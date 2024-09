10 spørgsmål du altid har haft lyst til at stille en hjemløs

Topfoto: Kim ved sin faste plads for an Netto på Gasværksvej.

I en rapport fra 2015, som Socialforskningsinstituttet har lavet, står der, at der er lidt over 6000 hjemløse i Danmark. Omtrent halvdelen af dem befinder sig i hovedstaden, og én af dem sidder ofte på en grøn mælkekasse lige foran indgangen til min lokale Netto på Gasværksvej. Han hedder Kim Hansen, han er 53 år gammel og har levet på gaden i syv år. Kim har børn og et langt arbejdsliv som erhvervsfisker bag sig, men han endte på gaden efter “en rigtig kedelig skilsmisse”, som han ikke vil nærmere ind på. Sidenhen har han sovet i sovepose rundt omkring i byen, for det meste på Vesterbro. Om sommeren nøjes han med én sovepose, om vinteren pakker han sig ind i tre. Så fryser man aldrig, siger han.

Find dig selv et ordentligt arbejde, mand. For du er ikke tilfreds med det, du har nu, når du kan finde på at sige sådan til mig – Kim Hansen



Det her fandt jeg først ud af, da jeg tog en snak med ham, og det gjorde jeg kun i anledning af den artikel, du læser nu. Alligevel må jeg have set Kim mindst 100 gange før. Han sidder jo lige dér med sin bagvendte kasket og lange hestehale og taler direkte til mig, når jeg kommer ud fra Netto med min mælk og müsli. Spørger mig, om jeg kan undvære en skilling til en hjemløs. Det kan jeg som regel ikke, hvis jeg skal være ærlig, og hvis jeg kan, så handler det mindre om, at jeg synes, det er synd for Kim, at han mangler penge, og mere om, at jeg er i godt humør den dag og ved, jeg har et passende beløb liggende i lommen.



Jeg bilder mig ind, at mit forhold til Kim er typisk for, hvordan vi (‘vi’ som i os med tag over hovedet, kassekredit og Netflix-abonnement) ser på byens Hus Forbi-sælgere. De er synlige, og alligevel tit usynlige.



Men hvis du nu skulle spørge en hjemløs om noget, hvad ville du så gerne vide? Måske kan Kim levere nogle af svarene – også på de spørgsmål, der er lidt akavede at stille. Han fortæller mig, at de mønter, der lander i hans kaffekop, for det meste går til vodka og togbilletter – men han vil ikke lade mig købe et af de eksemplarer af Hus Forbi, som han har liggende foran sig. “Du skal ikke føle, at du skylder mig noget, bare fordi jeg svarer på dine spørgsmål. Men jeg har god tid. Fyr løs.”

VICE: Hvordan har du det, når folk hellere vil give dig mad end penge?

Kim Hansen: Der kan jeg godt finde på at være lidt fræk i det og sige: ‘Hør lige her, kammerat. Jeg er over 50 år gammel, jeg kan godt finde ud af smøre min egen madpakke.’ Men for det meste tager jeg pænt imod maden og spiser den også, hvis jeg er sulten.

Hvad var dit seneste måltid mad?

Tarteletter – og de smagte dejligt. Jeg spiser hver dag på Mændenes Hjem, medmindre jeg spiser sammen med min kæreste. Som du kan se, er jeg blevet lidt mager. Hun er ikke i samme situation som mig, og hun kommer det heller aldrig.

Hvad lavede du på din seneste fødselsdag?

Jeg var nede hos min kæreste i Roskilde og spise frokost. Jeg var sgu ikke engang fuld.

Jeg har en 50-tons kutter liggende ude i Frihavnen, som jeg ikke skylder 25 øre i



Bliver du fornærmet over folk, der giver bittesmå beløb?

Nej, overhovedet ikke. Om det er 50 øre eller 50 kroner, gør ingen forskel. Jeg er lige taknemmelig over alle bidrag.

Hvad er god tigger-etikette?

Jeg ville ønske, at folk lod være med at ignorere mig og i stedet sagde: “Nej, desværre.” Hellere det, end at man er usynlig. Men nu føler jeg mig altså ikke som tigger. Jeg har et arbejde, og det er at sidde her 10-12 timer om dagen, og hvis folk har lyst til at give et bidrag uden at købe avisen, så må de også gerne det. Du ser mig heller ikke sidde her og drikke. Jeg er alkoholiker – det må du gerne skrive – men når jeg sidder her, er jeg på arbejde.

Hvem er den største fjende for de hjemløse i Danmark?

Jeg er ikke meget for sige det, fordi så bliver vi regnet for noget, vi ikke er, nemlig racister. Men vores største fjende er fremmedarbejderne. Der er ikke andre, der kan finde på at stå og sparke til en hjemløs, der ligger og sover i en togkupé. Jeg har ikke en pløk i kajen tilbage. De blev losset ud for syv år siden, da jeg lå i en sovepose oppe ved Nordea-banken. Så sådan er det.

Tror du på, at din situation bliver bedre?

Ja, hvis jeg får lov til at bo i min båd. Jeg har en 50-tons kutter liggende ude i Frihavnen, som jeg ikke skylder 25 øre i. Men man må ikke bo på en båd i Frihavnen, og desuden er det skidedyrt at holde et gammelt træskib. En stor del af min pension går i forvejen til båden. Men desværre har jeg fået kræft i bugspytkirtlen, og lægerne har kun givet mig et par år at leve i. Jeg har droppet kemoen, fordi jeg tabte mig alt for meget, og de kan alligevel ikke helbrede det.

Det gør mig ondt at høre. Hvad savner du mest, når du tænker på dit tidligere liv?

Mine børn. De er anbragt i plejefamilier rundt omkring i landet, og jeg tror slet ikke, man kan sætte sig ind i, hvor det hårdt det er at få sine børn taget fra sig.

Bliver du nogensinde flov, når folk fra din fortid ser dig sidde på gaden?

Næh, det gør jeg ikke. Hvor mange af dem har en båd til 2,7 millioner liggende? Jeg mangler ikke noget. Jo, jeg mangler mine børn. Det gør jeg.

Hvornår havde du sidst sex?

Det havde jeg for to dage siden, og det var med min kæreste. Det er sgu farligt i dag at opføre sig, som man gjorde i 70’erne. Det skal jeg ikke nyde noget af. Jeg forstår ikke, at de unge mennesker i dag tør at have sex med alle og enhver. Det er jo ren russisk roulette med alle de kønssygdomme, vi har i dag.

Hvad er det værste, folk nogensinde har sagt til dig?

“Få dig et ordentligt arbejde.” Jeg kan se det på folk, når de er ved at sige det til mig. Jeg afbryder og svarer: ‘Prøv at hør her, find dig selv et ordentligt arbejde, mand. For du er ikke tilfreds med det, du har nu, når du kan finde på at sige sådan til mig.’



