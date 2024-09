10 ting, der er værd at vide, inden du tager svampe

Denne artikel er oprindeligt udgivet af Tonic

Måske har du hørt, at psykedeliske stoffer oplever en renæssance for tiden. Forskere i USA og Storbritannien har brugt psilocybin – det aktive stof i psykedeliske svampe – til at behandle afhængighed, depression og dødsangst. Men det er ikke alle trip, der er lige behagelige, og nu er forskere pludselig interesserede i at udvikle en metode til at forudse det der sker, når psykedeliske stoffer fører folk ud på et psykisk overdrev.

I en nylig undersøgelse interviewede forskere fra Johns Hopkins University School of Medicine 1993 personer, der havde haft en “udfordrende psykologisk oplevelse” (læs: et dårligt trip) på svampe. Målet var at blive kloge på, om psilocybin-svampe kan anvendes som terapeutisk behandlingsmiddel. Via et online-spørgeskema beskrev de adspurgte deres trips, vurderede deres erfaringer, og diskuterede de negative psykologiske og følelsesmæssige eftervirkninger.

Efter at have gennemgået data var forskerne i stand til at identificere syv unikke faktorer, som dårlige trips har til fælles: angst, sorg, fysisk ubehag, vanvid, isolation, død og paranoia. Derefter så de nærmere på, hvordan de individuelle faktorer hang sammen med de øvrige. Det resulterede i et “Udfordrende Oplevelse-Spørgeskema” med 26 punkter, der skal hjælpe folk med at komme videre efter en ubehagelig oplevelse.

“Findes der en risikoprofil for et dårligt trip?” spørger Frederick Barrett, der blandt andre står bag undersøgelsen. “Og hvis svaret er ‘ja’, kan vi så forudse, hvem der har større risiko for at blive ramt af et dårligt trip?”

Ved at drage paralleller mellem udfordrende oplevelser håber Barrett på at kunne besvare sit eget spørgsmål. Samtidig gravede en af hans kolleger, forskeren Theresa Carbonaro, i en sideløbende undersøgelse ned i de svar, der forholdt sig til de positive og negative effekter, et dårligt trip kan have. Sammen giver deres forskning et sjældent indblik i de ting, der kan gå galt, når du tager svampe – og hvorfor et dårligt trip stadig kan være overraskende godt for dig i det lange løb.

Selv et dårligt trip kan være godt for dig.

Blandt undersøgelsens 1.993 adspurgte svarede 84 procent, at oplevelsen med et dårligt trip faktisk havde gavnet dem på trods af psykologisk ubehag i varierende omfang.

Du er ikke alene, hvis et dårligt trip er det absolut VÆRSTE, du har været ude for.

Forskerne bad de interviewede om at holde deres værste trip op imod de mest udfordrende oplevelser i deres liv. Cirka 28 procent sagde, at trippet var blandt de fem mest udfordrende ting, de nogensinde havde oplevet, og omkring 11 procent sagde, at det var det sværeste, de nogensinde havde været igennem.

Det kan faktisk hjælpe at slappe af.

Næsten halvdelen af de adspurgte sagde, at beroligende tanker faktisk hjalp dem med at tage sig sammen midt i det dårlige trip, eller i det mindste lindrede virkningerne. For omkring 40 procent af de adspurgte hjalp det også at skifte placering.

Sprut eller flere stoffer hjælper ikke.

Nogle sagde, at de havde forsøgt at drikke eller tage andre stoffer for at bryde ud af det dårlige trip. Begge strategier virkede for under 10 procent af de adspurgte.

Bare fordi du mærker ubehag eller bliver bange, betyder det ikke, at du er paranoid.

Paranoia havde den svageste forbindelse til de øvrige faktorer af et dårligt trip, hvilket taler mod fordommen om, at psykedeliske stoffer som psilocybinsvampe er den direkte vej til sindssyge.

Underligt nok kan det faktisk være en god ting, hvis du føler, at du er ved at dø.

Dybe overvejelser om, hvornår du kommer til at forlade de dødeliges verden og følelser af paranoia hang mindre sammen end nogen anden kobling af faktorer. Og dødstanker blev faktisk sammenholdt med “spirituel relevans,” hvilket vil sige, at det var den type følelser, der var mest centrale for en betydningsfuld spirituel oplevelse.

At være bange er også en god ting.

Forskerne bemærkede en positiv sammenhæng mellem den mængde frygt, en person oplevede, og hvor meget vedkommende i sidste ende vurderede, at oplevelsen havde været gavnlig.

Det er også okay at blive en smule ude af den.

Folk, der følte sig vanvittige midt i et dårligt trip, vurderede også efterfølgende, at oplevelsen havde været ekstremt betydningsfuld for dem.

Dårlige trips er for det meste ens for mænd og kvinder.

I det store hele er der ikke forskel på, hvordan mænd og kvinder oplever et dårligt trip. Dog er der for kvinder en større sammenhæng mellem angstfølelser og andre negative følelser forbundet med et trip, såsom sorg, isolation og paranoia.

Folk med psykiske lidelser har generelt værre oplevelser.

De negative konsekvenser ved et dårligt trip er mere intense for folk, der døjer med psykiske sygdomme. Disse deltagere følte sig også isolerede i særlig grad under et dårligt trip.