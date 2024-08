10 spørgsmål du altid har haft lyst til at stille den anden kone

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE Arabien

Ifølge islamisk lov har en mand lov til at have op til fire koner, og derfor er polygami lovligt de fleste steder i den arabiske verden. Men hvilken rolle og status, hver enkelt kone har, er meget forskelligt alt efter, hvilken region eller hvilken familie, der er tale om. Det er klart, at det skaber nogle spændinger blandt kvinderne, når man skal dele en mand.

For at undgå problemer er der mange mænd, der holder deres andre ægteskaber hemmelige for deres koner, men det trick virker kun, hvis du er rig og har råd til at have et hus til hver. Samtidig er der nogle kvinder, der ikke fortæller deres venner, at deres mand har flere partnere, fordi flere og flere unge mennesker i regionen mener, at polygami er med til at fastholde patriarkatet.

VICE Arabien talte med Shuh* fra Egypten, som er kone nummer to. Hun fortæller om, hvordan det er at dele sin mand med en anden kvinde, hvad hendes venner synes om det hele, og hvordan hun ville have det, hvis hendes partner fik en tredje kone.

VICE: Vidste du godt, at din mand var gift, da I begyndte at date?

Shuh: Selvfølgelig. Vi var venner i to år, før vi blev forlovet, så jeg vidste alt om hans liv med den anden kone. Jeg sagde først nej, da han friede til mig, fordi jeg ikke var sikker på, at jeg havde lyst til at være kone nummer to. Men han var meget insisterende og blev ved med at sige, at han ikke kunne leve uden mig og aldrig ville holde op med at forsøge. Så jeg gik med til det, og der var en gensidig forståelse for, at han altid ville have visse forpligtelser overfor sin anden familie, og at han aldrig måtte ignorere sit økonomiske og følelsesmæssige ansvar overfor mig.

Ved din mands første kone, at I også er gift?

Hun ved godt, at vi har et forhold til hinanden, men hun ved ikke, at vi er gift. Hun ved, at han friede til mig, og det havde hun det fint med i starten, fordi hun kunne se, at jeg var en vigtig del af hendes mands liv. Men hun ændrede holdning, og bad ham om ikke at gifte sig med mig. Derfor blev vi nødt til at holde det hemmeligt. Hvis jeg skal være ærlig, er jeg ligeglad med, om hun finder ud af det, for det vil ikke ændre noget.

Hvordan har dine venner og familie det med dit ægteskab?

Min familie har vidst det fra starten. Vi taler om alt, og regner med hinanden for støtte. Min mor ville ikke have, at jeg skulle være kone nummer to, fordi hun selv har været det, og havde en dårlig oplevelse, så hun ville ikke have, at jeg skulle gennemgå det samme som hende. Men til sidst gav hun mig sin velsignelse, da hun lærte min mand at kende, og han har fået et tæt forhold til min familie. Mine venner siger, at de er glade, så længe jeg er glad, og så længe forholdet er baseret på ærlighed og tillid.

Hvem har den bedste deal – dig eller hans anden kone?

Jeg tænker ikke rigtig på hende eller hendes følelser. Det eneste jeg går op i, er at være en god kone for min mand. Jeg kan ikke forvente, at hun synes, det er en god situation. Det er svært for enhver kvinde at acceptere tanken om, at hendes mand gifter sig med en anden kvinde.

Hun har nok en bedre deal end mig, fordi de har børn sammen. Hvis det kom til det, ville han jo helt sikkert vælge sine børn fremfor mig. Det kan godt gøre ondt at tænke på, og nogle gange fortryder jeg det lidt. Jeg har altid haft lyst til at være en mands første og eneste kone, men jeg vil ikke påstå, at jeg ikke er glad – jeg er meget tilfreds. Men det bliver bedre og bedre – min mand giver mig meget mere opmærksomhed efterhånden som tiden går. Det motiverer mig til at være en mere kærlig kone, og overbeviser mig om, at jeg har truffet det rette valg.

Vil du gerne have børn?

Ja, helt sikkert. Jeg vil virkelig gerne have en datter. Men det vigtigste er, at mine børn vokser op i et stabilt og trygt miljø. Det var mit valg at være en mands anden kone, og jeg kan ikke leve med, at den beslutning påvirker mine børn negativt. Jeg vil ikke have børn, med mindre familiesituationen er som den skal være.

Ville du give din datter væk til en mand, som allerede er gift?

Selvfølgelig ikke. Selvom jeg er glad og tilfreds med min situation, er det ikke noget, man skal gå efter. Det er bare en livsstil, der passer til min personlighed. Jeg elsker den personlige frihed, jeg har, når han er sammen med sin familie, men jeg vil ikke have, at min datter ikke føler sig som den vigtigste person i sin mands liv.

Er der noget, du hader ved at være den anden kone?

Det bedste ved min situation er også det værste: På den ene side er jeg en arbejdende kvinde, som har masser af frihed og selvstændighed, fordi min mand tit er væk. Halvdelen af måneden behøver jeg ikke bekymre mig om at lave mad til ham eller rydde op efter ham. Men samtidig så savner jeg ham tit – det er sjældent, at han er der, hvis jeg er syg eller har brug for ham.

Kan du forstå, hvorfor så mange feminister er imod polygami?

Nej, jeg synes ikke, det giver nogen mening. Kvinder har ret til at gifte sig med dem, de har lyst til, så mænd har også ret til at finde en anden partner, som kan tilfredsstille dem på en måde, som deres anden kone ikke kan. Kan alle feministerne garantere, at hver eneste kone kan passe så godt på deres mand, at han ikke vil gå ud og lede efter en anden kone? Det tror jeg ikke. Som jeg ser det, er det kvindens ansvar at opretholde et succesfuldt ægteskab. Mænd er som forkælede børn, og derfor skal kvinder være mere forstående og lydhøre overfor pligterne i hjemmet.

Synes du, mainstreammedierne i de arabiske lande fremstiller flerkoneri ordentligt?

Ikke rigtigt. De fleste TV-serier viser nogle fuldstændigt urealistiske polygame forhold. Der er for eksempel serien Hajj Metwalli-familien, hvor konerne er bedste venner, og det sker stort set aldrig i virkeligheden – der er altid noget at være jaloux eller vred over. Selvfølgelig kan den første kone altid bare ignorere de ”nytilkomne”, men der kommer aldrig til at være kærlighed mellem dem.

Ville du tillade, at dit mand giftede sig med en tredje kone?

Nej, det ville jeg ikke. Og jeg er ret sikker på, at han aldrig kunne finde på det. Så længe han er åben og ærlig om de ting, jeg gør forkert som kone, så vil jeg altid kunne fikse problemet. Men hvis han ville gifte sig igen, bare for at have en kone mere, så ville jeg synes, det var helt uacceptabelt. Hvis en kvinde tager sig godt af sin mand og sætter en ære i at holde hus, så vil hendes partner ikke have nogen grund til at lede efter en anden kvinde.