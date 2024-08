10 spørgsmål du altid har haft lyst til at stille en street style-fotograf

Han har ingen uddannelse eller noget sikkerhedsnet at falde tilbage på, hvis det skulle gå galt. Men det bekymrer ikke Victor Jones, der er 24 år og efter eget udsagn har levet af tage billeder – primært som street style-fotograf – siden han blev student i 2013.

“Jeg var kort på teknisk skole lige efter gymnasiet, men det var ikke rigtig noget for mig. Jeg ville hellere se, om jeg kunne klare det selv. Og det viste sig, at det kunne jeg godt,” fortæller Victor Jones. Han vil ikke ud med, hvor meget han tjener, men forsikrer mig om, at “det hurtigt tog fart,” at det bliver bedre “år for år,” og at han i dag “lever fint.”

Kigger man på hans portfolio, ser det også sådan ud. Han har taget billeder af og festet med superstjerner og rejser rundt til internationale modeuger. “Det er jo sådan noget med at tage fra show til show og fra fest til fest,” fortæller han. “Som street style-fotograf handler det om at om at fange de der små øjeblikke af autencitet, der findes i afkrogene af de store shows og de store brands. At spotte de her personligheder, der findes i yderkanten. Det handler om at møde en masse mennesker og om at holde kontakter ved lige. Derfor er det vigtigt at komme ud og være med til så meget som muligt.”

Men den her uge handler det hverken om Paris eller New York. Der er modeuge i København, og Victor får travlt: “Det plejer at være sådan noget med at arbejde til klokken seks om morgenen, sove to timer og så i gang igen,” fortæller han, da vi møder ham et par dage før, det går løs.

Men hvordan er det egentlig arbejde i en verden med så mange egoer? Hvad er det mest belastende, han har oplevet på job? Og er der egentlig nogen, der bliver sure, når man tager billeder af dem på gaden? Vi har stillet Victor Jones de 10 spørgsmål, vi altid gerne har villet stille en street style-fotograf.

VICE: Har du oplevet, at folk gør sig til for at få taget et billede?

Victor Jones: Ja, hele tiden. Der er mange, der går frem og tilbage og cirkler rundt om en, og man får ikke fred, før man har taget det billede. Jeg har også oplevet, at der var en, som gik og talte i telefon i nærheden af mig. Jeg tog et billede af ham og zoomede ind på telefonen, og da jeg kom helt tæt på, kunne jeg se, at han slet ikke talte med nogen – for den var bare på hjemmeskærmen. Det var virkelig sjovt.

Hvordan skiller du fed personlig stil fra kikset lort? Man kan godt få fornemmelsen af, at de to ting sommetider ligger ret tæt op ad hinanden.

Det er en meget meget smal grænse. Det hele går virkelig hurtigt i situationen, så man skal lynhurtigt kunne spotte, om det er udklædning eller påklædning. For mig handler det om personlig vibe. Der er eksempelvis folk, der stadser sig helt ud i underligt tøj for at få opmærksomhed, og det gør bare, at jeg ikke har lyst til at fotografere dem. Jeg går efter personlig stil, og jeg fotograferer kun folk, jeg godt kan lide. Det er en instinktiv følelse, der afgør, om jeg er på eller ej.

Har du nogensinde taget billeder af nogen, fordi du gerne ville score dem?

Hahaha. Øhm. Uha. Det er sådan en, der kan bide mig i røven. Ej, jeg er helt ærlig, hvis jeg siger, at jeg aldrig har spurgt nogen, om jeg måtte fotografere dem for at score dem. Men jeg har taget billeder af folk, der var interessante i mine øjne, og som jeg godt ville i kontakt med. Men det behøver bestemt ikke være for at score.

Hvad er det mest trættende ved dit arbejde?

Det er ikke særlig længe siden, jeg var til modeuge i Paris, hvor jeg blev klappet i røven af en fra et modelbureau. Det er ikke, fordi det gør mig sindssygt meget, men jeg kunne ikke rigtig gøre andet end at smile høfligt og gå videre, hvis jeg ikke ville blive upopulær. Og det er ikke særlig fedt.

Er det vigtigt for dig at se godt ud, når du går ud af døren?

Jeg er ikke typen, der kører to outfits på en dag – men det er vigtigt for mig, at jeg selv synes, det tøj, jeg har på, er fedt. Tidligere gik jeg op i, at jeg ikke havde det samme tøj på to gange i træk, men i takt med, at jeg er blevet ældre, er det faset ud. Derudover er jeg så dårlig til at komme op om morgenen, at mit look sjældent er særlig gennemtænkt.

Er der en lille del af dig, der gør det her for at komme med til fede fester?

Jeg har været til virkelig mange fester. Både seje ting og mindre seje ting. Da jeg var yngre, kunne jeg godt tage til fester, fordi det virkede cool udadtil, men sådan har jeg det ikke længere. Der er stadig helt klart arrangementer, jeg gerne vil med til, og hvor jeg går på kompromis med prisen for at være med, men det handler om, at det vil være godt for mig professionelt i forhold til networking og den slags – ikke om at være sej. Man får jo ingen jobs af at sidde derhjemme.

Har du nogensinde taget billeder af folk, fordi de var virkelig kiksede?

Jeg kunne ikke finde på at fotografere folk for at udstille deres dårlige stil eller nedgøre deres udseende. Men jeg har taget billeder af folk, der var helt fucked på natklubber. Jeg har eksempelvis fotograferet et par, der stod helt væk og snavede med vidt åbne øjne, og en fyr, der sad og sov i en sofa midt på dansegulvet. Men det ville jeg aldrig offentliggøre. Det bidrager ikke til noget godt at ydmyge folk, så det har kun været for at kunne grine lidt af det med min kæreste eller mine venner,

Hvad er den vildeste reaktion, du har fået på at tage et billede af nogen?

Der var engang en, der blev skidesur og råbte: “Det der skal du fandeme ikke. Jeg vil ikke være med.” Det kan jeg godt undre mig over, for uanset hvordan man har det med det, bliver der taget billeder, når man bevæger sig i offentligt rum. Hvis ikke jeg havde taget det billede, ville en anden have gjort det. Så det lidt dumt at reagere så voldsomt. Jeg respekterer altid, hvis folk ikke vil være med, men de kan bare sige det stille og roligt.

Hvad skal man gøre, hvis man gerne vil være street style-stjerne?

Man skal hverken være anonym eller opmærksomhedssøgende. Det handler om at finde sin egen personlige stil og holde fast i den. Man bliver opfattet som medløber, hvis man skifter alt for markant look hele tiden. Så lad være med det. Og så skal man ikke gå i sort fra top til tå. Det ser godt ud på fleste, og det slanker og alt det der, men det er også røvkedeligt.

Fester du selv ligeså hårdt, som dem du fotograferer?

Under modeugen har jeg så travlt, at jeg sjældent er den fuldeste. Når det så er sagt, er min generelle tilgang, at man får de fedeste billeder, når man er en del af festen. Man bliver accepteret i gruppen og kommer ind i intime rum, man ellers ikke ville se. Det kan både være ved at blive en del af en følelse eller ved bogstavelig talt at komme med i et baglokale eller med til en fest, der ikke er for alle. Jeg har både taget billeder af og været til fester med Rihanna, Kanye West og Emma Watson, og det tager jeg ret roligt. For mig handler det mere om fede billeder end om kendte mennesker. Men uanset hvordan man har det med det, er det en god ide at deltage i festen på lige fod med andre gæster.