10 spørgsmål du altid har haft lyst til at stille en julemand

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE Tyskland

Eftersom julemanden har så ufattelig meget, han skal nå på meget kort tid, hyrer han folk til at klæde sig ud som ham og hjælpe med at sprede julestemning. Det er i hvert fald, hvad Marian Fedel siger til børn, der ikke tror på, at han er ægte.

Siden 2013 har Marian arbejdet for Berlin Studierendenwerk, som er en organisation, der hjælper studerende i Berlin med at finde et arbejde. I 2016 sørgede firmaet for, at næsten 230 studerende fik et job som julemand til både børnearrangementer og store firmaers fester. Jeg talte med ham om, hvordan man holder magien ved jul i live.

VICE: Får du nogle gange dårlig samvittighed over at lyve for børn?

Marian: Overhovedet ikke. Det er altid smukt, når man møder børn, som stadig tror på julemanden. Det er hele magien omkring julen. I løbet af årene har jeg fundet på en del forskellige historier at fortælle de børn, som er ved at blive for gamle, se de begynder at tvivle på om julemanden findes. For eksempel fortæller jeg dem, at julemanden ikke kan aflevere alle gaverne alene, så han ansætter folk, som ligner ham, til at lette arbejdsbyrden. De fleste børn tror på næsten alt, som en mand, der er klædt ud som julemanden, fortæller dem.

Hvordan forklarer du, at børn med rige forældre får federe gaver end dem med fattige forældre?

Det kan jeg ikke. Det dårlige ved mit job er, at jeg er med til at understøtte den forbrugerisme, der har overtaget julen. Men det er også mit job at sprede så meget julestemning, jeg kan, til alle, der kommer for at se mig.

Synes du, vi burde have en udgave af julemanden, som ikke er en hvid mand?

Ja, det ville da være fedt. I år er mit bureau begyndt at tilbyde julemænd, som er en kvinde – men der har ikke været særlig mange, der var interesseret. Tidligere havde de kun kvinder på juleholdet, hvis de var en del af en stor pakke, hvor de var klædt ud som julemandens engle.

Hvad er den værste gave, du nogensinde har givet til et barn?

For to år siden gav jeg nogen en lille udstoppet heks, der var så grim, at den faktisk skræmte mig. Jeg ville ikke kunne falde i søvn, hvis jeg skulle ligge i samme seng som den tingest. Den bedste gave, jeg har givet, var et helt trommesæt. Den familie må have haft en fed jul.

Eller i hvert fald en meget larmende jul. Hvor dårligt lugter du efter en lang dag i det kostume?

Det er frygteligt at arbejde i det kostume – du fatter simpelthen ikke, hvor varmt det bliver. Efter omkring et minut sveder jeg allerede som et svin. Forestil dig, hvordan det lugter efter at have været på arbejde i otte timer i et overfyldt, brandvarmt lokale, mens jeg skal lade som om, jeg er oppe at køre over at møde hver eneste barn.

Hvad er den værste oplevelse, du har haft til en julefest?

Nærmest hver eneste fest, hvor folk drikker er nederen. Det værste er fulde, voksne mennesker, der prøver at sætte sig på skødet af mig.

Er der nogensinde nogen, der ville have sex med dig, fordi du var klædt ud som julemanden?

Nej, desværre ikke. Jeg tror ikke, der er særlig meget, der er mindre attraktivt end en mand i et julemandskostume. Det ville også være lidt fjollet, fordi man ikke aner, hvordan manden inde under kostumet ser ud.

Men du har vel haft sex i kostumet?

Ja, en gang. Jeg troede, det ville være spændende, men det var ikke lige så sjovt, som jeg havde håbet. Kostumet var alt for varmt – det var ligesom at have sex i en kæmpe overfrakke. Jeg kan ikke anbefale det.

Når du arbejder til julefrokoster for virksomheder, prøver du så at holde øje med, hvem der knalder med hvem?

For det meste er jeg færdig inden alt det sjove begynder. Hvis jeg er hyret til at arbejde sent, så er det ret sjovt at holde øje med de akavede kontorromancer, der opstår. Det sjoveste, jeg har set, var til en julefrokost for et reklamebureau, hvor et par gik helt amok på dansegulvet. Deres tunger var over det hele – det lignede to hunde, der delte en vandskål.

Hvem hader du mest: Forkælede børn eller fulde voksne?

Fulde voksne. De tror altid, at deres ideer er vildt originale og sjove, men det er ikke nyt at spørge, om de må prøve mit kostume. Jeg møder ikke så mange forkælede børn – børn respekterer stadig julemanden, men det gør fulde folk ikke.