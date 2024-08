10 spørgsmål du altid har haft lyst til at stille en, der gør rent

Denne artikel er oprindeligt udgivet i VICE Tyskland

Hun leder ikke efter dem, men Natalia* kender de fleste af sine kunders dybeste hemmeligheder. Den 43-årige kvinde er en de omkring 3.6 millioner mennesker, der lige nu arbejder som privat rengøringshjælper i Tyskland.

Natalia startede ganske ung i faget, hvor hun hjalp sin mor med at gøre rent. Senere begyndte hun at arbejde som servitrice og salgsmedarbejder, indtil hun for ti år besluttede at gå tilbage til rødderne og begynde at tjene sine penge på at gøre rent for andre mennesker.

Sidste år besluttede hun så at starte sit eget rengøringsfirma, som i dag primært benyttes af ældre, velstillede kunder.

Jeg har talt med Natalia om de klammeste ting, hun har gjort rent, og spurgt ind til de gange, hun har fundet sexlegetøj eller døde mennesker.

VICE: Hej Natalia. Hvad er den værste ting, du nogensinde har været nødt til at gøre rent?Natalia: Det var nok et toilet, der var smurt ind i en ældre mands afføring. Og det mærkeligste var næsten, at det ikke kun skete én gang. Den eneste forklaring, jeg har kunnet finde, er, at han må stå op, når han skider. En anden episode var, da det tog mig og mine kollegaer 18 timer at gøre et køkken rent. Ejeren var super rig, og huset var pænt indrettet, men virkelig beskidt. Min daværende chef accepterede kun jobbet, fordi det var så godt betalt.

Har du nogensinde fundet en død person i en lejlighed?

Den værste oplevelse, jeg nogensinde har haft på mit arbejde, var, da jeg fulgtes med en kunde ind i lejligheden og fandt kundens far liggende død på gulvet. Det var forfærdeligt. En lignende ting skete også på et tidspunkt, hvor jeg var alene. Jeg fandt en kvinde, der lå i sin seng med ansigtet presset ned i puden. Det eneste, jeg kunne i det øjeblik, var at stå lammet i chok. Til sidst fik jeg trykket på emergency-knappen ved hendes seng og tilkaldt hjælp. Siden da har jeg altid været bange for at træde på et lig.

Hvor tit har du fundet sexlegetøj, når du gjorde rent?

Det er kun sket én gang. Jeg redte en 80-årig kvindes seng og fandt en vibrator viklet ind i et håndklæde. Hun var faktisk ret rolig, da det gik op for hende, jeg nok havde set den. Hun kiggede bare på mig og sagde: “Nå, vi har også kendt hinanden i et stykke tid efterhånden.”

Hvad er den mest personlige hemmelighed, du har opdaget?

Jeg havde en samtale med en af mine trofaste kunder – en 85-årig enke, der altid havde virket lidt bitter og vred – da hun pludselig indrømmede, at hun aldrig havde elsket sin mand. Hun fortalte efterfølgende, hvordan hun havde mistet sin første store kærlighed i krigen og til sidst bare havde giftet sig med sin mand som en slags erstatning. Efter den fortælling forstod jeg bedre, hvorfor hun var i så dårligt humør.

Gør du virkelig rent i alle de timer, du bliver betalt for?

Jeg vil nok sige, at jeg bruger omkring et kvarter af arbejdstiden på ikke at arbejde – så tjekker jeg min telefon, ryger en smøg eller får lidt at spise. Men de fleste af mine kunder – specielt de ældre – er ret ligeglade. Nok fordi jeg i forvejen ikke kun er der for at gøre rent, men også for at holde dem med selskab. Nogle gange tager vi en kop kaffe, går en tur eller hyggesnakker lidt. For sørgeligt nok er rengøringshjælperen sommetider den eneste, de ældre kunder har regelmæssig kontakt med. Faktisk inviterede en ældre herre mig engang på sejltur, men det, syntes jeg alligevel, var at gå lidt for vidt.

Hvor mange af dine kunder gør rent, før du kommer?

Nogle få gør det, men det gør faktisk mit arbejde kedeligere og gør mig i tvivl om, hvad de egentlig vil have mig til at lave. Så ender jeg bare med at tørre nogle flader, anrette nogle kiks og spekulere over, hvad jeg skal finde på at lave senere.

Hvad er det underligste personlige dokument, du nogensinde har fundet?

Engang fandt jeg en lønseddel fra en kunde, som lod, som om han var ulækkert rig, men som kun fik 9000 kroner ind om måneden.

Hvordan reagerer mænd, du er på date med, når du fortæller, hvad du laver?

Generelt synes mænd, det er ret fedt. Jeg tror, det hænger sammen med deres urinstinkter – de tror, at kvinder, der er gode til at gøre rent, bliver gode husmødre. Det betyder ikke så meget for mig. Generelt er jeg ret ligeglad med, hvad folk synes om mig.

Har du nogensinde været tiltrukket af en kunde?

Nej, men der er nogle, der har lagt an på mig. En kunde tilbød mig engang 375 kroner for at have sex med ham, hvilket jeg høfligt afslog. Senere, mens jeg gjorde rent for ham, satte han sig på sin sofa og så porno. Jeg bad ham gentagne gang om at slukke, men det ignorerede han. Så forlod jeg lejligheden og meldte ham til min chef. I den slags situationer er det godt at have nogen, du kan henvende dig til og få hjælp, og som kan gøre det lettere for dig at droppe en kunde.

Har du nogensinde stjålet fra en en kunde?

Nej, og det ville jeg aldrig gøre. Jeg kigger ikke engang i deres skuffer.

*Natalias navn er blevet ændret for at beskytte hendes identitet og hendes kunder.