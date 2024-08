12 baggrundsbilleder til Inger Støjbergs iPad, der ikke er Muhammed-tegninger

Tilbage i efteråret 2017 viste Inger Støjberg på Facebook, at hun så direkte ind i øjnene på Kurt Westergaards tegning af Muhammed med en bombe i turbanen, hver gang hun tændte sin iPad. Det gjorde hun, fordi hun er “stolt af Muhammed-tegningerne” og mener, at de er med til at “definere Danmark som det frie samfund, vi er”. Men hendes friske baggrundsskærm var ikke noget, alle satte pris på.

Nu har det nemlig vist sig, at hendes ellers skudsikre argumentation ikke fik valget af baggrundsskærm til at falde i særlig god jord hos det iranske præstestyre, som ellers var gået med til at få besøg af udlændinge- og integrationsministeren til et møde om tvangshjemsendelse af afviste asylansøgere. Mødet blev faktisk udskudt, fordi det iranske præstestyre var utilfredse – et møde, den danske minister ellers helt sikkert havde glædet sig til, eftersom størstedelen af de afviste asylansøgere på udrejsecenteret Kærshoved i 2017 var iranere. I dag er aftalen stadig ikke blevet til noget, og Inger Støjberg har udtalt, at hun ikke mener, “at iranerne skal bestemme, hvorvidt vi har ytringsfrihed i Danmark eller ej”.

Der er mange spørgsmål, der dukker op i kølvandet på den her historie: For det første: Er det ikke kun små børn, ældre mennesker og turister, der stadig bruger iPads? For det andet: Hvorfor har Inger kun kedelige apps installeret på sin tablet? For det tredje: Selv om iranerne selvfølgelig ikke skal begrænse vores ytringsfrihed og bestemme, hvad Inger Støjberg har som baggrundsskærm på sin iPad, kunne man så ikke have ladet være med at provokere unødvendigt for at bibeholde muligheden for at forhandle med dem?

Men vigtigst af alt: Hvad kan Inger Støjberg i stedet vælge som baggrundsskærm på sin iPad? Der er sindssygt mange billeder her i verden, der siger noget om dansk kulturarv, men som ikke samtidig smadrer vores internationale relationer, så for at hjælpe ministeren har vi her samlet vores bedste bud på den baggrundsskærm, hun bør vælge.

Skift din baggrund nu, og tak os senere, Inger.

Ham danskeren, der boller på toppen af Den store pyramide i Giza

Okay Inger, det har godt nok skabt en del vrede i Egypten, at den danske fotograf Andreas Hvid og en af hans veninder tilsyneladende er kravlet op på toppen af Den store pyramide i Giza for at tage et billede dem selv, der har sex. Og relationen mellem Egypten og Iran er også blevet bedre over de senere år. Men alligevel tror vi, at iranerne ville være i stand til at se det sjove i danskerens frække tur til toppen af en af Egyptens største turistattraktioner.

Løkke klædt ud som “hiphopper” til 80’er-fest

Super 80’er fest med Chief LLR. pic.twitter.com/0GkAT1ao9D — Brian Mikkelsen (@BrianAMikkelsen) November 25, 2018

Du kan altid skære Brian Mikkelsen ud, hvis du synes, han bryder med Lars Løkkes 80’er-illusion. Du kan også glæde dig med, at for hver dag der går, hvor Lars bruger mere tid på at være en spradebasse på internettet end at regere landet, kommer du tættere på muligheden for at vælte ham (måske også fysisk, hvis han ikke kan få click-skoene ud af pedalerne) og selv overtage magten.

Et par bare bryster fra Nygarts busreklamer

… men for guds skyld ikke en pik.

Bonde søger brud-screenshot af danskere med armene oppe i køer

Godt nok fik lyseslukkeren Dan Jørgensen gjort dyresex forbudt i Danmark, men det betyder jo ikke, at man skal holde sig fra at stikke hele armen op i enden på en ko for fornøjelsens skyld. Det er sgu da sjovt, for helvede. Vær nu lidt frisk, Inger.

Torsten Schacks julefrokost-billede

Så er det næsten, som om Torsten blinker til dig med et glimt i øjet, hver gang du skal tjekke din mail. Frækt.

En Jokeren-selfie

Han er alligevel stærkt på vej mod at blive landets nye statsminister, så du kan lige så godt vænne dig til at se på hans ansigt hver eneste dag.

En kæmpe kønskrans

Så længe den ikke er “brudt”, burde det ikke vække harme hos det iranske præstestyre.

Det her billede fra Roskilde Festivals nøgenløb

Foto: Lasse Bak Mejlvang

En tradition lige så dansk som at kaste op til sin julefrokost med arbejdet. Og måske endnu mere dansk end at være fortaler for en strammere flygtningepolitik.

Et screenshot af Fodboldtossen

Måske er der mange, der nu har set sig sure på dig over, at du har lavet en strammerkage eller har misinformeret Folketinget. Men der er stadig ikke tilnærmelsesvis lige så mange, der er sure på dig, som der var på Ronni “Fodboldtossen” Nørvig, dengang han løb på banen under en kamp mod Sverige og prøvede at hamre dommeren i jorden.

Et screenshot fra den Worldstar-video, hvor Inger Støjbergs bil påkører en asylansøger

Selv om man næsten ikke kunne forestille sig en mere uheldig dansk viral-debut på den urbane sensationsportal Worldstarhiphop.com end flygtninge- og integrationsministerens bil, der påkører en irakisk kvinde uden for Udrejsecenter Sjælsmark, førte hændelsen til aflysningen af nul internationale topmøder – altså ét færre end Westergaard-temaet på din iPad.



Konklusion: Det er mindre ødelæggende for vores udenrigspolitik at blive kaldt “the new Nazis” af Worldstar-brugeren “Luis Burge” end at pisse på en hel regions religion.

Et screenshot fra det spil, hvor Inger Støjberg tæver flygtninge med en skinke

Åh, Inger. Jo længere vi kommer ned ad listen over dine meritter, jo mindre overraskende virker hele den her episode. Selvfølgelig har du en Muhammed-tegning som iPad-baggrund, Inger. Spørgsmålet er bare, hvornår det kommer frem, at du har vers fra Koranen på dit toiletpapir.



Det her Avengers-ensemble af DF-sympatisører

https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fdanskfolkeparti%2Fphotos%2Fa.520450264650002%2F1336434733051547%2F%3Ftype%3D3&width=500

Bare så du ikke glemmer, hvem du i virkeligheden arbejder for.