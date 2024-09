Orăștie je ráj

Orăștie je malinkaté rumunské městečko, ve kterém se musíte fakt nadřít, abyste dokázali do někoho vrazit na ulici. Je to takové město duchů, ale jen do té doby, než přijde páteční a pak sobotní noc. Najednou obličeje, které jste před tím nikdy v životě neviděli, se objevují bůhví odkud a zaplňují bary. Poté, co podniky zavřou, se lidé přemisťují do jediného místa v celém městě, které má pořád otevřeno. Je to totální díra, která se jmenuje Las Vegas. A tam se tancuje na klasickou rumunskou hudbu.

Můžete mít pocit, že tohle místo nesnáším, ale není to pravda. Orăștie je rájem náhod, i když to vypadá tak, jako by se tam nic nedělo.