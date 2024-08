10 spørgsmål du altid har haft lyst til at stille en dommer

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE Tyskland

“Du kommer for sent,” siger dommer Andreas Müller, da han byder mig indenfor i sit hjem i Glienicke, en by lige nord for Berlin. “Hvis du var kommet til tiden, havde jeg lavet morgenmad til dig, din møgunge.” Müllers overbevisning om, at vores handlinger har konsekvenser, er ikke så overraskende, når man tænker på, at den tyske avis Bild engang beskrev ham som “Tysklands hårdeste dommer, når det kommer til ungdomskriminalitet.“

Videos by VICE

“Jeg har arbejdet hårdt for at få den titel,” siger den 56-årige mand mig, da vi sætter os ved køkkenbordet. “Hvis drengene i området er bange for at skulle stå foran mig, så har jeg gjort mit job ordentligt,” tilføjer han. Müller har været dommer i distriktet Bernau bei Berlin i 20 år – et område, der er hjemsted for en stor gruppe nynazister. Müller er kendt for at slå hårdt ned på dem, men i sin behandling af nazismen har han også fundet på nogle temmelig ukonventionelle domme. Han har eksempelvis tvunget nazister til at besøge moskéer og til at spise kebab med tyrkiske unge. “Jeg var den mest hadede dommer på den yderste højrefløj,” siger han. “Det er jeg stadig stolt af den dag i dag.”

Dommer Andreas Müller i sit hjem i Glienicke

Han fortæller, at i dag bruger han mindre tid på at bekæmpe højre-ekstremister, for der er en anden sag, som står hans hjerte nær: Legalisering af cannabis. I 2015 udkom hans anden bog, Tjald og Kriminalitet. I bogen argumenterer han for, at myndighederne kun kan beskytte ungdommen, i stedet for at retsforfølge dem, hvis cannabis bliver legaliseret.

Jeg talte med dommeren for at finde ud af hvilke domme, han fortryder, og hvad der har været de mest ubehagelige beviser, han var tvunget til at forholde sig til i en sag.

VICE: Har du nogensinde ligget vågen, inden du skulle fælde en dom?

Andreas Müller: Ja, nogle gange er der beslutninger, hvor jeg ligger vågen hele natten før og sidder i mit køkken og tænker over sagen. Skal jeg lade den anklagede gå eller sende ham i fængsel? Skal jeg kyle en 18-årig nynazist bag tremmer, så folk kan se, at det har konsekvenser, hvis man kaster en molotovcocktail mod et asylcenter? Hvad hvis det ødelægger knægtens liv? Det er måske bedst for samfundet, men han kunne miste sit job eller altid være stemplet som kriminel – også selvom det bare har været gruppepres. Den slags beslutninger går mig stadig på, også efter 25 år som dommer. Mine beslutninger kan have varige konsekvenser for de mennesker.

Hvor ofte har du truffet den forkerte beslutning?

Jeg har helt sikkert lavet nogle fejl engang imellem – jeg ved bare ikke altid hvornår. Jeg sendte engang en mand i fængsel i ni måneder, fordi jeg mistænkte ham kraftigt for at være voldtægsforbryder. Det endte med, at han blev frigivet igen, da alle beviserne var kigget grundigt igennem. Det var frygteligt for den pågældende mand at skulle sidde i fængsel i ni måneder, men dommere er også kun mennesker. Det ved politikerne også godt, og det er derfor, der findes love, som giver kompensation til de mennesker, der har lidt på grund af fejl, vi har lavet.

Hader du nogle gange de kriminelle, der står foran dig?

Nej, det kan jeg ikke. Selvfølgelig er det naturligt for os mennesker at have følelser – hvis ikke vi havde følelser, kunne man lige så godt byttes os ud med maskiner. Så kunne vi bare sende alt data om sagen til en maskine, som så lidt efter sagde enten “skyldig” eller “ikke-skyldig” og så fastlagde dommen. Men der er også nogle sager, der gør mig vred – især når det handler om børn, der er blevet seksuelt misbrugt, eller når et offer er blevet traumatiseret for resten af livet, og gerningsmanden ikke udviser nogen empati overhovedet. Men mine egne følelser påvirker aldrig dommen.

Er der en sag, der har påvirket dig mest?

Der er mange sager, der bliver hos mig, især dem, hvor offeret stadig lider den dag i dag. Men nogle gange tænker jeg også over, hvad der er sket med dem, jeg har dømt. Som ung dommer løslod jeg en mand fra fængslet, så han slap med en bøde – to uger senere slog han nogen ihjel. Jeg sad bare på mit dommerkontor og græd som en lille dreng. Men det er en del af arbejdsforholdene. Der er ingen dommer, der kan læse den anklagede perfekt – vi kan kun se det, der bliver vist frem. Jeg er sikker på, at læger har det på samme måde. Når de første gang oplever, at en patient dør, så er der sikkert også nogen, der græder. Men efter et stykke tid finder man ud af, at det er en del af jobbet.

Hvad er det værste bevisførelse, du har været tvunget til at se på?

Der var en sag, hvor jeg skulle se et ægtepars optagelser af dem, der havde sex. Det værste var, at forældrene havde tvunget deres unge datter, som faderen samtidig misbrugte, til at filme det. Pigen begik senere selvmord.

Fordi jeg beskæftiger mig med sager, der involverer unge mennesker, skal jeg også se en del beviser i retssager om børneporno. Det hader jeg. Hvis det er en mordsag kan jeg heller ikke bare springe til obduktionsrapporten.

Se: 10 spørgsmål du altid har haft lyst til at stille en person, som tror, at jorden er flad



Er alle lige for loven?

Nej, det synes jeg ikke. Den lille mand bliver straffet, mens den store mand går fri. En hjemløs mand, der stjæler en flaske billig sprut ti gange – som måske er 50 kroner værd – kommer i fængsel, og det samme gælder, hvis de har taget toget uden billet. Vi straffer mødre, som ikke har nogen penge, og som derfor skal vælge mellem at købe billet og købe en is til deres barn. Samtidig er der skatteundvigere og svindlere, som koster samfundet millioner, og de slipper alt for let efter min mening. En fattig mand kan komme i fængsel for en forbrydelse, der har kostet os 500 kroner, fordi han ikke har råd til en dyr advokat. Derfor er jeg ikke tilfreds med vores retssystem.

Er der nogle former for kriminalitet, som du ser mildere på?

Jeg har en vis sympati for mennesker, som har stået med et moralsk svært valg. Der var engang en fyr, som havde røvet en bank med en legetøjspistol og bedt om 1499 kroner. Jeg spurgte ham hvorfor, og han forklarede, at han havde lovet sin søn, at han måtte få en Playstation – det var to uger før juleaften. Det er klart, at den slags rører en. Samtidig bliver jeg nødt til at tænke på de ansatte i banken, som frygtede for deres liv. Jeg endte med at give ham en betinget dom.

I en anden sag kørte en mor sin anorektiske datter til Holland for at ryge fed, fordi hun ville have hende til at spise en masse chokolade. Hun havde brudt den tyske lovgivning, men på det tidspunkt havde jeg mere sympati for moderen end for loven.

Påvirker dine politiske holdninger dine domme?

Nej, men min moralske overbevisning spiller en rolle. Hvis man, som jeg, går ind for en legalisering af cannabis, så kan man benytte loven til at beskytte cannabisbrugere. Hvis man selv har været udsat for vold, er man nok også tilbøjelig til at være strengere overfor voldsmænd. Hvis din cykel er blevet stjålet tre gange på de sidste tre måneder, så får den næste cykeltyv nok en hårdere straf. Men for mig spiller politik ingen rolle. Jeg behandler anti-kapitalistiske demonstranter, der har medvirket i voldelige demonstrationer, på samme måde, som jeg behandler optøjer på højrefløjen.

Sker der nogle gange sjove ting i retten?

Ja, jeg får lov til at grine ret meget. Det sker bare ikke med de alvorlige sager, når der er børn involveret, eller der er mulighed for en lang fængselsstraf.

Det sjoveste jeg kan huske er, da jeg besluttede at forbyde militærstøvler i retten. Jeg havde et medlem fra NPD (det tyske nazi-parti) inde som vidne, og jeg sagde bare til ham, at militærstøvler symboliserede den yderste højrefløj, vold og fjendskab overfor udlændinge. Da han kom tilbage, måtte han stå foran mig i strømpesokker under hele sin uniform. Jeg spillede det cool, indtil jeg var tilbage på mit kontor, men så kunne jeg slet ikke holde op med at grine.

Hvad har du på under din robe?

Hvad vil du gerne have jeg siger? At jeg har blondetrusser og korset? Jeg har jeans på. Man kan have det tøj på indenunder, man har lyst til. Hvis jeg havde en underlig fetisch, kunne jeg dyrke den. Jeg kender en kvindelig advokat, som bevidst har seler på i retten. Det er bare en af de mange måder, man kan forsvare sine klienter på.