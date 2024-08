10 spørgsmål du altid har haft lyst til at stille en fjærtoman

At være professionel prutter er en ting. Den, der mestrer kunsten, bærer titlen fjærtoman eller det lidt finere og mere frankofile flatulist. Det lyder som noget, der er opfundet af Ørkenens Sønner, men den er god nok, det her er et seriøst job, og endda et, der har eksisteret siden Middelalderen.

I Danmark er det først og fremmest 33-årige Anders Skat Henningsen, der er med til at holde liv i det gamle erhverv. Under kunstnernavnet Gasolino El Dufto lever han i perioder af at kunne slå prutter på kommando. Fjærtomanen er uddannet fra AFUK, Akademiet For Utæmmet Kreativitet, og han optræder med sine kunstner både i cirkus og på Bakken.

VICE: Hvad er det, du kan?

Anders Skat Henningsen: Jeg kan bruge min krop på mange forskellige måder. Jeg er blandt andet akrobat, danser, og så optræder jeg som Pruttekongen. Han er meget fin på den, klæder sig pænt, har folk til at varte sig op, spille musik og han forventer at blive behandlet kongeligt. Når der er stille, og der kommer en prut, er det sjovt. Det behøver ikke at være kæmpe store prutter, faktisk er det oftest de små, der kan forfines, der er de sjoveste.

En prut er ikke hverdagskost for alle. Så når det er up front, at der er en person, der prutter, så er det ret grænseoverskridende for nogle.

Hvordan fandt du ud af, at du skulle være fjærtoman?

Jeg fandt ud af, at jeg kunne prutte på kommando, da jeg var lille. Mig og min ven kunne begge to, så vi underholdt med det i pauserne på skolen. Alle synes, at det var sjovt. Sådan er det så stadig. Der er nogen, der griner med det samme, og skeptikerne hopper måske først med på anden prut.

At jeg skulle arbejde som fjærtoman professionelt, kom først, da jeg sammen med en masse andre gøglere skulle lave en lille cabaret på Bakken i 2006. Til en brainstorm skulle vi finde ud af, hvad vores show skulle indeholde, og jeg foreslog, at jeg kunne optræde med at prutte. Det var egentlig tænkt som en imitation af, hvordan gøgl var i gamle dage. Det blev første gang, jeg officielt optrådte som fjærtoman.



Hvordan laver du de her prutter på kommando?

Jeg suger luft ind med anus, og så prutter jeg det ud igen. Rent praktisk så forestiller jeg mig, at jeg laver et lille vakuum i tarmen. Musklerne gør et eller andet, så der bliver suget luft ind, og så er det bare at prutte det ud. Hvis jeg har trukket det dybt ind, kan jeg ikke bare slå en prut. Det skal ligesom bevæge sig ned, så jeg skal ikke overloade. Der skal være en perfekt mængde, så har jeg bedst kontrol over det.

Jeg kunne mærke, at hvis jeg trykker prutten af nu, så sker der noget. Det var ikke var så godt.

Hvordan forbereder du dig inden en optræden?

Maven skal være tom. Jeg skal ikke have spist eller drukket for meget. Hvis jeg skal tisse, så kan jeg ikke suge luft ind. Jeg skal selvfølgelig også være tømt i tarmen til en hvis grad. Og så varmer jeg op og laver vejrtrækningsøvelser.

Hvordan reagerer folk, når du fortæller, at du er fjærtoman?

Det er meget forskelligt. De fleste siger bare, “det er sgu fedt”, og så vil de gerne se det. Hvis ikke jeg fortæller, hvad jeg ellers laver, tror de, at det er det det eneste, jeg laver. Men jeg laver jo også andet, jeg underviser for eksempel i akrobatik. Det er kun i perioder, at jeg kan leve af prutteriet.

Anders Skat i civil. Det er kun i perioder, at han kan leve af prutteriet.

Anders Skat træder ind i karakteren som Pruttekongen Gasolino El Dufto.

Kan alle lære at prutte på kommando?

Det er svært at sige, om alle kan lære det. Om de har det, der skal til. Jeg har prøvet at lære folk det, men det er svært at lære fra sig, for man kan ikke pege på musklerne, som når man skal lære nye ting. Og det er svært at beskrive fremgangsmåden, når man ikke kan se det, kun fornemme det.

Påvirker det den måde, du laver lort på?

Nej, det gør det ikke. Men hvis jeg har lavet et show med mange prutter, kan der godt ophobe sig noget ekstra luft, og så kan der godt komme en rigtig lugteprut senere.

Har du nogensinde oplevet, at du pludselig ikke kunne prutte?

Ja, det har jeg prøvet. Hvis jeg har været helt anspændt, ikke varmet op, været nervøs, tænkt for meget over det, hvis mine bukser har været for stramme, eller det har været for varmt. Der kan være mange forhindringer. Men så tager jeg mig en pause, og så kan jeg igen.

Har du så nogensinde prøvet, at der kom noget med ud?

Jeg har prøvet det i den spæde begyndelse, og det har jeg taget ved lære af. Jeg kunne mærke, at hvis jeg trykker prutten af nu, så sker der noget. Det var ikke var så godt, men the show must go on. Jeg havde hvide bukser på, men det nåede heldigvis ikke igennem. Der var ingen fra publikum, der opdagede noget.

Hvad er det bedste ved dit job?

Jeg kan lave en baglæns saltomortale, hvor jeg prutter imens. Det fedeste er, når lige præcis den ting sidder i skabet. Det er bare fedt. Publikum elsker det. Og så kan jeg forhåbentlig fortsætte længe endnu. Jeg har forhørt mig hos lægen, om det er farligt, og det er det ikke.