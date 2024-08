10 spørgsmål du altid har haft lyst til at stille et pizzabud

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE Tyskland

De sidste fem måneder har Joshua kørt pizzaer rundt i Berlin på sin cykel. Det 20-årige pizzabud leverer mad til alle de sultne og tømmermændsramte sjæle rundt omkring i byen. Han tjener 70 kroner i timen, men på en god dag kan han hente yderligere 300 kroner i drikkepenge.

Vi snakkede med Joshua for at finde ud af, hvem der betaler færrest drikkepenge, hvilke kunder han dømmer og hvor mange par, han har afbrudt midt i sex.

VICE: Hvor tit åbner folk døren uden tøj på?

Joshua: Sidste gang en kunde var fuldkommen nøgen var for tre-fire dage siden. Hun sagde ikke noget – hun tog bare pizzaen og lukkede døren igen. Sådan er det altid med de nøgne. Jeg vil skyde på, at omkring 50 procent af dem, der bestiller en pizza, beslutter sig for at tage et bad, lige inden maden kommer. Så hver dag har jeg kunder, der kommer stormende ud af badet.



Prøver kunderne nogensinde at betale med andre ting end penge?

Ja. Jeg har næsten lige været ude hos en super skæv fyr, der spurgte, om jeg ville tage imod en pose pot i stedet. Selvom den er en del mere værd end pizzaen, sagde jeg nej, for jeg er holdt op med at ryge og sælge. Det så også ud til at være virkelig dårlig weed. Der var også en anden ryger, der fik mig til at stå og vente i tyve minutter, fordi han påstod, at han ikke kunne finde sine penge. Da han endelig låste døren op, indrømmede han, at han havde ledt efter sin nøgle i al den tid – og den havde siddet i døren hele tiden. Der var også engang én, der inviterede mig indenfor til en joint og et stykke pizza.

Hvilke slags mennesker giver dårligst drikkepenge?

Det er næsten altid folk, der arbejder på kontor og bestiller pizzaer til alle til frokost. Så bestiller de pizza for 600 kroner, men de giver ikke en øre i drikkepenge. Rige mennesker er også tit både nærige og nogle kæmpe røvhuller. Hvis man er rigtig underdanig, og opfører sig som om der ikke er noget, man hellere vil end at køre mad ud til dem, så kan man godt få OK drikkepenge. De bedste drikkepenge kommer fra faste kunder og par i slutningen af 20’erne eller starten af 30’erne, som ikke har børn endnu.

Hvilke andre tricks kender du, som giver flere drikkepenge?

Når de åbner døren, begynder jeg at hive efter vejret og sige ”wow, det var godt nok mange trapper!” Det fungerer selvfølgelig kun, hvis de bor på en af de øverste etager, men det er altid en god idé at ligne én, der virkelig har kæmpet for at nå frem. Hvis det er helligdag, er det også altid en god idé at minde dem om, at alle andre har fri. Og hvis en kunde beder om noget ekstra, når de bestiller, for eksempel om man gider købe smøger med, så gør jeg det altid. Men der er altid nogle mennesker, der aldrig giver drikkepenge.

Hvor tid afbryder du folk, der har sex?

Der er mange kunder, der skinner, når de åbner døren, fordi de lige har haft sex, men jeg har kun afbrudt ét par. Da jeg kom op til døren, kunne jeg høre det hele, men jeg kunne jo ikke bare efterlade pizzaen udenfor, så jeg ringede på. Det gik hurtig op for mig, at de ikke kunne høre mig, så jeg begyndte at hamre på døren. Der gik et kvarter, før de hørte mig. Da han endelig åbnede døren, stod han der med stiv dolk, mens hans partner sad nøgen ved siden af. Det tog omkring ti sekunder, før det gik op for ham, hvem jeg var, og så betalte han hurtigt og smækkede døren i. Han sagde ikke et ord.

Har du nogensinde spist en pizza, som du egentlig skulle have leveret?

Nej, men jeg har tit været fristet. Men vi får en gratis pizza hver dag, så jeg tager tit min med, når jeg er ude at køre, og så kan jeg spise den i opgangen eller udenfor et sted, hvor jeg lige har leveret en pizza.

Har du nogensinde været på date med en person, som du leverede en pizza til?

Ja, tre eller fire gange. Det fungerer begge veje – nogle gange spørger jeg dem, og andre gange beder de om mit nummer. Jeg fik engang et høfligt nej tak, og nu er hun vist holdt op med at bestille fra os, fordi hun er bange for, at det bliver akavet med mig.

Alle ved, at nogle af taxachaufførerne også sælger stoffer. Kan man bestille stoffer sammen med sin pizza?

Jeg har helt sikkert tænkt på det, men jeg har ikke solgt stoffer, siden jeg var teenager. En af mine kollegaer har snakket meget om at sælge, når de alligevel kører pizzaer ud, men jeg ved ikke, om de har gjort det. Men det giver da god mening. Det er en totalt diskret måde at levere på – kunderne skal bare lade, som om de giver dig mange drikkepenge, og så vil ingen kunne regne det ud.

Dømmer du de kunder, der tydeligvis er alene hjemme, men alligevel bestiller vildt meget mad?

Nej, for det er de mest pålidelige kunder, og de er tit også de flinkeste. Der er også nogen af dem, som bare bestiller til senere, fordi de ikke gider lave mad.

Hvad synes du om dem, der bor lige ved siden af pizzeriaet, men stadig skal have maden bragt ud?

Nogle af dem er fine nok, men de fleste er nederen – de synes ikke, jeg fortjener drikkepenge, for jeg er jo ikke kørt særlig langt.