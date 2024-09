Jak by vypadali sexuální roboti pro ženy

Sex-hračky v továrně Doc Johnson Enterprises v LA. Foto: Patrick T. Fallon/Bloomberg via Getty Images

“Jak jednou zkusíš sexbota, už nikdy nebudeš chtít chlapa.” Tahle věta vyšla z úst gigola Joe, sexbota z filmu od S. Spielberga z roku 2001, A.I. Umělá inteligence, kde roli ztvárnil Jude Law. Co vlastně dělá gigola Joe výjimečným, krom jeho orosené kůže, nadýchaných rtů a lesklého obleku je to, že představuje velmi unikátní vylíčení mužské verze sexbota.

Přemýšlejte o tom. Sexboti, které znáte, jsou většinou ženské verze sloužící mužům (lidským). Vidíme to ve filmech jako např. Stepfordské paničky či v Austin Powers; je tu také Ava a Kyoko z Ex Machina nebo Pris z Blade Runnera. Ženské sexbotky vystupují také v seriálech. Třeba April a Buffybot z Buffy, přemožitelky upírů, byli láskyplně stvořeny k mrdání. Battlestar Gallactice má Six, Star Trek: Nová generace Data, které jsou obě “plně funkční.” Jenže prostředky k tomu mít sex, to není to, co dělá sexbota… Vědomí je klíč.

Všechny tahle média (film, televize) nám nastavila očekávání jak by sexboti měli vypadat (neuvěřitelně sexy, lidsky a hlavně žensky) a taky jak bychom se měli v jejich blízkosti chovat (erotické napětí ze strachu a zvědavosti). Když si vzpomeneme na Pris a její manipulativní vystupování nebo červené šaty a dokonalý vše ničící polibek Six z BG. Filmy a televize totiž vyobrazují ženský robotky jako nedůvěryhodný a zároveň hrozně objektizovaný – jsou jako metafora pro chodící, mluvící a svádějící monstra. Při tomhle nastaveném modelu je důležité, aby sexboti byli ženský a uživatelé chlapi.





Fiktivní roboti pro sex jsou důležití, neboť každým měsícem jsme blíže k jejich skutečné existenci. Minulé září Kathleen Richardson zabývající se robo-etikou na jedné anglické univerzitě, započala její kampaň Against Sex Robots, společně se švédem Erikem Billingem. Vydali také manifest, ve kterém tvrdí: ” Máme problém s dohady, že sexroboti by mohli pomoci snížit sexuální vykořisťování a násilí páchané na prostitutkách, důkazy také naznačují jak technologie a sex koexistují a nutí každého toužit víc po lidském těle.” To jsou temné myšlenky.

Kampaň “Proti sex robotům” je “ochranná organizace”, i když žádní sexboti zatím neexistujou. Firma nazvaná TrueCompanion však tvrdí, že vyrobí první a nejkvalitnější sexuální robotickou “panenku”, ale jejich ženský model (7000$, Roxxxy) je jen v gumě oblečený počítač vybavený dotykovými senzory a vibrující vaginou. Doktorka Richardson však tvrdí a pravdivě, že existuje mnoho výrobců sexbotů, kteří v její temné vizi budoucnosti uvidí naopak spousty příležitostí.

Jedním z těchto lidí je Matt McMullen, tvůrce RealDoll, který momentálně vyvíjí animatronickou sexpanu s umělou inteligencí. ” Naděje je vytvořit něco, co osloví uživatele na emocionální i intelektuální úrovni,” tvrdí McMullen ve videu New York Times. Firma RealDolls je něco jako Rolls Royce mezi výrobci sexuálních pan, nicméně i Rolls Royce působí zastarale pro někoho, kdo přesedlal z MacLarenu. Potřeba je vytvořit něco co chodí a mluví, nebo aspoň vzdychá a šeptá… jako lidská bytost.

I přesto, že McMullen i K. Richardson mají úplně odlišné názory na věc, přeci jen se shodují ve třech bodech, které nicméně nemusí být nutně pravda.

1. Sexboti budou primárně užívat heterosexuální muži.

2. Je potřeba, aby roboti vypadaly lidsky.

3. Konzumenti potřebují emocionální spojení se svými roboty.

A tady je jedna radikální myšlenka: ” Co když tyhle předpoklady dáme stranou?” Nasrat na chlapy a jejich potřebu po robotech, kteří sejdou na cestu zla. Co když se zamyslíme naopak nad trhem se sexboty pro ženy? Jak by tenhle malý rozdíl v přístupu změnil celou koncepci robotů pro sex?

Nebylo by ani potřeba tak pokročilé technologie jako Gigolo Joe, proto aby ženy začaly být zaujaty a to pro jednu drobnost, ženy již sexuální hračky užívají. I přesto, že některé studie tvrdí, že procento kupujících sexuální pomůcky mezi muži i ženami je si rovno, nelze popírat, že ženy jsou častějšími uživateli a více zaujaté. Navíc ženy se nestarají o to, jestli to, co je přivede k orgasmu, vypadá jako chlap nebo ne. Na rozdíl od mužských hraček jako RealDolls či Fleshlights, splňující proporce skutečné ženy, tak např. vibrátor od Hitachi se mužskému penisu vůbec nepodobá. Ženský se zkrátka uspokojí čímkoli, pracuje-li to správně.

Ženy také mnohem více a ve větší rozmanitosti sledují porno. Mužští partneři také umírají dříve než jejich manželky. Zkrátka důvodů proč by ženy měli být jedni z hlavních uživatelů sexbotů je mnoho.

Pojďme si promluvit o tom, jak by měl dámský sexbot vypadat. Rozhodně můžeme začít vyhozením McMullenových můžkých verzí RealDolls. Vzhledem k tomu, že ženy jsou navyknuté na užívání hraček, které vypadají jako šroubovák navržený Telletubies, mohl by sexbot pro ženy být jen torso, které by bylo vybaveno vybračními místy a něčím kam by se dalo přichytit “doplňkové zboží”. Dal by se převlékat a přestavovat podle nálady. Hlas by se dal taky měnit. Dejte k tomu už jen baterky, schovejte to do silikonu (ten se dobře čistí) a je to!

Podoba sexbotů se opravdu odvíjí pouze od naší fantazie…

Žádný cavyky a hlavně žádný zlý postranní úmysly! Je to vlastně snadné a teoreticky by se to dalo vyrobit i dnes. A tenhle vzhled řeší i problém s citovým přilnutím. Richardson vidí v emočním spojení s roboty etický problém, nazývá to “asymetrickým vztahem”, zatímco McMullen počítá s tím, že tohle mu bude jeho “hračky” prodávat. Jeho roboti se vyhýbají dramatům.

Pravdou je, že zatím netušíme, jaký vztah budou lidi k robotům mít, ať už to budou sexuální pomůcky nebo ne. Doktorka Kate Darling, také působící v robo-etice, specialistka v MIT Media Lab a členka Berkmanova centra na Harvardu, které studuje ovlivnění lidských citů robotem, tvrdí, že pocity vůči robotům budou “jiná záležitost.”

“Nemyslím si, že by někdy mohly konkurovat mezilidským vztahům, protože jsme tak komplikovaní a protože jsme dost daleko od budování tak vyspělé umělé inteligence.”

Zatím není dost studií, které by dokumentovali, co člověk cítí k robotu, ale Dr. Darling předpokládá, že můžeme dojít do stádia, kdy budeme o sexbotech přemýšlet jako o kočkách. “Kočky na Vás můžou srát,” řekla, “ale přesto je milujete a staráte se o ně. Něco z toho máte.” “Zkrátka, my lidi budeme vždy antropomorfizovat techniku a ovlivňovat ji jak pozitivně, tak negativně. Nakonec to, kam s technikou směřujeme, říká spíš něco o nás než o samotné technice.”

“Sexbot vypadá jako vylepšení sexuálních pomůcek,” říká Darling, “možná by sexboti pro ženy ani nevypadali jako muži, i když aspekt intimity by vedl design co nejblíže mužskému tělu.” Kreativita designu je omezena jen naší technologií, představivostí a požadavkem zákazníka. Je dokázáno, že pro ženy by bylo lákavější koupit lepší, větší, chytřejší a dražší hračku.

Zatím nejlogičtější vzhled sexbota pro ženy hledá vzory ve filmech jako Ex Machina, Blade Runner, a Humans tedy aspoň prozatím. Když se v tom trochu šťouráte, zjistíte, že firmy vyrábějící sexboty to hrajou na jistotu a zaměřujou se spíš na ženy. Nechť je jim film průvodcem! ” Jsme potěšením bez viny pro osamělé lidské bytosti,” říká Gigolo Joe. “Pracujeme pod Vámi, nad Vámi a pro Vás. Člověk nás stvořil lepší v tom, co děláme, než to bylo kdy lidsky možné.”

Pohodlně se usaďte, a představte si ty možnosti.