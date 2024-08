10 spørgsmål du altid har haft lyst til at stille en psykoterapeut

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE Tyskland

Der er ingen sofa i Daniel Wagners praksis i Köln. Den 34-årige psykoterapeut sidder diagonalt overfor sine klienter. “På den måde er jeg vendt imod dem, men det giver dem samtidig plads til at undgå øjenkontakt engang imellem. Jeg foretrækker også at bruge ordet ‘klienter’ i stedet for ‘patienter’. Jeg vil ikke få folk til at lyde mere syge, end de allerede er,” forklarer han.

Hans klienter er også velkomne til at ignorere ham, hvis de møder ham på gaden – han er aldrig den, der indleder øjenkontakt. “Ingen skal sættes i en akavet situation, hvor de er tvunget til at forklare, hvem jer er. Men hvis en klient siger hej til mig, hilser jeg selvfølgelig på dem.”

Vi stillede ham 10 spørgsmål, som vi altid har haft lyst til at stille en psykoterapeut.

VICE: Er det rigtigt, at de fleste terapeuter selv kæmper med psykiske problemer?

Daniel Wagner: Det er en kliché, men der er nok alligevel en vis sandhed i det. Det er i hvert fald mit indtryk, at en del af mine kollegaer falder ind under den kategori. På den anden side er det svært at sige, hvad der er “normalt”. Jeg kan i hver fald ikke bestemme det. Gennem mit job er der en ting, jeg har lært: Der er ingen vandtæt grænse mellem mental sundhed og psykisk sygdom. Alle har deres egne små tilbøjeligheder, og de fleste har haft svære oplevelser i deres barndom. Adfærdsmønstre og vaner kan blive et problem, hvis man lider under dem.

Hvad er dine værste minder fra din egen barndom?

Jeg havde bestemt ikke en særlig svær barndom. Men som psykoterapeut har jeg været nødt til at reflektere over min egen barndom. Jeg forsøgte altid at “harmonisere”. Så hvis der var en konflikt mellem min bror og mine forældre, ville jeg hjælpe dem til at være på god fod igen. Det instinkt blev en byrde i mit liv – det er hårdt at løse konflikter og fokusere på andres trivsel i stedet for sin egen. I dag ved jeg, hvor vigtigt det er, at jeg også tager mig af mig selv.

Bliver du nogensinde træt af dine klienters klynkeri?

Jeg synes ikke mine klienter klynker. Hvis nogen bruger tid til at gå til en psykoterapeut, så er det normalt fordi, der er et problem. Der er ingen, der bare gør det for at græde ud. Mens nogle måske vil tænke, at det er forkælet klynkeri – first world problems – så ser jeg det som et udtryk for et underliggende, dybere problem.

Du har tavshedspligt. Men helt ærligt, hvor tit fortæller du dine venner nogle virkelig gode historier, som du ikke kan lade være med at dele?

Der er faktisk en del historier, som det er meget fristende at dele med mine venner. Men jeg kunne aldrig finde på at gøre det. Tilliden mellem læge og patient er noget af det væsentligste ved mit job.

Jeg behandler politikere, skuespillere og kendte forretningsmænd. Det er essentielt, at jeg kan finde ud af, at holde tingene for mig selv. Også hvis det handler om virkelig intense emner, som for eksempel økonomiske forbrydelser i finansverdenen. Nogle gange ved jeg, at en historie kommer til at eksplodere i pressen, allerede inden medierne er begyndt at skrive om det.

Hvor tit opdager du, at dine klienter lyver?

Det sker engang imellem – for eksempel hvis det gælder en mand, der ikke kan få den op at stå. Det er der mange mænd, der ikke vil tale om, første gang vi ses. Nogle af dem prøver endda at være ekstra maskuline for at gøre et godt indtryk. Det er først, når de stoler på mig, at vi virkelig kan tale om deres problemer. Men det er også helt fint. Det er ikke mit job at klæde folk af. Jeg er hverken politibetjent eller advokat – jeg er terapeut. Jeg arbejder for mine klienter, ikke imod dem.

Har du nogensinde været bange for en klient?

Der har været nogle anspændte situationer, hvor en klient har reageret aggressivt. Men jeg har aldrig været bange for, at de ville angribe mig fysisk. Nogle gange er jeg bekymret for, hvad der sker med min klient på grund af noget, de har gjort. Jeg arbejder for eksempel også med pædofile. Selvfølgelig er jeg bange for, at en klient reagerer på sine impulser og går ud og gør noget frygteligt.

Har du nogensinde haft en klient, der begik selvmord?

Heldigvis er det ikke sket, endnu. Jeg ved, at det er meget sandsynligt, at det sker på et tidspunkt. Men hvis en klient siger, at de vil tage deres eget liv, så er det mit ansvar, at vurdere om de kan klare den indtil det næste møde, eller om jeg skal beskytte dem ved at få dem indlagt. Men tvungen indlæggelse sker meget sjældent. Klienterne er for det meste meget forstående.



Kan du få nogen til at græde, hvis du vil?

Nej. Svaret er nej. Hvis jeg kender nogen rigtig godt, så ved jeg hvilke knapper, jeg skal trykke på. Men hvorfor skulle jeg have lyst til det? Og i terapien er det slet ikke nødvendigt. Sandsynligheden for, at en klient græder på et tidspunkt i løbet af et møde, er cirka 50/50. Tårerne kommer helt af sig selv.

Hvor ofte bliver klienterne forelsket i dig?

Det sker engang imellem – både med mænd og kvinder. Nogle mennesker siger det bare direkte, men de fleste spørger, om jeg har lyst til at hænge ud med dem privat. Som terapeut skal jeg lytte til dem, lige meget hvad. Jeg giver dem al min opmærksomhed. Jeg udholder alle deres følelser, tager dem seriøst, og er der for dem – selvfølgelig bliver man tiltrukket af det. Så jeg forklarer klienterne, at jeg er glad for, at de spørger, og så prøver jeg at forklare dem alt det, jeg lige har sagt. Jeg gør aldrig noget med en klient. Det er ulovligt at have et privat forhold med en klient, før der er gået 10 år siden deres sidste aftale. Det er fordi, jeg kan manipulere dem med al den viden, jeg har om dem”

Hvordan er det at være kærester med en terapeut?

Jeg tror, det er det bedste, der kunne ske for dig. Tror du, det er nemt at finde en følsom mand, som ved, hvordan han skal takle følelser? En mand, der ved, at der overhovedet findes følelser. Og han kan lytte, mens du snakker om dine følelser. Er det ikke fedt?