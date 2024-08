10 spørgsmål du altid har haft lyst til at stille en pornostjerne

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE Tyskland

I starten af sin karriere lavede Bettina Habig både porno og arbejdede som tandlægeassistent i Münster i det vestlige Tyskland. Det ændrede sig, da hun vandt en Venus Award i 2013, den mest prestigefyldte pris i den tyske sexindustri, for hendes rolle i filmen One Night in Bang Cock. Da hendes chef hørte om hendes bijob som pornoskuespiller, fyrede han hende. Fra den dag valgte Bettina at fokusere på sin pornokarriere, og hun har nu lavet over hundrede film og er en af Tysklands mest succesfulde pornostjerner.

Hendes kunstnernavn er Texas Patti, hvor “Texas” henviser til et særligt nummer, hun kan udføre med det amerikanske flag, mens “Patti” er en blanding af forkortelsen for hendes navn, Betti, og hendes mand navn, Patrick. Hun lavede sin første video med Patrick for otte år siden, og han arbejder i dag som hendes manager. De har den samme tatovering – “Nur für dich” (kun for dig) – skrevet tæt på deres kønsorganer.

Det er tydeligt for enhver, at det går godt for Texas Patti, men da jeg mødtes med hende for at finde ud af, hvordan livet som succesfuld pornostjerne udspiller sig, ville hun ikke fortælle mig, hvor meget hun tjener. “Jeg tjener mere end som tandlægeassistent,” var det eneste, hun ville sige. I stedet fortalte hun, hvad hun synes om piratkopiering og vaginal afblegning og bad mig huske at bruge masser af glidecreme.

VICE: Gør du nogle gange ting på settet, som du egentlig ikke har lyst til?

Texas Patti: Aldrig. Inden vi begynder, fortæller producerne, hvad de vil have, og så siger jeg, om det er i orden eller ej. Jeg har ikke lyst til at lave S/M-scener for eksempel. Det tænder jeg bare ikke på. Jeg har altid mulighed for at forlade settet, hvis jeg utilfreds med noget, men det har jeg aldrig haft behov for.

Det er vigtigt at være helt afslappet, når man laver porno, for man skal være i humør til det. Hvis man kun gør det for pengenes skyld, så kommer man ikke særlig langt.

Gør du ting i dine film, som du ikke ville gøre med din mand?

Nej, ikke rigtig. Der er nogle stillinger, som ser godt ud på film, men som er for anstrengende at gøre derhjemme, eller også udfører man dem lidt anderledes. Når jeg laver doggy-style i en film, bliver jeg for eksempel nødt til at suge maven ind, så den ikke hænger. Når min mand tager mig bagfra, slapper jeg bare af. Han kender min krop, og han kan jo alligevel ikke se min mave deromme fra.

Hvordan sikrer man, at analsex ikke gør ondt?

Man bliver nødt til at slappe af, stole på sin partner og bruge masser af glidecreme. Hvis det gør ondt, skal man stoppe, eller også burde man slet ikke have forsøgt. Da jeg begyndte, lavede jeg slet ikke anal-scener, fordi jeg ikke havde nok erfaring. Men nu elsker jeg det.

Afbleger du din fisse eller dit røvhul?

Bestemt ikke. Jeg synes, det er virkelig åndssvagt, og det er også dårligt for kroppen. Din fisse og røv er bare mørkere naturligt, og folk burde ikke gå op i afblegning. Hvis jeg ikke kunne lide, hvordan det så ud, så ville jeg slet ikke have min krop på kamera.

Hvad synes du om “the rosebud” – den såkaldt lyserøde sok – hvor rektum kollapser og kommer ud af anus? Altså ikke som en lidelse, men som en fetish i ekstrem analporno?

Nogle kvinder gør det på film, men jeg kan ikke lide det. Jeg synes det er for risikabelt, og jeg synes heller ikke, det er frækt. Faktisk er det et turn-off.

Hvordan har du det med, at folk downloader dine film ulovligt?

Jeg lever af at lave porno, så selvfølgelig vil jeg gerne have, at folk betaler for mine film. Piratkopiering ødelægger branchen. Når jeg møder fans til sexmesser, som praler med, at de har set alle mine film, så spørger jeg nogle gange, hvor de har fået dem fra. Nogle af dem siger: “En af mine venner har sendt dem til mig.” Jeg siger normalt til dem, at jeg ikke kan blive ved med at deltage på messerne i fremtiden, hvis de bliver ved med at se mine film uden at betale.

Er du nogensinde bange for at blive smittet med HIV på dit arbejde?

Risikoen hænger til dels sammen med hvilket produktionsselskab, der er tale om. Under de professionelle optagelser, som jeg laver, er kondomer valgfrit – men alle skuespillere bliver testet hver fjerde uge. Sådan er det ikke hos de mere amatøragtige selskaber. Der bliver skuespillerne testet sjældnere, hvis de overhovedet bliver testet.

Kunne du finde på at være med i “kvinde-venlig” eller feministisk porno?

Nej, for jeg synes ikke mainstream-porno er sexistisk. Personligt elsker jeg at underkaste mig, når jeg har sex og spille den rolle på kamera. Jeg vil ikke undertrykke mine lyster, fordi nogle feminister synes, det er forkert.

Kan du lære mig at squirte?

Du kan få lov at låne min mand. Faktisk vidste jeg slet ikke, at squirting eksisterede før for 11 år siden. Første gang vi var sammen, gav Patrick mig finger, og pludselig begyndte det at skyde ud af mig. Det var vildt pinligt, for min seng var helt gennemblødt. Da jeg spurgte, hvad der skete, forklarede han, at jeg havde squirtet. Men jeg kan ikke bare selv gøre det, så jeg kan heller ikke lære dig det.

Tror du, Gud har noget imod dit job?

Gud siger, at vi skal elske hinanden og formere os. I den forstand synes jeg ikke, der er noget galt med mit arbejde, for sex og nøgenhed er helt normalt – det er ikke noget, vi skal skjule. Mine forældre tog mig engang med til en nudiststrand, da jeg var lille, og de ved godt, hvad jeg laver, men de ser selvfølgelig ikke mine film.