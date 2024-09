​En 12-årig gut nakkede sine forældres bil og kørte 210 kilometer på motorvejen

Foto: imago/Manngold

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE Tyskland

Her er et par eksempler på evner, som 12-årige drenge som regel har: at pille næse, at lege med lightere, at udtrykke kærlighed over for piger ved at slå dem i stedet for at sige noget sødt. Her er noget, 12-årige drenge som regel ikke er i stand til: at nakke deres forældres varevogne, samle en ven op på vejen og lige køre 210 kilometer på motorvejen for at besøge deres bedsteforældre.

Videos by VICE

Men i det østtyske Limbach-Oberfrohna bor der en kvik lille bilist, der gjorde præcis det. Torsdag aften var der to forældrepar tæt på byen Chemnitz, der kontaktede politiet for at efterlyse deres savnede sønner. Politirapporten udpensler, hvordan “øjeblikkelige foranstaltninger blev taget af det lokale politi i Bayern, der bekræftede mistanken” – altså mistanken om, at den 12-årige chauffør havde samlet sin 13-årige ven op og var kørt mod Bamberg, en nordlig by i nabodelstaten Bayern. “De to drenge ankom trygt og sikkert hos deres slægtninge efter at være kørt cirka 210 kilometer på Autobahn uden problemer.”

Efter en snak med deres forældre fik de to drenge lov til at overnatte hos bedstemor og bedstefar. Og det er ikke fordi, at knægten bare fik et pludseligt indfald og trillede en tur – ifølge lokale medier tilkendegav han rent faktisk sin plan på forhånd. Næste gang en 12-årig dreng fortæller dig, at han har tænkt sig at gøre noget, så tro på ham.

Junior-biltyven er uden tvivl mere badass (og muligvis heldigere) end sit endnu yngre modstykke i den sydvestlige by Mannheim. For en måned siden gav en far sin 10-årige søn sine bilnøgler på parkeringspladsen foran en møbelforretning. Drengen satte sig ind i bilen og drejede nøglen. Bilen stod i første gear og gav et kraftigt ryk fremad, så den stødte ind i en parkeret bil. De to kvinder i den parkerede bil blev lettere kvæstede i sammenstødet, og faren bliver nu sigtet for at have ladet sit barn lege demolition derby på en offentlig parkeringsplads.

Læs mere fra VICE:

Hvis Xzibit havde været studerende

Til gaderæs i Odense blandt rockere og børn

Min sidste drengetur