Britské gangy taky milují sociální sítě

Kriminální podsvětí se na sociálních sítích vážně nestydí. Mexické drogové kartely zastrašují skrz Twitter, britští náboženští fanatici dokumentují svojí džihádovou dovolenou na Instagramu a brazilští drogoví dealeři staví na odiv svoje kvéry a zlato na Facebooku.

A jejich britští kolegové nejsou výjimka. Fotky tetování, balíků peněz a sportovních aut sdílejí snad na každé síti, na kterou se jejich iPhony dostanou.

Na Guns, Murder and Girls (zkráceně GMG/neplést si s jejich českými bratry Ginger Money Gang) gang jsem narazil na Youtube. V únoru 2012 byli tři členové gangu shledáni vinnými za brutální vraždu a všichni byli odsouzeni na 18 let vězení. Nicméně jeden z nich, Lennie John, který mimo jiné rapuje pod jménem YR, se proti rozsudku odvolal a soud ho nakonec osvobodil. Lennie se tak vyhnul 22 letům ve vězení. Poté, co byl osvobozen, vydal John hudební video o svém pobytu ve vězení. Po rozkliknutí jeho Youtube profilu jsem pak našel účty na Facebooku a Twitteru, které evidentně patří dalším členům gangu. Taky jsem si pokecal s jedním chlápkem, který je spojený se základnou GMG v Leedsu.

Jenom pro upřesnění – GMG je gang převážně z jižního Londýna, který sám sebe charakterizuje jako součást hojně rozšířených Peckham Boys, kteří zas zastřešují jiné anglické gangy, jako jsou třeba Lettsom G’z a Peckham Young Gunner. Mnoho členů GMG skončilo v posledních pár letech za mřížemi, převážně byli odsouzeni za vraždy.

Od roku 2000 do roku 2010 probíhaly na veřejnosti zuřivé střety mezi Peckham Boys a gangem z Lewisham zvaným Ghetto Boys. Mediálně známá je také střelba mezi gangy před budovou, kde se udílely Urban Music Awards.

Ačkoliv není jednoduché propojit jednotlivé uživatelské účty se členy gangu, některé známé tváře se vůbec nestydí a neustále postují GMG loga spolu s upozorněními o aktivitách gangu. Jde o posty typu „Big funds were (sic) my plans are” nebo „Cus my real niggas still there”.

Kromě nekonečné řady porno videí jsou jejich pak profily plné sebe-motivujících sloganů a příspěvků, které vyjadřují jejich podnikatelského ducha. Můj oblíbený je například: „Mind set to get it so I barely sleep till I get it.” Dalšími favority pak jsou „Quitting shouldn’t be one of your many options” nebo „Work hard! Play soft.”

Přál bych si, abych byl taky takhle oddaný svojí práci.