10 spørgsmål du altid har haft lyst til at stille en grim person

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE Tyskland

“Du må gerne kalde mig grim,” forsikrer Del Keen mig, da jeg forsøger at finde høflige måder at beskrive hans udseende på uden at fornærme ham – “interessant”, “anderledes”, “alternativt”.



“Jeg ser bare ud, som jeg gør,” siger Del. “Og jeg sælger mit ansigt på samme måde som Heidi Klum gør.” Del er 45 år gammel og en grim supermodel, som blandt andet har arbejdet med mærker som Diesel og Calvin Klein. Han blev opdaget af en fotograf for lidt over 20 år siden, da han arbejdede som motorcykelbud i London, og fik efterfølgende en kontrakt hos UGLY Models – et modelbureau, der specialiserer sig i usædvanlige ansigter.



I 2006 flyttede Del til Berlin, hvor han fortsatte sin modelkarriere ved at lave en reklame for biludlejningsformaet Sixt. På billedet står han i en guldbadedragt foran en bil med ordene: “Der var en misforståelse omkring modellen, men i det mindste er prisen for biludlejning helt i orden.” I 2012 grundlagde han sit eget bureau, Misfits Models, med fokus på dem, som ikke lever op til traditionelle skønhedsidealer. Indtil videre har han hyret over 600 mennesker.



Det er klart, at indre skønhed er meget vigtigere end en slank talje eller silkeblødt hår. Men vores kultur er stadig medvirkende til at få os til at dømme folk på deres udseende. Jeg spurgte Del, hvordan det er at gå gennem livet uden at være bare nogenlunde smuk.

Videos by VICE

Alle billeder af Del tilhører Misfit Models

VICE: Er det sværere at finde en kæreste for dig end for andre mennesker?

Del Keens: Jeg er single for tiden, men jeg har haft et par kærester i løbet af mit liv. Det var sværere, da jeg var yngre. Teenagere er onde og overfladiske. Mit udseende filtrerer heldigvis idioterne fra, så det er meget godt. Det tvinger mig til at lede efter interessante mennesker i stedet for dem, som dømmer andre ud fra, hvordan de ser ud. Som teenager hang jeg ud med dem, der var udenfor, som kørte på BMX og hang ud bag ved skolen for at ryge. Jeg har til gengæld aldrig selv rørt en cigaret.

Hvordan er det at bruge Tinder for dig?

Da var egentlig fint nok, da jeg prøvede det. Jeg havde et par matches og endte også med at tage på nogle dates. Der var mange mennesker, der spurgte, om jeg virkelig så sådan ud, eller swipede til højre, fordi de genkendte mit ansigt et sted fra og var nysgerrige. Men i de tilfælde døde samtalen ret hurtigt.

Er der nogensinde nogen, der har sagt, at du var grim?

Ja da, og også meget værre ting. Jeg kommer fra en simpel baggrund – min far var lastbilchauffør, og min mor var hjemmegående. Jeg voksede op i et ret fattigt hjørne af Sydlondon, og der var masser af bøller. Men hvis nogen sagde: “du er grim,” tænkte jeg altid bare, “ja, hvad så? Det ved jeg da godt.” Normalt har jeg ikke et problem med ordet, men det kommer an på, i hvilken kontekst det bliver brugt. Hvis nogen siger det til mig i en privat sammenhæng, sårer det mig. Men jeg har ikke et problem med at blive hyret som en “grim model”. Jeg ser mærkelig ud. Klienterne hyrer mig, fordi folk husker mit ansigt.



Tror du dit liv ville være nemmere, hvis du var pænere?

Det ville helt sikkert være mere kedeligt. For nylig var jeg tilbage i mit gamle nabolag for at mødes med klassekammerater fra dengang. Mange af dem bor der stadig og har kedelige ni til fem-job. Selv uden min modelkarriere ville mit liv være mere interessant end deres. Mit udseende har tvunget mig til at arbejde hårdere. Man bliver nødt til at arbejde på at være sjov eller have en eller anden form for talent – eller i det mindste at have noget at sige. Konventionelt smukke mennesker er tit ret kedelige, fordi de aldrig har skullet kæmpe sig til noget.

Hader du nogensinde smukke mennesker, fordi de har et nemmere liv?

Det er kun nemmere for dem, når det kommer til overfladiske ting. Hvordan man klarer sig gennem livet handler mere om selvtillid end om udseende. Jeg har altid haft masser af selvtillid og har aldrig rigtig haft et problem med, hvordan jeg ser ud. Selv som teenager havde jeg det ikke lige så svært som mange af de andre, fordi jeg fra barnsben havde lært at finde min selvtillid i andre sider af min personlighed end mit udseende.

Kigger du efter lækre damer på gaden?

Som modelagent kigger jeg normalt mere efter ansigter med karakter, som kunne passe ind i Misfit Models. Jeg synes, de er langt mere interessante. Desværre virker det ikke særlig godt, når jeg kommer op til potentielle modeller på gaden. For det første er mit tysk ikke så godt endnu. Desuden er der mange kvinder, som ikke kan forestille sig, at jeg har et modelbureau, så de tror, at jeg bare er ude efter deres telefonnummer. Det havde nok været lettere, hvis jeg var en flot fyr i jakkesæt.



Kunne du finde på at være sammen med en, som ikke er pæn efter normale standarder?

Hvis jeg ser en perfekt kvinde, der er dullet op, tænker jeg tit, hvor lang tid de mon har brugt foran spejlet om morgenen. Men jeg er meget modtagelig overfor skønhed. Jeg kan da godt lide et smukt ansigt og en god krop. De fleste af mine kærester var ikke pæne i almindelig forstand, men så alligevel ret godt ud.

Er det sværest at være en grim mand eller en grim kvinde?

Jeg tror, det er sværere for kvinder. I vores samfund bliver kvinder dømt endnu mere på deres udseende, deres tøj og deres frisure. Jeg synes ofte, kvinder dømmer andre kvinder meget hårdere, end mænd gør. Men det er ikke verdens undergang. Det kan godt være det lyder banalt, men fuck, hvad andre tænker om dig.



Kan grimme mennesker også være forfængelige?

Jeg er overhovedet ikke forfængelig. Jeg er ligeglad, om der er huller i mine bukser eller et par pletter. Mit Elvis-pandehår er det eneste, jeg går lidt op i. Og ligesom de fleste andre modeller er jeg virkelig træt af at snakke om mit udseende og mit job. Hvis jeg sidder på en bar, og nogen spørger mig, hvad jeg laver til daglig, siger jeg tit, at jeg gør rent. Så kan man snakke om noget spændende i stedet.

Er der tidspunkter, hvor du nyder at være grim?

Det rører mig ikke, at min krop ældes – ikke lige så meget, som det rører andre mennesker – for jeg har ikke set særligt godt ud til at begynde med. Jeg tror, jeg har nogle mere spændende eventyr, fordi jeg aldrig bekymrer mig om, hvordan jeg kommer til at se ud dagen efter. Det er det samme, hvis nogen pander mig en på en bar.

Flere spørgsmål fra VICE:

10 spørgsmål du altid har haft lyst til at stille en hjemløs

10 spørgsmål du altid har haft lyst til at stille din narkohandler

10 spørgsmål du altid har haft lyst til at stille din tandlæge