přesouváme dolů. Klub je technicky vzato otevřenej, ale je tu totálně mrtvo. Jenom sexy tanečnice jménem Dior obšťastňuje jednu z tyčí. Pomalu se svléká pro jediného zákazníka. Třese mu prdelí před ksichtem a on jí cpe jednodolarovky mezi půlky.

Jdeme radši do šaten, kde se srocuje víc a víc holek. Můžou přijít, kdy se jim zlíbí, ale většina se snaží dorazit dřív než se klub kolem deváté večer naplní.

V šatně se holky pohybujou ještě bez make-upu a vklouzávaj do svejch vysokejch podpadků a tang. Promenujou se před zrcadly, přikrášlujou se a tlachaj. Je to absolutně nerajcovní scéna. Jedna z tanečnic se choulí v rohu a drží se za břicho. Sděluje Mikeovi, že jí dneska není dobře.

“Tak se běž vysrat,” radí Mike.

Mike je tady doma. Objímá se s holkama, bere je za zápěstí, líbá je na tváře, popichuje je, skládá jim komplimenty, nebo jim pro změnu nadává. Jednu z nich vyvede tak z míry, že musí odejít. Podle Mikeova chování mu na tom tady fakt záleží a je do svý práce víc než zapálenej.

“Fakt si těch holek vážím,” svěřuje se mi po cestě z šatny. “Chovám se k nim s respektem a přesně tak se pak i ony chovají k zákazníkům. Některý strip kluby fungujou spíš jak bordely. Holky se tam chovaj, jakože tě vůbec nechtěj. S tím se tady nesetkáš.”

18:00

Zákazníci se pomalu ale jistě množí. Víc než polovina jich je sakra mladejch. Chodí sem uniknout ze svý post-pubescentní reality. Ti starší, se snubníma prstenama na rukou, sem chodí za zábavou, než se budou muset vrátit domů ke svejm stuenejm fazolím v rajským protlaku, věčně neskpokojený ženě a Brankám, bodům, vteřinám.

Někteří studujou meníčka, který jsou plný podivuhodných nápojů typu “Fre Merlot,” “Fre Chardonnay,” “Fre Champagne.” Všechno jsou to ale fejky. I tak tu ale nealko šáňo vyjde asi na sto babek. Maj tu taky regulérní kuchyni, ze který hrnou všechno od stejků až po špagety s mořskými plody, který si objednávám od servírky, který jaksi chybí kalhoty.

19:00

Dior je zpátky na pódiu, aby obšťastnila večerní návštěvníky. Teď už ale vytahuje oproti odpoledni absolutně všechny svoje zbraně, když tu má konečně pořádný obecenstvo. Hymna striptérek “Throw It Up” od Rihanny jí k tomu tvoří vkusný podklad. Jezdí po tyči nahoru a dolů jako splašená.

Jdu k ní a vytahuju balíček jednodolarovek. Přitančí trochu blíž a já po ní začnu ladně házet bankovky tak, jak jsem to viděl v televizi v rapovejch videích. Sto dolarů je v prdeli než řeknete švec, ale Dior se teď aspoň hezky usmívá.

Chytne mě za ruku a odtáhne do stinného koutku. Vibruje mi zadnicí v klíně způsobem, kterej snad ani není pro normálního člověka fyzicky možnej. Je to úplná olympijská gymnastka. Drží balanc na mých kolenou. Mezi tí mi vypráví, že je jí teprv dvacet a že tady tančí už od střední. Když naše písnička skončí dám jí padesátku. 25 dolarů za taneček, 25 jako dýško.

22:30

Kromě lap-danců si v Show Palace můžete taky pronajnout privátní pokojík, kde můžete s tanečnicí trávit daleko víc času a utratit ještě víc peněz. Mike mě do jednoho právě bere. S sebou máme ještě Nikki a Amber, který vytáhnul ze šatny.

S Mikem se pohodlně usadíme a holky nám začnou šisovat kalhoty. Mike a Amber z toho maj celkem prdel. “Tohle je fakt divný, co?” prohodí Mike. “Znám ji tak dobře, že to je jako bych tady přes gatě šoustal vlastní sestru.”

Nikki, která obstarává mě, mi zajíždí prstama do vlasů a vtipkuje. Vypráví mi pikantní historky, který si tady zažila: “Se otočím a koukám, že ten týpek má snad třetí nohu, tyvole!” Tančí, pak chytne za pleš Mikea, zapózuje a prohlásí: “Posranej život,” načež se svalí na pohovku v záchvatu smíchu. Nikki má taky co přihodit do sekce dramatických historek. Vypadá to totiž, že dneska do Show Palace zavítala tanečnice z jinýho klubu a snaží se místním holkám čórovat z pódia peníze. To nasere, no.

23:00

Je čas vyzvednout hvězdu dnešního večera Jessicku Bangkok. Skáčem do Mikeova černýho fára. Má ho pěkně čisťounký a má príma potahy.

Po cestě mi vypráví, jak se snaží sehnat Miu Khalifu, jednu z top hereček PornHubu, jako další hvězdu do klubu. Jenže, podle Mikea, se tahle americko-lebanonská herečka, která v některejch scénách šuká v hijábech, bojí, že by jí její rodina provedla něco hroznýho, kdyby vystupovala na veřejnosti.

Po pěti minutách jsme v hotelu, kde bydlí Jessica. Čeká na nás pod lustrem v lobby s dveřníkem po boku. Má na sobě velkej tlustej černej kabát, kterej zakrývá její slavný křivky.

Zpátky v klubu ji zavedeme do Mikeovi kanceláře. Jessica nám vypráví, jak se plánuje projít po NYC a shlédnout všechny turistiké atrakce. Pak se přesouváme zpátky na hlavní podlaží, aby se mohla připravit na svoji show.

2:00

DJ vypíná muziku a Mike bere do ruky mikrofon. “Dámy a pánové,” haleká a mává rukama nad hlavou. “Chvíle, na kterou jste všichni čekali… Jessica Bangkok! Až z daleké Kalifornie! Jste připravený vidět Jessicu úplně nahou?” Všichni tleskají a souhlasně pokyvují.

Jessica se objeví na pódiu v kostýmu hasiče. S publikem to vážně umí. Stáhne si kalhotky a dá k nim přičichnout jednomu šťastlivci v první řadě, pak je ale bleskurychle odtrhne a on padne dopředu na nos. Hlavu jiného pána si zase strká mezi prsa a pak ho zase usadí. Vstupuje jim do snů a jen co na ni vyplejtvaj svoje prachy, zase zmizí.

Když je po jejím vystoupení souhlasí s privátním tanečkem pro mě. Jdeme nahoru do jednoho z pokojů. Daleko od všech ostatních. “Jsi připravený?” zeptá se a strčí mě na gauč. Přejíždí mi bradavkami po obličeji a moji ruku mi pokládá na svůj zadek. Za pět minut je po všem.

3:00

Jdeme společně s Jessicou dolů. Stojí tam fronta chlapů, kteří se s ní chtějí vyfotit. Blábolí něco o tom, jak jim změnila život a že jsou její největší fanoušci.Objímá je, usmívá se, dává jim pocit výjimečnosti. Oni se taky zrovna nedrží zpátky a každý z nich si sáhne aspoň na zlomek sekundy někam, kam by se sahat cizím lidem nemělo. Předhánějí se v konverzačních tématech, jen aby kolem ní mohli být o chvilku déle. Pak jí znovu objímají, když už nemají co říct. Jeden z nich ještě prosí o poslední obrázek a Jessica se chopí svých prsou a zatřese s nimi. Oči mu lezou z důlků. Ještě jednou ji objímá. Pevně.

4:00

V tuhle chvíli teprv přicházejí ti opravdoví zákazníci. Aspoň podle Mikeových předpovědí. Post pubescenty a ženáče střídaj tvrdý hopeři v kožiších, leopardích bundách a šílenejch keckách. Hudba se taktéž mění spíše k jejich vkusu. Holky jsou taky o něco divočejší.

Už se ani nedá mluvit o striptýzu. Dámy jsou všude okolo nás prostě úplně nahé. Na pódiu předstírají sex. Dělají, že si navzájem lízají svoje vypracované prdele.

5:00

Nikki mi poskytuje další tanec. “Mám fakt ráda vlasy!” konstatuje a hraje si s mými kudrlinkami. “Máš tak hezký vlasy.” Vypráví mi o svém životě. Na vejšce hrála tenis. Žije v Bronxu, ale vyrostla mimo NYC, což vysvětluje její přízvuk. “Je to tam napůl vesnice a napůl New York,” uzavírá Nikki.

Bavíme se o muzice, která právě hraje. Vyprávím jí, že když jsem dělal DJe, pouštěl jsem hodně Gucciho Manea. “Toho miluju!” vyjekne se smíchem. “Ty se mi líbíš. Jsi vtipný!” Písnička končí, ale Nikki tančit nepřestává. Dá si nohu na stůl a ojíždí mi stehno. “Musíš někdy přijít zas,” naléhá. Kolem nás prochází jedna z jejích kamarádek. “Hele, to je můj novej kluk!” usměje se Nikki. “Já teda Asiaty moc nemusim, ale ty jsi vážně sexy,” zhodnotí kamarádka.

Je mi jasný, že mě jenom tahaj za nos. Oboum jim je o pět let víc než mě, takže je to něco ve stylu čtvrťačky, která flirtuje s prvákem na střední. Stejně z toho mám ale dobrý pocit.

8:00

Zavíračka. Rožnou se světla a najednou je vidět ten odpornej bordel. Uhasínající vodnice na stolech, kelímky a flašky všude, kam se podíváš. Teď, bez hudby, blikajících světel, nahatejch holek a prachatejch chlapů, je to prostě jenom zaneřáděnej klub, kterej potřebuje uklidit.

Pozorujeme striptérky, jak postupně opouštějí šatnu ve velkých kabátech a kozačkách. Křivky jejich těl nejdou rozpoznat a make-up si smyly. V denním světle byste jenom těžko poznali, že jsou to striptérky. Pár týpků se s nima snaží ještě bavit. Jeden z nich vytáhne telefon a snaží se získat telefonní číslo na tanečnici. Takhle to ale nefunguje.

Uklízecí četa je tady. Mike, původem Portoričan, vykřikne: ” Hola, amigos!” a další různorodé hlášky ve španělštině. Křižují klubem. Zametají a sbírají bordel.

Polonahá servírka, kterou jsem dříve potkal, tu taky pořád je. “Ty seš ještě tady?!” vzdechne si. Řeknu jí úplně to samé a ona jenom zakroutí hlavou. Je vyčerpaná a naštvaná a je to na ní vidět. Po dvacetihodinový šichtě asi nemá náladu na vtípky.

9:00

Mike sedí za svým stolem a zavírá klub. Zbývající tanečnice se poflakují kolem jeho kanceláře, zatímco rozpočítává jejich prachy. Každá odchází s paklíkem jednodolarovek v hodnotě několika stovek.

Mike mi vysvětluje svůj systém. Tanečnice klubu neplatí nic, když dorazí brzo nebo $140, když dorazí až během noci. Kromě toho je cokoliv co jim zákazníci nacpou do děr a záhybů jejich.

10:00

Vracíme se dolů, kde Nikki a pár dalších striptérek čeká na odvoz. Snažím se s ní ještě prohodit pár slov, ale teď když ji nemám v klíně mi to už nejde tak dobře jako předtím. Holky si mezi sebou povídaj o chlápcích, které za uplynulou noc obšťastňovaly. Kterej byl divnej a kterej fajn, a tak.

Je to tu najedou z ničeho nic úplně prázdný a vypadá to vlastně stejně, jako když jsem prvně dorazil. Vracím se za Mikem do jeho kanceláře a když má odpracováno, nabídne mi, jestli nechci hodit domů.

12:00

V dálce vidíme rozohněný požár. Sloupy kouře plují oblohou. “Něco takovýho jsem neviděl od jedenáctýho září,” řekne Mike. Bydlel jsem tenkrát na Manhattanu. Bylo to jak z nějakýho filmu. Zapnul jsem televizi a prásk, druhý letadlo to napálilo do věží. V tu chvíli mi došlo, že na nás někdo útočí. Seběhl jsem dolů do železářství a koupil americkou vlajku. Pak jsem s ní běhal po ulici a mával jí nad hlavou. Zastavili mě až policajti. To se začala zrovna sesouvat první z věží. Začal jsem brečet a šel domů. Bylo po všem.

Ještě chvíli si povídáme, ale jsem tak vyčerpanej, že ze mě nic moc kloudného nepadá. “Unavenej, co?” prohodí Mike. “Tak teď aspoň víš, jak je mě. Starat se o strip klub je jako mít šedesát přítelkyň, z nichž každá má zrovna premenstruační syndrom, ale z žádnou si nikdy nezašukáš…”