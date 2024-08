10 spørgsmål du altid har haft lyst til at stille en døv

For noget tid siden lukkede jeg mig inde i et lyddødt rum, og da jeg kom ud derfra, havde jeg en seriøst mærkelig følelse i mine ører. Min hørelse var helt følsom, nærmest sart. Men der skete faktisk også noget andet interessant: Hvor jeg før havde klaget over mine naboers gøende hunde og grædende babyer, satte jeg nu næsten pris på de lyde (det varede kun et par dage, men stadig). Det slog mig alligevel, hvor meget jeg egentlig tager min hørelse for givet.



Der findes jo nogen, der er født uden hørelse. Folk der lever et helt liv i total stilhed. Én af dem er 39-årige Caroline Gudme, der er én af 4.000 danske døve. Ud over at være døv er hun også mor til to og digital desginer, og så har hun vundet guld- og sølvmedaljer ved døve-OL, VM og EM i håndbold, fodbold og futsal.

Men hvordan er det egentlig at være døv? Hvordan scorer man? Og hvis hun kunne høre, hvad ville hun så allerhelst kunne høre? Jeg skrev 10 spørgsmål til Caroline Gudme over Messenger. Her er, hvad hun svarede.

VICE: Prøv at beskrive, hvordan det føles at være døv. Er der bare helt stille hele tiden?

Caroline Gudme: Der er total stilhed. Ligesom når man slukker lyset, og det bliver mørkt. Jeg kan dog høre lidt, når jeg har høreapparat på. Men nogle gange er det faktisk dejligt at tage høreapparaterne af og så få sådan lidt “mindfulness”, fordi der bare er total stilhed.

Så du kan høre med høreapparat?

Jeg fik mit første høreapparat, da jeg var et år gammel. Det var på størrelse med en pakke smøger, og så sad det i en lomme midt på mit bryst med to ledninger, én til hver øreprop i hvert øre. Min mor fortalte at jeg blev meget ked af det, da jeg kunne høre noget for første gang. Jeg græd meget det første stykke tid, faktisk har jeg har aldrig været vild med at bruge dem. Lige så langt tilbage jeg kan godt huske, spillede jeg fodbold i frikvartererne, og jeg blødte ofte, fordi andre børn eller bolden ramte mit øre, hvor der sad en kæmpestort øreprop, som stødte helt ind i trommehinden. Min hørelse ligger på omkring 85 dB, og det vil sige, at jeg kan høre kraftige lyde som for eksempel kraftige stemmer tæt på eller trafikstøj. Når jeg har høreappart på, kan jeg høre telefonen eller dørklokken, men når folk snakker, lyder det ligesom en hønsegård. Jeg kan ikke sortere samtale og baggrundsstøj, så det hele lyder bare som en masse støj.

Høreapparter kan godt irritere mig, fordi folk sommetider ser underligt på mig, og så kan jeg aflæse deres mund: ”Hvad er dog, det der hyler?” Så jeg skynder jeg mig at rette på høreapparatet, så det holdt op med at hyle. ”Det var da mærkeligt, nu er det holdt op”, siger de så. Men de, som kender mig, ved, at det er mig, der hyler. Engang rejste jeg rundt i Danmark, og da jeg ankom til stationen, sagde min familie, at mit høreapparat hylede. Stakkels folk i toget.

Hvordan scorer man som døv?

Øjenkontakt er altafgørende. Og så kommer mimikken og kropssproget. Det er faktisk ikke så svært. Og så er min oplevelse, at hørende spørger interesseret efter de frække tegn. Jeg har været gift med faren til mine to børn, og han er ikke døv. Den største udfordring er at sammenflette de to kulturer – altså døve og hørende. Og så også kombinere talesprog og tegnsprog.

Jeg elsker Safri Duo, fordi der er masser af tromme og bas, og så kan jeg mærke rytmerne i kroppen.

Hvad er dit yndlingsmusik?

Jeg elsker Safri Duo, fordi der er masser af tromme og bas, og så kan jeg mærke rytmerne i kroppen. I mine helt unge år var det Whitney Houston, der var én af mine favoritter – især “I will always love you.”

Kan du mundaflæse?

Det er svært at mundaflæse folk, som jeg ikke kender. Derfor gætter jeg ofte på, hvad personen vil sige. Men min hele min familie kan tegnsprog, så med dem har jeg et fuldt sprog at kommunikere på.

Hvad er den ene ting, som du allerhelst ville, men ikke kan, fordi du er døv?

Nu har jeg jo altid været døv, så jeg kan næsten ikke forestille mig, hvordan det ville være ikke at være det. Men jeg da jeg var yngre, ville jeg gerne være i politiet. Og det kan jeg jo ikke. Generelt kunne jeg godt ønske, at der var mere tegnsprogsoversættelse i Danmark. Især på de digitale medier. På fjernsynet kan man jo slå det til i tekst-tv. Men nogle online-medier tekster deres ting på for eksempel på Facebook, og det er fedt.

Jeg fravælger faktisk min stemme i det daglige. Men under sex giver jeg slip, så der slipper jeg lyd ud.

Har du nogen ide om, hvordan du lyder, når du har sex?

Jeg fravælger faktisk min stemme i det daglige. Men under sex giver jeg slip, så der slipper jeg lyd ud. Det er en måde at vise nydelse og frigøre spændinger i kroppen. Sådan er det faktisk også, når jeg griner.

Er der andre sanser, du hellere ville give afkald på?

Jeg ville jo slet ikke kunne undvære mit syn. Måske skulle det så være lugtesansen?

Hvilken type visuel underholdning sætter du mest pris på?

Jeg kan faktisk godt lide at gå i teatret. Men jeg kan også godt lide at se Desperate Housewives.

Hvis du kunne høre, hvad ville du så allerhelst høre lyden af?

Jeg ville virkelig gerne høre lyden af naturen.