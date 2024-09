Pussy Riot splnily misi: Jejich rap je strašně divnej

Uplynuly skoro čtyři roky ode dne, kdy Pussy Riot, ruská feministická anarchopunková kapela předvedla na oltáři moskevské katedrály Krista Spasitele svůj protestsong/set “Punk Prayer – Mother of God, Chase Putin Away!”.

Tehdy byla skupina zatčena pro své narážky vůči vládě, odsouzena, uvězněna a nakonec, po tom, co se zapojily organizace pro lidská práva a mezinárodní média, propuštěna. Přesto skupinu nic z toho neodradilo od vydávání nových písní, videí a článků, všech s cílem bojovat proti zkorumpované Putinově vládě.

Dnes Pussy Riot vydaly svůj nový klip “ČAJKA” pojmenovaný po současném ruském generálním prokurátorovi, Juriji Čajkovi.

Když antiputinský aktivista Alexej Navalny zveřejnil online svůj film, který odkrývá přímé napojení Čajkovy rodiny, především jeho syna, na ruské gangy, a Čajkovu účast na korupci, o Čajku se začala zajímat i zahraniční média. Od zveřejnění tohoto filmu ruská vláda popírá Navalneho tvrzení a odmítla komentovat toto video na veřejných mediálních platformách, kontrolovaných státem. Kreml schválil několik návrhů, které mají zvýšit kontrolu nad tím, jaký obsah lze postnout online, a dokonce umožňují blokaci sociálních sítí jako Facebook, Twitter a YouTube.

Promluvili jsme si s frontwoman Pussy Riot Naďěždou Tolokonnikovou o tom, proč se stal Čajka předmětem jejich nového klipu a proč si myslí, že se situace v Rusku od revoluce v roce 2012 zhoršila.





Foto Denis Sinyakov

VICE: O čem je váš nejnovější klip?

Naďěžda Tolokonnikova: “Čajka” je vytvořen jako zpráva nejvyššího putinského úředníka jeho synům a následovníkům. Je to návod na to, jak šlohnout peníze, vytunelovat podnik, poslat konkurenci do vězení nebo ji fyzicky zneškodnit. A taky na to, jak nejen uprchnout trestu, ale jak ze zločinné činnosti těžit co nejvíc.

Proč je pro veřejnost dobrý, aby se dozvěděla o Juriji Čajkovi?

Čajka je generálním prokurátorem Ruské federace. Od toho, co nastoupil do funkce v roce 2006, nedokončil žádná hlavní vyšetřování. Čajka je někým víc než netalentovaným, podprůměrným úředníkem. Zosobňuje typického moderního zástupce současné ruské státní mafie.

Michail Zygar, bývalý šéfredaktor kanálu Rain, jediného nezávislého TV kanálu v Rusku, se ve své knize zamýšlí nad rolí kanceláře generálního prokurátora. Píše, že: “jeho kancelář se stala příkladem politické zvůle. Odstranila politickou pravomoc Kremlu nejtvrdším a nekompromisním způsobem a často bez povšimnutí přechází intrikaření s lidskými právy. V kampani k jakýmkoliv regionálním volbám kancelář obžalovává nepohodlné kandidáty a dělá vše proto, aby se nemohli zúčastnit voleb. Kancelář generálního prokurátora se stala perfektním represivním strojem.”

Celkem paradoxní systém výběru zaměstnanců probíhá v ruské armádě a jurisdikci už od roku 2000, obzvlášť od doby, kdy se Vladimir Putin stal prezidentem. Čestní právníci, policisté a soudci nejsou v současném právním systému výhodní nebo pohodlní. Na druhou stranu ti, kteří umí poslouchat a ví, jak poslat k soudu někoho, kdo “se nehodí”, jsou velice žádaným zbožím. Sdílela jsem vězeňskou celu s jednou bývalou vyšetřovatelkou. Stala se jí z naivní představy, která vzešla z nadměrnýho sledování filmů s dobrými policajty v dětství, konat dobro. Do vězení ji poslal její exmanžel, policajt.

V devadesátých letech pracovala na případech, aby pomohla zachránit lidi z rukou špatných policajtů a z podjatýho stíhání, a to ji naplňovalo. V roce 2003 opustila justiční sféru, protože už jí to nepřišlo zajímavý. Už nebylo potřeba něco prošetřovat, sbírat důkazy, poslušnost a tvrdá loajalita autoritám se cenila mnohem víc. Což zahrnovalo i porušení práva, pokud to někdo shora nařídil.

Jak Rusové na ten skandál reagovali? Dostalo se to k nim vůbec?

Podle nedávných výzkumů 38 procent Rusů, kteří film o Čajkovi nějak zaznamenali, považuje korupci a spolčování s mafií za to, co je nezbytný ke zřízení a udržení pořádku v Rusku.

Lidé často říkají: “A kdo dneska k mafii nepatří? Korupce tu jen kvete, mafie a korupce… A státní autority to vše drží na uzdě. Co my bychom zmohli?”



Foto Denis Sinyakov

Jak je korupce dneska v ruské vládě rozšířená?

Státní autoritářský systém není korupcí jen nakažen, vlastně se na ní zakládá. Když dnes soudce někoho zprostí viny, jeho nebo její kolegové si hned pomyslí, že sebral nebo sebrala úplatek. Nejčastěji to je tak, že po sérii několika takových případů bude ten soudce propuštěn, protože jeho nadřízení se budou divit, jak je možné, že se s nimi o úplatek nepodělil. Tohle je důvod, proč zproštěných viny v Rusku je jen 0,4 procenta.

Jak té korupci čelit, v Rusku i mezinárodně?

1) odmítnutím se na korupci jakkoliv podílet

2) zveřejněním evidence, která korupci dokazuje

3) lahví vodky

Klip je vysoce stylizovaný. Řekni nám o tvůrčím procesu, kterým jste prošly, aby z toho nakonec vzniklo tohle.

Pomohly jsme ruským autoritám definovat jejich vlastní estetiku. Ten klip reprezentuje tři, které jsou v zásadě šířeny státem, a já k nim chovám odpor:

1) Všecko pozlatit, aby se zakryla vnitřní hniloba; jak je vidět na zlatém bochníku chleba a v celém tom chochlomském designu

2) “Vyhrazený sektor” reprezentovaný vězením, v němž se mučí vězni

3) Fašisticko-populistická nacionální estetika reprezentovaná dvojhlavým rackem, režií a choreografií ženských úřednic a tanců ve stylu Severní Korey.



Nejdřív jsem měla obavy z toho, jak se v klipu tyhle tři estetiky sejdou, ale pak jsem se uklidnila. Uvědomila jsem si, že pokud nevyjde to, aby to všecko dohromady dávalo smysl, nebude to naše vina, protože video je přece o estetice našich státních úředníků.





Foto by Aleksandr Sofeev

Jaký význam mají ty obrazy, které vidíme, jako třeba obžerství, zlatý chléb, železo…?

Obžerství symbolizuje hlavní hodnoty ruské vládní mafie. Je to prázdnota, nenažranost, nekonečné snahy zásobit se neustále majetkem a naprosté pokrytectví; a přitom všecko je to veřejně převlečené za šíření těch dobrých hodnot. Když jsme si šly kupovat ty uniformy, nejmenší velikost byla o šest čísel větší, než kterákoliv z nás mohla obléct. Pozlacený chleba reprezentuje ten slavný hnusný zlatý bochník, který se našel v Janukovičově rezidenci, když Janukovič prchal ze země po ukrajinské revoluci v roce 2014. Ve videu se to objevuje jako připomínka Putinovi, že nic netrvá věčně. Železný hole, lana, bič a pouta jsou klasický věci spojený s mučením, přirozené atributy ruské státní autority.

V klipu jste se rozhodly spíš rapovat, než byste zas najely na svůj punkrockový styl. Je to záměr? Proč rap?

Náhodou! Když spolu tvoříme muziku, nebo s někým dalším, cíl je vytvořit něco prostě strašně divnýho. Rap je pro Pussy Riot už tak dost divnej, splnily jsme tedy misi.





Photo by Aleksandr Sofeev

Už jsou to skoro čtyři roky, co jste protestovaly v moskevské katedrále. Myslíte si, že od té doby se situace v Rusku zhoršila, zlepšila nebo je stejná?

Rusko se začalo měnit od roku 2012. Nejhorší to bylo na konci února 2015, kdy jsme poznali, že nejen že můžeš být uvězněn, ale dokonce zastřelen v centru Moskvy za svůj politický názor. Mnoho lidí ještě stále nemůže uvěřit tomu, že Boris Nemtsov, ruský politik, je mrtvý.

Co toto video udělá s Rusy a lidmi v zahraničí?

Pussy Riot požadují okamžité vyšetřování případu generálního prokurátora Čajky a jeho rodiny, stejně jako jeho top úředníků v jeho kanceláři. Doufáme, že video pomůže přesvědčit lidi o tom, že nemůžeme žít v zemi, kde je generální prokurátor symbolem zločinu a vraždy. Pussy Riot doufají, že lidé na světě nám pomůžou vyjádřit tohle rozhořčení a změnit Rusko v zemi, kde lidé jako Čajka nemají co dělat.

A co má Pussy Riot dál v plánu?

To ví jen FSB (nástupce KGB).