10 spørgsmål du altid har haft lyst til at stille en mandlig prostitueret

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE Italien

Francesco Mangiacapra er en professionel eskort fra Napoli, og han er ikke bange for at snakke om sit arbejde. Faktisk er han så åben omkring det, at han har skrevet en bog ved navn Il numero uno. Confessioni di un marchettaro (Nummer et: En mandlig eskorts bekendelser), hvori han fortæller om sine oplevelser, og hvordan det er at arbejde i branchen.

“Jeg skrev ikke om min karriere for at promovere mit arbejde,” fortæller Francesco. “Tværtimod vidste jeg godt, at det kunne afskrække visse folk fra at blive kunde hos mig.”

Her fortæller han, hvordan livet som mandlig prostitueret er, og fortæller blandt andet om dengang, en klient kom på besøg for at gøre hans lejlighed rent.

VICE: Hvordan endte du som prostitueret?

Francesco Mangiacapra: Da jeg var færdig på jurastudiet, arbejdede jeg som praktikant i et advokatfirma i nogle måneder. Det gik hurtigt op for mig, at jeg knoklede røven ud af bukserne for en meget lille løn, og jeg var ikke engang sikret et job efter mit praktikophold. Der begyndte jeg at tænke over, hvor mange penge jeg kunne tjene som escort. Jeg ved godt, at det er noget af et spring, men jeg har aldrig været bange for, hvad folk ville tænke om mig.

Hvordan var din første gang som escort?

Den første gang var ikke planlagt – det skete helt tilfældigt. En mand, som jeg normalt ikke ville have sex med, tilbød at betale mig for det, og så blev jeg nysgerrig. Han var også advokat, og han tilbød mig det samme som en hel månedsløn som praktikant for 20 minutters sex. Jeg sagde ja, men ikke fordi jeg manglede penge. Jeg gjorde det mest for at booste min selvtillid, for jeg havde det ikke så godt i den periode.

Jeg erkendte med det samme, at jeg kunne tjene store penge, men at jobbet også har en udløbsdato. Jeg var næsten 30, så der var ingen tid at spilde. Da jeg lavede min første annonce online, begyndte klienterne at ringe med det samme.

Hvordan er en typisk klient?

Sådan en findes ikke. Mine klienter er utroligt mangfoldige, både i forhold til social klasse, alder, ægteskabelig status og seksuelle præferencer. Der er glade singler, ensomme mænd, homoer, heteroseksuelle, ægtepar, elskere, par med venner, par med eskorter. Jeg tiltrækker for det meste flere mænd end kvinder. Min erfaring er, at de mennesker, man mindst forventer, ville betale for sex jævnligt, er de mennesker, der har et forkvaklet forhold til deres seksuelle fantasier. Jo mere man undertrykker en lyst, jo voldsommere kommer den til udtryk i sengen.

Hvordan fungerer det hos dig? Er det akavet når der skal betales?

Jeg forsøger altid at få en god dialog med kunden. Jeg lader som om, at jeg tror på alt, hvad de siger, især når de finder på en falsk identitet. Jeg lytter til dem og sørger for, at de følger sig særlige, for de betaler for at være i centrum. Nogle klienter siger, at jeg er bedre end deres psykolog.

Betalingen afhænger meget af klientens karakter. De smarte klienter giver mig pengene, som om de betaler for at køre over Storebæltsbroen, og de generte lader som om, det er en gave. Det hader jeg, for jeg har arbejdet hårdt for de penge. Dem, som ikke er så hæmmede af situationen, omtaler det som et honorar, fordi de ved, at jeg er professionel. De romantiske lægger pengene i en kuvert med en lille hilsen, og de nostalgiske betaler med check. Der er også nogen, der bare lægger pengene på bordet eller sniger dem ned i min lomme.

Hvad gør du, hvis du overhovedet ikke synes, en klient er lækker?

Jeg tager ikke viagra eller den slags, så forspil og min fantasi er vigtige værktøjer. Men selvom min klient er virkelig lækker, kan jeg ikke nyde det fuldt ud, for jeg ved, at de betaler mig. Det er ikke bare en fyr, jeg har mødt i byen, og jeg kan ikke give slip, som jeg kan med folk, som ikke er mine kunder.

Har du nogensinde gået med til at have sex uden kondom?

Folk, som har sex med mange forskellige, er normalt dem, der er mest bekymrede over sexsygdomme, så det er sjældent, at jeg bliver spurgt. Jeg har altid sikker sex – det er ikke risikoen værd at gøre undtagelser.

Hvilke mærkelige ønsker får du?

Selvom jeg har haft jobbet i årevis, bliver jeg stadig chokeret over nogle menneskers seksuelle fantasier – mest fordi de sjældent har noget at gøre med sex. Der var engang en klient, der dukkede op i en ble. En anden kunde bandt en knude på kondomet, så han kunne få mit sæd med hjem. Der var også en, der betalte for at komme hjem til mig og gøre min lejlighed rent. Derudover er der altid dem, der vil fornærmes, tæskes og tortureres.

I dine reklamer siger du, at du kan tilbyde både billige services og tjenester af højeste kvalitet. Hvordan hænger det sammen?

Jeg har ikke en fast pris – jeg tager imod det maksimale, en klient kan betale. Det er sådan, jeg har valgt at sælge mig selv. På et tidspunkt begyndte jeg at kalde mig selv for den bedste på markedet, så mine klienter også så mig sådan, og det hjalp mig til rent faktisk at blive den bedste. Det er det, reklame går ud på. Mine klienter kan lide mig, fordi jeg tilbyder noget, de ikke finder andre steder. Det kan godt være nogle af de andre tilbyder lidt flere centimeter – enten i højden eller i piklængde – men klienterne vil have kvalitet.

Er det svært at have en kæreste, når man arbejder som escort?

Ja, det kan det godt være. Mine erfaringer siger mig, at folk hellere vil have en partner, som er utro i hemmelighed, end acceptere, at monogami er en forældet konstruktion, og at ægte loyalitet ligger i gensidig ærlighed. Jeg har forsøgt at have et parforhold flere gange, men det har aldrig været nemt. Måske møder jeg en dag den rette. Det er der mange, der gør, men måske er jeg så opslugt af mit arbejde, at jeg ikke opdager det.

Hvad skal du med dit liv, når du ikke længere er prostitueret?

Efter jeg blev escort, er jeg også blevet certificeret advokat. Jeg arbejder ikke med det, men jeg tog afslutningsprøven for at minde mig selv og folk omkring mig om, at jeg har andre muligheder her i livet.