11 livslektioner fra den 98-årige jointrygende modstandskvinde Tove

Internettet elsker 98-årige Tove Manswell, der var modstandskvinde under krigen, sad halvandet år i et libanesisk kvindefængsel for at have “nogle få kilo” hash i kufferten, og som ikke egner sig til at være gift.



I en ny dokumentar på dr.dk fortæller hun om sit lange liv, som hun efterhånden er klar til at lægge bag sig. I en tid med hurtige samlebåndsdokumentar-agtige serier, hvor vi følger folk gennem selfiekameraer, er det forfriskende og fantastisk med langsomt tv som Skøn, skæv og 98. Og Tove er fuld af visdom, blandt andet om de her 11 ting, som jeg nu vil tage med mig videre i livet.

Der er ikke nogen grund til at gå og fortryde alt muligt

Tove fortryder ikke noget, men hun har været dum, siger hun selv. For eksempel da hun kom i fængsel i Libanon, fordi nogen havde puttet hash i hendes taske. Det kan ske, men hvis man skal leve i 98 år, så er det også meget lang tid at gå og fortryde ting.

Man skal finde sig en partner, der kan bede én om at holde kæft

Toves mor og far boede i hver sin ende af en stor lejlighed og talte kun rigtigt sammen til jul. Tove mente, at hendes far ville have haft det bedre med en kone, der en gang imellem sagde: Hold din kæft, Poul! Personligt vil jeg hellere have ingen partner end en partner, der ikke kan give mig modspil.

Hjemmehjælpere burde have en fed løn

Ja, hjemmehjælpere, skolelærere, pædagoger, sygeplejersker og alle andre, der arbejder i omsorgsfag.

Det er passende at have kimono og sixpence på sammen, og flerfarvede pallietkasketter passer perfekt sammen med røgfarvede briller

Vi behøver ikke alle sammen gå rundt og ligne samtlige medvirkende i Beverly Hills 90210 med smalle solbriller og højtaljede, lyseblå jeans, bare fordi det er moderne lige nu. Tove er et stilikon, og det kan du også blive, hvis du bare holder dig ude af Urban Outfitters.

Man skal ikke altid spørge om lov

Sidst Tove var ude i Dyrehaven, var det for at grave sin vens aske ned i et buskads. “Er der nogen, der vil forbyde det?” spørger Toves veninde. “Nej, det skulle man ikke synes,” svarer Tove, men konkluderer alligevel, at man nok bare skal undlade at spørge om lov.

Find dig en boyfriend, som både er utrolig fræk og giver dig blød nougat, når du er sur

Hvorfor overhovedet have en partner, hvis de ikke varter en op med slik, når man er ramt af livet? Jeg tror, Tove knækkede koden i en tidlig alder.

Det er fantastisk at se universet ånde, når man tager LSD med sine venner

Ja, den her forklarer vel sig selv.

Man må gerne sige fra, når folk er alt for nysgerrige omkring ens parforhold

“Er det ikke lidt indiskret at spørge sådan,” svarer Tove, da journalisten spørger hende, om der ikke har været nogen mænd i hendes liv, efter hun forlod sin sidste mand. Hvis man nogensinde har eksisteret i verden som single, ved man, at der åbenbart ikke er noget mere interessant at snakke om, end hvorvidt man har fundet sig en kæreste. Men Tove ved det: Man må gerne bare bede folk om at holde deres kæft.

“Jeg kan ikke noget, men jeg kan da lære noget”

Det er ikke pinligt, at der er ting, man ikke ved. Da jeg startede i praktik, var jeg ofte bundulykkelig over, at jeg ikke var ligeså dygtig som mine færdiguddannede kollegaer. Tove troppede som ung op ude på Nordisk Film, da hun havde brug for et arbejde, selv om hun ikke vidste noget om film. Man skal starte et sted.

Børn er nogle små tyranner

Børn er mega uhyggelige og umiddelbare, og man ved aldrig, hvor meget af det, man siger, de forstår. Tove fik et barn og syntes, det var kedeligt at gå rundt med barnevognen og være mor. Tove minder mig om, at det er okay at have det ambivalent med moderskabet, og at kvindelighed ikke er ensbetydende med at ville være mor.

Den perfekte afslutning på dagen er en joint

Hver aften ryger Tove en joint, sænker skuldrene og lader roen sprede sig i kroppen. Hun har dårlige nerver efter sin tid i Modstandsbevægelsen, og hashen hjælper hende med at slappe af. Skulle det være mere usundt end at ryge smøger og drikke øl? Nej, mener Tove.