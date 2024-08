10 spørgsmål du altid har haft lyst til at stille en jordemoder

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE Tyskland.

Anna Homann er freelance jordemoder og arbejder på en klinik i Berlins Neukölln-kvarter. I løbet af de seneste ti år har hun været med til at bringe omkring 50 babyer til verden og har givet nybagte mødre støtte og omsorg i de første otte uger efter fødslen.

Hun beskriver jobbet som jordemoder som en mellemting mellem socialrådgiver, sygeplejerske og psykolog. Jeg talte med Anna for at finde ud af, hvor klam en fødsel egentlig er, hvordan moderkage-smoothie smager, og hvorfor nogle fædre ikke burde få adgang til fødselsstuen.

VICE: Hvad er det klammeste, du har set under en fødsel?

Anna: Som jordemoder skal man være forberedt på hvad som helst under en fødsel. Ting kommer ud af begge ender. Nogle kvinder brækker sig et par gange undervejs. Andre får diarré. Det sker, fordi kvindens livmoder og tarme trækker sig sammen på samme tid. Det sker normalt i starten af fødslen og igen til sidst, når barnet kommer igennem fødselskanalen og alt bliver skubbet med ud. Der er også temmelig meget blodtab – omkring 400 milliliter – fordi kvinden mister moderkagen og fostervandet. Til trods for alt det, jeg har set, synes jeg stadig ikke fødsler er ulækre – jeg synes, det er smukt.

Hvor mange mødre har tilbudt dig et stykke af deres moderkage?

Ingen. Men jeg blendede faktisk et lille stykke af min egen sammen med frosne bær og kokosmælk, som jeg drak som smoothie. Moderkagen smagte ikke rigtig af noget, men det var heller ikke derfor, jeg drak den – jeg gjorde det, fordi den skulle have bestemte egenskaber, der forhindrer nybagte kvinder i at få fødselsdepression, og det er med til at modvirke det store blodtab. Jeg aner ikke, om det er rigtigt, men jeg tænkte, at det ikke kunne skade.

Hvor frygteligt er det, hvis man flækker i mellemkødet?

Når barnets hoved kommer, bliver kvindens perineum – stykket mellem skeden og anus – strukket ud, så det er så tyndt som pergamentpapir, og på det tidspunkt er der et stort pres, og det kan flække. Men det er først et godt stykke tid efter fødslen, når huden er blevet passet og syet sammen igen, at det begynder at gøre ondt.

Bliver skeden ved med at være strukket ud efter fødslen?

Ja, med mindre man træner musklerne til at stramme op igen. Jo yngre man er, jo hurtigere kommer kroppen sig igen. Veltrænede kvinder har som oftest en hurtigere fødsel med færre komplikationer.



Anbefaler du, at fædre deltager i fødslen?

Det kommer an på, hvilken type manden er. Der er nogen, der stiller spørgsmålstegn ved alt, som jordemoderen siger og gør, og generelt er overbeskyttende, men af et godt hjerte. Så er der det stik modsatte: Fædre, der virker fuldkommen ligeglade. Jeg har set mænd, der ikke lavede andet end at kigge på deres ur, fordi de åbenbart var irriterede over, hvor lang tid det tog. Den slags fædre gider ikke engang lægge en beroligende hånd på deres kones skulder. Så er der også nogen, der ikke har lyst til at være der, når det sker, så de forlader lokalet, indtil barnet er født. Det siger sig selv, at hvert enkelt par må beslutte, hvad der fungerer for dem. Nogle gange, når jeg er oppe at køre, råber jeg ”se!” til faderen, for at få dem til at følge med.

Har du oplevet forældre, der ser ud til at fortryde barnet, umiddelbart efter fødslen?

Det har jeg endnu ikke oplevet personligt. Men det kan godt være svært, når kvinden har så ondt, at faderen kan blive helt brødebetynget – så meget, at han ikke engang kan holde sit eget barn.

Hvilke typer par burde ikke få børn?

Nogle gange sender de sociale myndigheder mig ud til udsatte forældre, og det er tit, at deres lejligheder er meget klamme, og deres nyfødte barn ikke får det mad, den skal have. Der var et tilfælde, hvor jeg blev nødt til at ringe til myndighederne, fordi forældrene ikke tog sig af deres handicappede barn.

Hvordan reagerer par, når de får at vide, at deres barn er handicappet?

Det har jeg ikke så meget erfaring med, fordi børn med voldsomme skavanker som oftest bliver bragt til verden af en læge i stedet for en jordemoder. Men jeg havde et par stykker, som fem måneder inde i graviditeten fik at vide, at deres barn havde Downs syndrom. Det gjorde, at forældrene ikke længere ville have barnet. Da barnet blev født meget for tidligt, nægtede de at være sammen med den nyfødte, inden det døde.

Hvordan håndterer man at få et dødfødt barn?

Det kan være enormt svært. Det værste er, hvis en graviditet nærmer sig sin afslutning, og barnet dør inde i maven. Det er meget svært at trøste forældrene, når sådan noget sker. Jeg prøver at arbejde sammen med parret i de følgende måneder for at være sikker på, at de passer godt på deres fysiske og psykiske helbred. De skal vide, at de altid kan tale med mig.

Hvad er den mest udbredte fejl, som nye forældre begår i deres parforhold?

Mange par synes, det er rigtig svært at deles om arbejdet, og falder øjeblikkeligt tilbage i klassiske kønsroller, hvor manden straks er tilbage på arbejdet, og kvinden er efterladt derhjemme, frustreret over at hun skal klare det hele. En af mine patienter fortalte mig, at fem uger efter fødslen var det eneste, hun havde lyst til at tage på bar og ryge en smøg. Jeg kunne sagtens forstå, hvorfor hun savnede sin frihed, men jeg forsøger at være striks overfor de nybagte mødre og opfordre dem til at holde den kørende og tage det, som det kommer.