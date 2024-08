Velikonoce v New Yorku na starých fotografiích

O Velikonoční neděli v roce 1977 jsem předstírala, že jsem Judy Garlandová, zatímco jsem si notovala klasickou písničku Irvinga Berlina Easter Parade:

In your Easter bonnet, with all the frills upon it,

You’ll be the grandest lady in the Easter Parade.

I’ll be all in clover and when they look you over,

I’ll be the proudest fellow in the Easter Parade.

On the avenue, Fifth Avenue, the photographers will snap us,

And you’ll find that you’re in the rotogravure.

Oh, I could write a sonnet about your Easter bonnet,

And of the girl I’m taking to the Easter Parade.

A tak jsem stála před newyorskou katedrálou svatého Patrika a fotografovala na svém prvním velikonočním průvodu. Přestože mě nevychovali jako křesťanku (jsem židovka), vždycky mě zajímalo, jak ostatní lidé oslavují svoje svátky. Dospělí a děti (a dokonce i někteří domácí mazlíčci) se ukázali ve svých nejlepších kloboucích a čepcích. Mnoho z nich chodilo z katedrály ven i dovnitř, zatímco ostatní vypadali, že byli na nepřetržitém večírku už od Mardi Gras.

Fotila jsem je, a od té doby uběho už 40 let. Když se podívám zpátky, je jasné, že se věci mění – módní styly přichází a odchází, tradice získávají nové formy. Ale pořád jsme jedna komunita, jedno lidstvo, jedna planeta.

Meryl Meisler je fotografka žijící v New York City. Je autorkou mezinárodně uznávaných fotografických publikací A Tale of Two Cities: Disco Era Bushwick a Purgatory & Paradise: SASSY 70s Suburbia & the City. Meryl pracuje na svojí třetí knížce v této trilogii o sedmdesátých letech.

