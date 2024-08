10 spørgsmål du altid har haft lyst til at stille en dørmand

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE Tyskland

Hvis du går i ud på visse klubber, så møder du helt sikkert en fyr som Peddy på et tidspunkt. Peddy er 32 år og dørmand. Han har stået i døren siden 2006 og sørget for, at ballademagere og amatørboksere ikke får adgang til Berlins klubber. Peddy bruger mest sine aftener på at bevogte indgangen til steder som Ritter Butzke, Cookies eller Anita Berber, nogle gange op til 13 timer i træk. “Det er vigtigt, at man husker at strække ud engang imellem,” siger han, “hvis man skal blive ved med at være smidig.” I sin fritid underviser han i MMA.

Siden 2010 har Peddy haft sit eget vagtfirma, A-security. Udover at stå i døren, hjælper de også med at beskytte store pengeleverancer, arbejder som privatdetektiver og fungerer som portnere. Hans virksomheds mål er at løse kundernes opgaver med en nærmest militaristisk disciplin.

Da han møder mig er han iført sine 195 centimeter, en bomberjacket, sort rullekrave og en hue, kigger han mig dybt og koncentreret i øjnene. Han synes, at folk undervurderer dørmænd, og det går ham på, derfor vil han rigtig gerne tale med sit arbejde med mig.

VICE: Kan man bestikke dig?

Peddy: Folk prøver på hvad som helst – nogle gange stikker de mig penge, andre gange mad, og kvinderne forsøger at skrue op for charmen. Men det virker altså ikke at give mig dit nummer, for jeg er i et lykkeligt parforhold. Der er dog ingen, der har vist mig deres bryster endnu. Jeg forstår ikke, hvorfor kvinder kan komme så meget op at køre over at skulle ind på en klub. Jeg kan slet ikke tage sådan nogle mennesker seriøst. Og hvis man forsøger at bestikke mig, så kommer man helt sikkert ikke ind.

Hvad skal jeg have på for at komme ind?

Det er forskelligt fra fest til fest. Det vigtigste er, at have tøj på der passer til klubben. Du kommer ikke ind på en technoklub, hvis du har jakkesæt på. Men der er mange ting, der er vigtigere end tøj. For eksempel om du er fuld, og om du står og blærer dig med dine penge. Et venligt “godaften” hjælper også altid. Det er ikke altid nok til at komme ind, men en dørmand skal finde sig i meget, for at andre kan have det sjovt. At sige hej er et spørgsmål om respekt.

Er sko virkelig så vigtige, når det handler om at komme ind?

Jeg har aldrig afvist nogen alene på deres sko, men jeg har set det ske. Der var en fyr, der blev afvist for at have de forkerte sko på, så han gik tilbage til sin bil og kom tilbage lidt senere med et andet par på. Hvis jeg ikke vil lukke nogen ind, så fortæller jeg dem hvorfor, og det har næsten aldrig noget med deres sko at gøre.

Kan du godt lide at kigge i folks tasker?

Slet ikke! Når jeg skal gennemsøge en kvindes håndtaske, finder jeg nogle gange ting, som jeg helst ikke vil se. De går tit rundt med plastre og tamponer – og det er selvfølgelig fint, hvis de er ubrugte. Jeg har også engang fundet en dildo. Og selvfølgelig finder jeg stoffer. Det mest forbudte er våben. Hvis der er nogen, der har en kniv eller en strømpistol eller sådan noget, så kommer de ikke ind. Peberspray er okay, men vi beholder den, og så får de den igen, når de går hjem. Mænd stikker nogle gange ting ned i underbukserne, men jeg kan jo ikke så godt rave hver anden fyr i skridtet.

Hvilke gæster er de værste?

Fulde kvinder. Hvis jeg skal smide en fuld fyr ud for at genere de andre gæster, kan jeg bare tage fat i ham. Jeg må ikke røre en kvinde. Men jeg har heller ikke tid til at diskutere med dem, hvorfor de bliver smidt ud, og det virker, som om de alle sammen forlanger det. Og så snart jeg fysisk forsøger at få dem ud, skriger de “rører du seriøst ved en kvinde?!”

Er det også sjovt at være på arbejde engang imellem?

Ja, helt sikkert. Det er virkelig sjovt, når folk prøver at smugle en flaske med ind, og den stikker op af deres taske. Så siger jeg. “Du har en flaske,” og de svarer, “nej, jeg har ikke.” Eller jeg ser på deres falske ID, og der står, at de er 180, og personen foran mig er ikke mere end 160 centimeter.

For nyligt var der er en dreng og en pige, der var oppe at skændes, og fyren slog pigen. Vi lagde os imellem. Min kollega havde taget fat i fyren for at smide ham ud, men pludselig hang pigen ind over ryggen på ham og kradsede ham i ansigtet. Lige så snart vi gav slip, begyndte de at snave lige foran os.

Er du nogensinde blevet angrebet?

Det er alle dørmænd. Men det er ikke ligesom i fjernsynet – vi vrider ikke bare mandens arm om på ryggen og venter, til han falder til ro. Det sker tit, at folk har en flaske og slår ud efter dig, fordi de er irriterede eller fulde. Jeg håber altid, at de snubler, eller er ude af døren, før de rammer mig – hvis en gæst angriber mig, skal jeg forsøge at rive flasken ud af hånden på dem. Hvis det bliver rigtig slemt, har vi også peberspray. Men som udgangspunkt forsøger vi bare at beskytte os selv. Jeg vil ikke skade andre – så mister jeg hurtigt mit arbejde.

Hvad er det mest skræmmende, du har prøvet i din karriere?

Da en person på en klub midt i Berlin pludselig trak sin pistol og pegede den på mig. Jeg lukkede ham ikke ind, fordi han ikke passede til festen. Inden han gik, sagde han, “jeg vender tilbage.” Og det gjorde han – med en pistol. Problemet er, at jeg ikke bare kan række ud efter pistolen, for der står en masse andre mennesker.

Heldigvis fik vi løst situationen rimelig hurtigt. Vi fik fyren lidt væk fra de andre og fortalte ham, at det ikke ville ende godt, fordi der var overvågningskameraer lige over os, og det ville ikke tage lang tid for politiet, at finde ud af hvem han var. Vi sagde også, at han ikke på nogen måde kunne komme ind på klubben med en pistol. Så gik han igen. Men ja, min største frygt er, at jeg en dag ikke kommer hjem.

Har du nogle tricks til at skræmme folk?

Mit job er at vælge, hvem der kommer ind. Det hjælper ikke noget at skræmme folk. Men jeg kan manipulere med folks følelser. Når jeg bruger korte sætninger respekterer folk mig mere. Jeg har ikke tid til at stå og snakke. Du kommer ikke ind – og en lang samtale får dig ikke til at virke mindre fuld.

Hvad gør du, når du skal på toilettet?

Hvis vi er to, er det ikke noget problem. Men hvis jeg er alene, afløser vi hinanden. Vores kodeord for “jeg skal tisse” er “17”. Det siger jeg over radioen, og så kommer en fra baren og står der i tre minutter. Ingen gider have en dørmand, som er i dårligt humør, fordi hans blære er ved at sprænge.