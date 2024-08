10 spørgsmål du altid har haft lyst til at stille en tjener

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE Tyskland

De fleste mennesker opfører sig rigtig dårligt, når de er sultne. Det begynder som et ukonkret udtryk for vores utilfredshed, mens vi er helt små, men efterhånden som vi bliver ældre, lærer vi at målrette frustrationen direkte mod alle omkring os.

Sahra* ved alt om hangry mennesker. Den 27-årige kvinde har arbejdet som tjener i et årti, og hun siger, at hende og hendes kollegaer ofte drikker shots for at klare sig gennem vagter med besværlige kunder.

Hun begyndte som tjener, da hun stadig var studerende, og arbejdede deltid i en bar, inden hun fortsatte til caféer og restauranter. I dag er Sahra souschef for en dyr restaurant i Berlin, hvor hun betjener velhavende og berømte gæster og tjener omkring 25.000 kroner om måneden.

Jeg satte mig sammen med Sahra på en café i den velstående bydel Charlottenburg for at finde ud af, hvem der er de værste gæster, om hun nogensinde har spyttet i en kundes mad, og hvilken taktik hun benytter for at få flere drikkepenge.

VICE: Gør du dig ekstra langsom over for gæster, som du ikke kan lide?

Sahra: Nej. Jeg arbejder nok næsten hurtigere, så jeg ikke skal tilbage til deres bord. Hvis jeg gør det hele for langsomt, bliver de bare irriterede og bliver ved med at kalde mig derhen.

Hvorfor besluttede du dig for at blive tjener på fuld tid?

Først var mit job som tjener kun en måde at tjene lidt ekstra ved siden af mine studier på. Men da først jeg blev en del af branchen og begyndte at tjene hurtige penge, var det svært at slippe det igen. Med tiden blev jeg virkelig glad for arbejdet – jeg elsker at spise og være omkring god mad – og jeg er stolt over det, jeg gør. Jeg ser det ikke som et dårligt arbejdsmiljø. Næsten hver uge er der nogen, der siger, at jeg er ”virkelig intelligent af en tjener at være” og det, synes jeg, er vildt irriterende. Hver gang jeg har chancen, prøver jeg at udfordre klichéen om, at tjenere bare er for dumme til at have andre jobs.

Hvem er de værste kunder, du nogensinde har betjent?

De værste kunder er rige, berømte mennesker, som tror, at de kan behandle os ad helvede til. Der er for eksempel en kendt fyr, som kommer tit, og som elsker at ydmyge tjenerne. Han siger, vi er tykke og siger sådan noget som: ”Dine bryster er for små, jeg burde købe nogle silikonepatter til dig i julegave.” Man skal være ret erfaren for at kunne forholde sig til den slags, men nogle af mine kollegaer kan ikke klare det og ender med at sidde og græde i kælderen. Engang gik han så meget over stregen, at jeg nægtede at betjene ham.

Der var også engang et bord med rige russere, der fejrede fødselsdag. Efterhånden som aftenen gik, blev de mere og mere ubehagelige, indtil en af dem bogstaveligt talt bed min kollega. Det eskalerede kun derfra. Gæsten hældte champagne ud over sin mad og kastede sushi rundt i restauranten. Da jeg spurgte hende, hvad der var galt, sagde hun: ”Jeg har så mange penge, at jeg kunne købe dig.” Til sidst tog jeg fat i chefen, og de skred. Men de gik amok på os på Facebook – jeg kunne ikke sove i to dage.

Har du nogensinde spyttet i nogens mad?

Nej, men jeg har arbejdet på restauranter, hvor jeg har set det ske. Personligt kunne jeg aldrig finde på at gøre sådan noget. Men hvis en gæst er rigtig nederen, beder jeg bartenderen ”glemme” at putte alkohol i deres cocktails.



Hvad kan man ellers gøre for at få hævn over en irriterende gæst?

Hvis gæsterne bliver for fulde og ubehagelige, tilføjer jeg 2-3 flasker vin ekstra til deres regning. Men det har jeg kun gjort, når de har været nogle kæmpe røvhuller, og jeg ved, at de er så rige, at de ikke kommer til at mangle pengene. Nogle kunder kan virkelig få en til at føle sig værdiløs. I sidste uge havde vi en prins fra de Forenede Arabiske Emirater på besøg. Da han fandt ud af, at jeg talte arabisk, gav han mig 100 euro lige på stedet. Det synes jeg var virkelig pænt af ham indtil senere, hvor han spurgte, om han kunne købe mig. Da lod jeg en kollega overtage bordet.

Spiser du tit resterne på tallerkenen?

Ja, så længe gæsten ikke er alt for klam. Og hvis der er noget tilbage i køkkenet, når vi lukker, tager vi også det med hjem. Den mad, vi laver, er alt for god til bare at blive smidt ud. Når man er i kontakt med mad hele dagen, bliver man også lidt mindre kræsen med, hvad man putter i munden.

Hvad er det klammeste, du har set i køkkenet?

Jeg plejede at arbejde på en mexicansk restaurant, hvor den smule sovs, der var tilbage i de skåle, der have været ude på bordene, blev hældt tilbage i et stort kar i køkkenet. Jeg har også set en kok stikke hånden ned i bukserne og bagefter lave en salat uden at vaske hænder. Men vi har et åbent køkken der, hvor jeg arbejder nu, så den slags klamme ting kan ikke ske, uden at en gæst lægger mærke til det med det samme.

Lyver du nogensinde over for kunder, der spørger, om maden er vegansk?

Vi plejede at have en miso-suppe på menuen, og vi var ikke helt sikre på, om den var vegansk, men vi solgte den, som om den var. Indtil vi fandt ud af, at der var lidt fisk i den.

Hvad har du lært om dating ved at observere folk i restauranten?

Her i Charlottenburg er penge den bedste lokkemad. Mange kvinder er tiltrukket af rige mænd. Jeg har med tiden lært at spotte de par, der er på en oprigtig date – der er bare en anden energi omkring dem. Nogle gange ser man par forsvinde på toilettet sammen i 20 minutter. Det er altid rart at se, at folk har en god oplevelse på vores restaurant.

*Sahras navn er blevet ændret for at beskytte hende.