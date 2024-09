10 spørgsmål du altid har haft lyst til at stille en tørlagt alkoholiker

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE Germany

Alkohol er grineren, lige indtil det holder op med at være det. Vi ved, at druk smadrer kroppen – og nogle gange smadrer det også forhold til andre mennesker og barstole. Rigtig meget kan gå i stykker, når folk bliver afhængige af alkohol. Det vurderes, at mindst 200.000 mennesker i Danmark er alkoholikere, og tal fra Sundhedsstyrelsen viser, at 20,6 procent af befolkningen drikker for meget.

Videos by VICE

37-årige Murat* fra Berlin er tidligere alkoholiker og på afvænning. Han blev en del af Anonyme Alkoholikere (AA) for nylig. Han plejede at drikke omkring en halv flaske vodka om dagen, og på et tidspunkt begyndte han at supplere virkningen af alkohol med kokain, Valium og Tramadol. Ligesom mange andre alkoholikere kunne Murat ikke se, at han var syg, og det var først, da han modvilligt tog til et møde i AA, at det gik op for ham, at det var kommet ud af kontrol. For udenforstående har det måske virket, som om han havde styr på sit liv – allerede som 25-årig var han indehaver af en bar, og i dag ejer han også en restaurant i Berlin. Men hans afhængighed gjorde ham til fare for sig selv og alle omkring ham, mener han selv.

Jeg møder ham på en café i Berlins centrum. Han er almindelig af bygning, veltrænet og har grå stænk i sit hår. Han virker til at have masser af selvtillid, men han bliver nervøs, når han snakker om at drikke. Han fortæller, at han kun laver interviewet for sin egen skyld, så han kan lære at være mere åben omkring sit misbrug.



VICE: Hvad er det værste, du har gjort mod andre, når du var fuld?

Murat: Jeg plejede altid at komme op at slås, fordi jeg følte mig så stærk. Jeg var min kæreste utro. Jeg truede og fornærmede folk på gaden. Engang tæskede jeg en dørmand, der ikke ville lukke mig ind. Men det værste, jeg har gjort, er at slå mine ekskærester. Jeg var voldelig overfor alle de fire kvinder, jeg var sammen med inden min nuværende kæreste. Hende har jeg aldrig slået.

Hvad er det farligste, du har gjort, mens du var påvirket?

Der var engang, hvor jeg lå i badekarret. Jeg var ikke kun fuld, men havde også taget valium og fixet kokain. Jeg fik et angstanfald og løb nøgen ud på gaden. Det endte med, at politiet kørte mig på hospitalet. Den slags skete ret tit – jeg er hoppet ud af vinduer i hvert fald seks eller syv gange. Heldigvis aldrig så højt oppe, at jeg kunne dø af det, men jeg har engang fået et brud på min rygsøjle.

Jeg forårsagede også et trafikuheld engang. I 2012 kørte jeg min bil ind i en bus og ramte også en anden bil. Føreren af den anden bil brækkede sit ben. Da politiet dukkede op, løb jeg min vej. Jeg var på vej hen til min pusher og ville bare derhen, så da de begyndte at jagte mig, sprang jeg i kanalen – det var midt om vinteren. De hev mig op derfra og bragte mig til hospitalet med forfrysninger. Da psykologen fortalte, at han mente, jeg skulle i behandling for min afhængighed, sagde jeg, at han var sindssyg. Jeg mente ikke, jeg var afhængig af noget som helst. Det var først otte uger senere, da jeg var til møde i Anonyme Alkoholikere, at det gik op for mig.

Hvordan tror du, at du blev alkoholiker?

Min afhængighed begyndte med en øl. Jeg var 13 år gammel og meget genert, da jeg drak den første. Det var en pige, jeg godt kunne lide, som havde inviteret mig til at drikke med hende og hendes veninder, og efter en halv flaske var jeg helt forelsket i den følelse, jeg havde i kroppen. Jeg havde nemt ved at snakke, og al min frygt var pist væk. Derefter hang jeg kun ud med mennesker, som drak. Jeg drak hver weekend, indtil der enten ikke var mere alkohol tilbage, eller jeg kastede op. Som 14-årig kom jeg første gang op at slås og begyndte at lave småkriminalitet. Mine forældre besluttede sig for at sende mig på en religiøs kostskole i Tyrkiet. Det var præcis, som man kunne forestille sig det – orden, disciplin, tæsk, stå op hver morgen klokken 5 for at bede. Jeg var ulykkelig og kom hjem til Tyskland et år efter. Der drak jeg kun i weekenderne.

Som 18-årig begyndte jeg at dyrke en masse sport, indtil jeg blev afhængig af at træne i stedet. Som 19-årig begyndte jeg at drikke hver dag, indtil de smed mig ud af handelsskolen, som jeg var startet på et år før. Derefter tog jeg mig sammen, tog et kursus i restaurationsbranchen og åbnede min egen bar. Folk tror, at alkoholikere er sådan nogle, der bor på gaden, men de fleste er velfungerede medlemmer af samfundet. Om dagen havde jeg styr på det hele, men om natten drak jeg.

Hvilken type alkohol er mest populær blandt alkoholikere?

Vodka. Man kan blande det med alt, det smager ikke af så meget, og det er også nemt at drikke rent. Det virker hurtigt, og det er relativt billigt.

Hvilken drik savner du mest?

Jeg savner at få et glas vin til maden. Det var altid hyggeligt.

Hvem skadede du mest med dit druk?

Mine ekskærester. De skulle gennemleve nogle frygtelige ting på grund af mig. Det var de mennesker, der var tæt på mig, som jeg sårede mest. Da jeg var yngre, var jeg tit oppe at skændes med mine forældre og smadrede ting derhjemme. Min nuværende kæreste tabte sig også rigtig meget på grund af mig, da jeg kæmpede med mit misbrug. Men hun blev sammen med mig, fordi vi også havde gode stunder – og fordi hun håbede, at jeg ville få styr på min afhængighed.

Hvad har dit misbrug ødelagt for altid?

Udover en byld, som jeg fået af at fixe, og en fraktur på rygsøjlen, har jeg ikke nogle fysiske skavanker i dag. Mentalt betyder min afholdenhed, at jeg er tvunget til at forholde mig til alt, hvad jeg er bange for – frygten for ikke at have penge nok, og frygten for at være alene…

Hvad savner du mest ved alkohol?

Den varme fornemmelse i maven og følelsen af at kunne tale med alle. Når jeg ser folk, der drikker på en bar, bliver jeg ret misundelig. Men alkoholisme er kronisk. Hvis jeg rører alkohol nu – selv hvis det bare er en fyldt chokolade med grand marnier – så vil jeg langsomt glide tilbage i min gamle løbebane. Mange alkoholikere holder op med at gå til møderne i AA, fordi de tror, at de er kureret. De behandler sig selv med et glas vin hist og her, og det kan også godt fungere et stykke tid. Men når de alligevel får et tilbagefald, kan effekten være meget mere intens end de forventer, og de kan miste kontrollen fuldstændig.

Bruger du andre rusmidler i dag?

Jeg beruser mig ikke længere – jeg mediterer og beder. Jeg nyder at være i solen igen, hvilket ellers kun var irriterende, dengang jeg drak meget. Nogle gange tager jeg i byen, men kun på vandpibebarer, hvor de ikke serverer alkohol. Jeg er ikke klar til at tage på klubber endnu.

Synes du, at alkohol burde være forbudt?

Nej. Det er ikke alle, der er potentielle alkoholikere. De fleste kan håndtere det langt bedre end mig. Selv som teenager lagde jeg mærke til, at jeg drak på en anden måde end mine venner. De stoppede alle sammen på et tidspunkt, mens jeg bare blev ved med at synke dybere ned i sølet.

*Murats navn er ændret. Journalisten kender hans fulde identitet.