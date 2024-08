10 spørgsmål du altid har haft lyst til at stille en stewardesse

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE USA

De ydmyge stewardesser kommer med drinks og sørger for at vores sele er spændt, mens vi skyder tværs over himlen i et influenzabefængt metalrør. Men hvad foregår der bag det lille gardin, når først alles mad er blevet serveret?

Vi talte med “Betty” som er stewardesse for et stort amerikansk flyselskab. Hun ville gerne være anonym, så hun ikke ender med at blive fyret. Hun forklarede, at den glamour, der var ved at være stewardesse i flytrafikkens guldalder, ligger langt fra den moderne virkelighed, selvom jobbet involverer en del sex, stoffer og sprut. Hvad vigtigere er, så fortalte hun, hvordan man får bedre sæder helt gratis.

VICE: Det der med, at man skal slukke sin telefon er bare noget pis, ikke? Er der andre regler eller advarsler, som ikke har nogen rigtig funktion?

Betty: Der er ingen, der slukker deres telefoner. Jeg gør det ikke engang. Alle de beskeder er bare for en sikkerheds skyld. Man må heller ikke rejse sig, mens vi er på vej hen til gaten, men vi kører fem kilometer i timen. Hvad skulle der ske?



På et eller andet tidspunkt er der nok sket noget, siden reglen er der. Det er i hvert fald det, de fortalte os, da vi blev uddannet. På et eller andet tidspunkt har nogen slået sig. Jeg har ikke engang altid min sele på. Men engang, hvor jeg ikke havde den på, var det en ret voldsom landing, så jeg røg frem og slog mit hoved. Der følte jeg mig lidt som en idiot.

Men ja, bare lad være med at slukke din telefon. Vi er ligeglade.

Hvad skal man gøre for at blive medlem af Mile High Club? Har en passager nogensinde spurgt, om du ville knalde?

Man skal vente til, at vi i er gang med at servere mad, for så er alle stewardesser optagede. Alle har travlt og har et job at udføre, så jeg er ligeglad med, hvad der foregår bag mig. Der kunne være ti mennesker på toilettet samtidig, uden jeg ville opdage det.



På de store dobbeltdækkerfly er der stewardesser, hvis eneste job er at sidde ved det bagerste toilet og sikre, at ingen par går derind. Men i de små fly holder vi slet ikke lige så godt øje med folk, som I tror. Vi sidder og stener på vores telefoner eller passer vores arbejde. Vi skal ikke i nærheden af toiletterne på noget tidspunkt, hvis vi kan slippe for det. Held og lykke, hvis du vil prøve at have sex derinde. De er klamme og små, men det kan lade sig gøre.



De mennesker, som har forsøgt at få mig med, har alle fået et bestemt nej indtil videre. Men det sker ikke så ofte, som man kunne tro. Jeg er kun blevet spurgt tre gange, i de to år jeg har arbejdet her. De spørger heller ikke direkte. De bliver nervøse, og så bliver det sådan noget ”ha ha, hvor mange gange er du så blevet spurgt? Hvad siger du så til dem? Hvad ville du sige, hvis jeg spurgte?”



Hvordan får du hævn over irriterende passagerer?

For det meste ignorerer jeg dem bare. Der er ikke så meget at gøre. Jeg prøver at stå på min ret, så godt jeg kan, og fortælle, at det er mig, der bestemmer. Ellers kan jeg gøre ting som at give dem isterninger i deres appelsinjuice, når de bad om at få den uden is, eller putte alt for lidt sprut i deres drinks. Jeg gør alt, hvad jeg kan for at fucke med dem, uden at det er alt for tydeligt, for desværre skal jeg altid smile og være imødekommende, lige meget hvilken situation det er.



Hvad er de mest typiske irriterende ting, som passager gør, og har I bestemte ord, I bruger til at beskrive det?

Det er sindssygt, så meget folk sviner på et fly. De fatter ikke, at de sidder på et offentligt sted, og der er andre mennesker omkring dem. Toiletterne er så klamme. Jeg kan slet ikke forestille mig, at folk ville opføre sig på den måde derhjemme, men lige så snart de er på et fly, tænker de fuck det, jeg pisser på gulvet og smider mine peanuts over det hele.

Vi har ingen speciel jargon eller kodeord. Faktisk er det nærmest det modsatte. Vi siger det bare ligeud. Nogle gange er jeg næsten bange for, hvor åbent vi taler om passagerne ude bagved, hvor de kun er nogle få meter væk. Nogle af mine kollegaer taler vildt højt, så jeg kan ikke lade være med at kigge ud mellem gardinerne engang imellem for at sikre, at passagerene ikke kan høre, at vi snakker om dem.



Udover toiletterne, hvad er så det klammeste på flyet, som vi ikke hører om?

Kaffe. Lad være med at drikke kaffen på flyet. Det er det samme vand, som kører igennem toiletterne. For nylig blev der testet for coli-bakterier, og det kunne ikke godkendes. Så kom en mand og trykkede på et par knapper, og så var det fint nok. Så undgå kaffe eller te. Vand på flaske er selvfølgelig fint nok.



Hvordan får man opgraderet sin plads eller får andre gratis ting fra jer?

Du skal vente, til du er ombord på flyet, for dem i gaten er ligeglade. Men når først du er ombord og døren er lukket, så sørg for at have noget, du kan give stewardesserne. Vi vil gerne forhandle. Hvis du giver mig slik, gør jeg hvad som helst. Noget for noget. Vi holder ikke styr på, hvor mange der er af de små sprutflasker. Hvis der er ledige sæder på 1. klasse, og det ikke påvirker mig negativt, eller hvis jeg stadig kan få lov til at spise maden fra 1. klasse, så skal jeg nok opgradere din plads. Hvis du er sød ved mig, er det ikke noget problem.



Men det er bare mig. Der er også nogle stewardesser, som tænder på at have magt og sige nej. Men hvis du kan forhandle med noget, for eksempel gavekort til Starbucks eller slik, så skal det nok gå.



Du kan også lyve og sige, at du arbejder for selskabet. Hvis de tror, du arbejder i branchen, kan det godt være, de vil hjælpe dig.



Hvordan får du tiden til at gå, når du ikke har noget at lave på de lange ture?

Jeg leger en del ”hvem ville jeg redde først”, altså i tilfælde af en nødlanding. Jeg ville selvfølgelig tage børnene først. Det bliver virkelig kedeligt deroppe, så jeg bruger også meget tid på at dagdrømme, stirre på passagerer og forestille sig situationer med dem, som aldrig ville ske i virkeligheden.

Hvis jeg synes en passager er lækker, så tilbyder jeg dem gratis drinks og prøver at drikke dem fulde, så jeg kan flirte med dem. Du har fire eller fem timer, der skal gå, og du ser dem sikkert aldrig igen. Med mindre de finder dig på nettet, hvilket faktisk sker engang imellem.



Kan du se på passagerne, når de er høje på noget eller har stoffer med på flyet? Gør du det nogle gange selv eller tager en drink på arbejdet?

Jeg havde faktisk en passager, som testede sit coke, inden vi lettede. Jeg kiggede ned, da han fandt en lille pakke med noget, jeg vil tro var coke. Altså jeg stak ikke fingrene ned i det og kørte dem rundt på gummerne for at teste, men det gjorde han, så jeg tvivler på, at det var miltbrand. Men der var andre mennesker omkring ham, så jeg blev nødt til at sige det til kaptajnen i tilfælde af, at nogen brokkede sig. Mest for at redde min egen røv. Jeg var nødt til det. Men da jeg fortalte kaptajnen det, mens vi var på vej hen til landingsbanen, sagde han bare ”vi skal ikke blive forsinkede bare på grund af coke”, og så fik vi flyet i luften.

Men med andre ting, så er folk aldrig gode til at skjule, at de er på piller eller langt væk.

Jeg kunne aldrig finde på den slags eller at drikke på arbejdet. Men mine skabe er fyldt med små flasker. Alle i branchen har deres håndbagage fyldt med miniaturesprut.



Hvad er det værste ved dit job?

Det er langt fra så glamourøst, som folk tror, men det finder man hurtigt ud af. Det værste er lønnen – især i starten. Og hvis du er nødt til at flytte for at flyve rundt med det selskab, du arbejder for, kan du ende med at sove et sted med seks-syv andre mennesker i køjesenge. Mange af dem er 30 eller 40 år gamle, og de gør det bare for at overleve. Det er ikke særlige fedt.



Har du nogle anekdoter om kendisser?

Der var en ret berømt rapper, som blev overdrevet fuld, allerede inden vi var i luften. Han kunne ikke engang spænde sin egen sele, for han var get kold i sit sæde, så jeg blev nødt til at løfte ham og spænde ham fast.