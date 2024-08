10 spørgsmål du altid har haft lyst til at stille en, der tror, at jorden er flad

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE Indonesien

Her er et par ting, vi ved med sikkerhed: Jorden er rund. Den drejer rundt om solen. Tyngdekraften holder jorden og alle de andre planeter i deres baner, og så holder den os her på jorden. Derfor falder alting til jorden.

Videos by VICE

Men i 2017 er der ikke længere grænser for, hvad man kan sætte spørgsmålstegn ved. Flat Earth-folket vil have os tilbage til en forståelse af himmel og jord fra før Kopernikus. Kan du huske de gamle billeder, hvor det ligner, at hele jorden er en flad tallerken, der ligger inde i en snekugle? Det er mere eller mindre, hvad de her mennesker tror på.

De er en gruppe konspirationsteoretikere, som påstår, at jorden faktisk er en flad pandekage omkranset af en uigennemtrængelig ring af is, som vi kalder Antarktis. De påstår, at der aldrig har været nogen, der har rejst henover Sydpolen i en lige linje, så der er ingen beviser for, at det er et kontinent. Og hvordan skulle jeg kunne bevise, at Antarktis ikke er en væg af is, der ligger i en ring hele vejen rundt om en flad skive? Bortset fra det her kort over Shackletons udforskning af Antarktis, der godt nok ser ud til at gå fra den ene side til den anden.

Hele teorien er blevet hånet fra alle sider. Lederen af Flat Earth Society er blevet kaldt “den mest irrationelle person i verden.” Den tidligere amerikanske præsident Barack Obama har kaldt dem, der nægter, at global opvarmning eksisterer, for Flat Earth Society. Over hele verden stinker bevægelsen langt væk af overlagt ignorance og en påståelig afvisning af kaskader af videnskabelige beviser.

Så hvem fanden tror på det lort? Åbenbart blandt andet en masse mennesker i Indonesien. Hele konspirationsteorien er et sammenrend af pseudovidenskab, der påstår at lyssky, globale kliker snyder os med Photoshop og “falsk videnskab” og en hel masse (misbrugt og misforstået) videnskabsretorik. Hele projektet er fuldstændig perfekt, hvis man er tilhænger af konspirationsteorier.

Men der er alligevel forskel på de indonesiske Flat Earthere og dem fra Flat Earth Society. Indoneserne synes, at de andre er nogle tosser, der er alt for optagede af gamle NASA konspirationsteorier. De er i stedet interesseret i at benytte videnskab til at bevise, at de har ret. En typisk samtale med de her mennesker involverer som oftest Aristoteles, Kopernikus og Galilei, før samtalen drejer over på kvanteteori og Newtonsk tyngdekraft.

Det gør det virkelig besværligt at tale med dem. Men for alles skyld har jeg forsøgt. Jeg tog fat i Yudi, som kommer fra Jakarta og arbejder med IT, udover at være administrator på Flat Earth Indonesias Facebookside. Måske kan han overbevise mig om, at jorden er flad.

VICE: Okay, så du påstår, at jorden er en flad disk omkranset af is, og alt det is er Antarktis, ikke? Hvordan kan det så lade sig gøre, at så mange opdagelsesrejsende har krydset kontinentet?

Yudi: Jordan har ingen kant. Der er kun en grænse af is hele vejen rundt – det vi kalder Antarktis. Hvorfor er vi så sikre på, at Antarktis ikke er et kontinent? Fordi indtil videre har ingen ekspedition gået tværs igennem Sydpolen fra den ene side til den anden i en lige linje. Ruten er altid buet eller knækket.

Så hvad holder jorden oppe? Det kan vi kun finde ud af ved at gå igennem Antarktis, lige meget hvad det kræver. Eller måske kan vi bore gennem alle jordens lag, og indtil videre er vi kun nået 12 kilometer ned.

Så du tror ikke på, at jorden er flad. Hvad med tyngdekraften?

Tyngdekraften er snyd og bedrag. Forskellige substanser har forskellig masse. Det er den interaktion, der får visse substanser til at blive ‘trukket ned’ mod jorden. Men samtidig er der andre substanser, der bliver ‘trukket op’. Folk spørger mig om Jorden svæver rundt i verdensrummet. Hvem ved? Vi har ikke et billede af jorden fra langt ude i rummet. (Udover det her, red.) Det bedste, vi har, er fra den Internationale Rumstation (ISS), og det viser ikke engang hele jorden – og det viser da slet ikke en klode, der svæver i rummet.

Du tror simpelthen ikke på tyngdekraften? Hvad så med tidevand? Den forbindelse mellem Jorden og Månen beviser da mere eller mindre, at tyngdekraft eksisterer.

Tidevand er forårsaget af jordens magnet, som ligger på bunden af havet. Det er den, der forårsager forandringerne i vandstanden. Hele ‘teorien’ om, at tidevandet er forårsaget af Månen, Solen og tyngdekraften, kan nemt modbevises med et tidevandskort. Se selv. Hvis den almene teori er korrekt, og Jorden rent faktisk er rund, så ville tidevandskortet være inddelt i fire områder i forskellige farver, hvor to områder er rød/gule (flod) og to områder er blå (ebbe).

Hvordan kan en måneformørkelse så ske, hvis jorden er flad?

Måneformørkelsen sker på grund af x-Månen. Det er sandsynligt, at x-Månen er rund, gennemsigtig eller blå. Det er et objekt på himlen, der blokerer for solen. Det er også grunden til Rayleigh-spredning [Det er effekten, der får himlen til at se orange ud, når solen går ned, eller sådan noget, red.)

Men alle de andre planeter i solsystemet er runde. Hvorfor er du så overbevist om, at Jorden er flad?

De andre planeter i solsystemet? Jeg køber den ikke. De er alle stjerner med et stærkt genskær, som vi kan se fra Jorden. Når vi kigger på dem, vil vi altid set et skarpt, sløret objekt. Resten er bare software. Prøv bare at slå “astēr planētēs” op. (Han henviser til, at ordet “planet” kommer fra det græske “astēr planētēs“, der betyder “vandrende stjerne”, red.)

Ferdinand Magellan rejste engang hele jorden rundt i en båd. Han startede et sted og vendte tilbage til præcis det samme punkt. Det amerikanske luftvåben har gjort det samme med et fly. Er det ikke bevis nok på, at jorden ikke er flad?

Hvilken form for navigation brugte de? Var det et rundt kompas? Prøv at søge lidt på om et kompas i det sydlige Australien er en lille smule skråt, når det peger mod nord. Hvis du rejser rundt om jorden ved hjælp af et kompas, der peger mod nord, og du rejser præcis fra øst til vest, så vil ruten logisk set være en cirkel. Det er der mange, der ikke forstår.

Mange lande har opsendt satelliter, der er i kredsløb om jorden. Rusland og USA har den Internationale Rumstation, og på alle de billeder, de tager, kan vi se, at jorden er rund. Hvorfor bliver du ved med at insistere på, at den er flad?

Satelliter og ISS eksisterer ikke. Afstanden mellem dem og jordens overfalde er tvivlsom. Er satelliter virkelig i kredsløb om jorden? Hvad med den maksimale afstand, når raketerne sender satelliter ud i rummet? Mere end nogensinde før tror jeg, at påstandene om, hvor højt oppe den internationale rumstation og satelliterne er, er ekstremt upræcise.

Hvad med alle de små, simple beviser derude? Som et skib, der langsomt kommer til syne over horisonten ser lille ud.

Det forårsages af forskellige faktorer, og nogle af dem er egentlig en slags fatamorgana. Det er en refleksion af lys, der er forårsaget af atmosfæren ved havets overflade, hvor det ser ud som om, det langsomt kommer til syne, men også flyder, eller endda giver en slags omvendt spejleffekt. Der er også forsvindingspunktet. Når vi kigger langt væk fra, er der ikke noget, men når vi zoomer ind med kamera, ser det anderledes ud. Jeg anbefaler, at man bruger et Nikon Coolix P900. Hvorfor? For der kan man se forskellen i forsvindingspunktet.

Du mener også, at Solen kun er nogle få hundrede kilometer fra Jorden. Så må Solen vel være meget, meget lille?

Lad mig formulere det sådan her: Hvis Solen kan gøre Saturn synlig fra Jorden, burde vi så ikke alle sammen være brændt op allerede? Saturn er sin egen stjerne. Den er helt unik.

OK. Sidste ting: Hvad sker der, hvis vi tager ud til det yderste af Jorden? Kan man falde ud over kanten?

Mener du Jordens kant? Der er endnu ingen, der har formået at bryde igennem ‘porten’, som er ismuren Antarktis. Vi ved fra de opdagelsesrejsende, at jo længere vi kommer, jo mere ekstremt bliver vejret.