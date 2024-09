​12 bartendere deler ud af deres bedste toilet-historier

At være bartender kan til tider være en udfordrende opgave. Spildte drinks, opkast og folk, der gavmildt deler ud af både knytnæveslag og springskaller, er en forventelig del af jobbet. Så godt som hver eneste nat, er der nogen, der knalder et sted, hvor de ikke skal knalde, nogen der brækker sig, steder hvor de ikke skal brække sig, eller bare opfører sig irriterende på den ene eller den anden måde. De mænd og kvinder, der sørger for, at du får dine hårdt tiltrængte doser af shots, dåsebajere og billige drinks, håndterer alt det lort din druktur fører med sig og det endda uden at nyde godt af alkoholens berusende og bedøvende egenskaber.

Generelt oplever bartendere en hel masse lort, som de fleste helst ville være foruden. Men de værste oplevelser udspiller sig som regel omkring toiletterne. Jeg spurgte derfor ind til nogle af de bedste, værste, ulækreste, mest overraskende og forstyrrende fund, baransatte har gjort på toiletterne efter lukketid. Her er hvad de fortalte mig. (Jeg har udeladt deres efternavne, af hensyn til deres værdighed og navnene på de steder de er ansat for at forhindre dem i at modtage en fyreseddel.)

“I byen, hvor jeg gik på universitetet, lå en af de mest uhumske barer jeg nogensinde har været på. Det var det eneste sted i byen, der serverede sprut efter kl 22 og den var derfor som oftest propfyldt med mennesker. Mit arbejde bestod i at møde ind om morgenen efter en lang festlig nat for at gøre rent på toiletterne. De fleste gange var det ikke den værste tjans – man vænner sig hurtigt til selv den klammeste lugt – men en morgen havde jeg en rigtig ‘fuck-dig-oplevelse’, da en aggressiv drukmås kastede op ud over det hele, lavede en ‘Houdini’ og efterladte sig en overbrækket bås i baglås. Da jeg ikke kunne komme ind i båsen og jeg ikke havde nogle intentioner om at glide ind under døren, igennem en pøl af bræk, efterlod jeg den derfor som den var. Og så blev jeg fyret.” – James

“På mit allerførste job – jeg var 16 og arbejdede som værtinde og promoter for et sted i New York City – var en pige gået kold med hendes bukser nede om anklerne og da jeg var den eneste pige på vagt, var jeg nødt til gå ind til hende og trække bukserne op for hende.” – Amanda

“Jeg har fundet lort på sædet (hvordan kan det overhovedet lade sig gøre?), MDMA kapsler på gulvet og en enkelt gang, efter et privat event, åbnede jeg et skab for at lægge nogle ting væk og inde i skabet sad to piger og pissede i et par plastic krus. Seriøst? Toiletterne var på den anden side af gangen.” – Rosie

“Engang fandt jeg en halvanden centimeter dyb blodpøl på gulvet. Den spredte sig ud over hele gulvet og var som taget ud af en horror film. Der var så meget blod, at personen der blødte, med garanti havde brug for en ambulance. Det mærkelige var, at vi ingen slåskampe havde haft i løbet af aftenen og heller ingen blødende gæster. Det var et lille sted, så vi ville helt sikkert have lagt mærke til sådan noget. Da min chef så det, løftede han blot øjenbrynene, kommenterede det med et “mærkeligt” og fortsatte efterfølgende med at lukke baren. Jeg har også engang fundet en død hamster med et halsbånd på. Dog sjovt nok uden et navneskilt.” – Alex

“Punkterede silikoneindlæg og klæbrige bh’er. Jeg har fundet dem på gulvet på toiletterne og ved baren. Sågar ovenpå baren. Jeg har set piger tage dem ud, blot for at efterlade dem på stedet.” – Emily

“Jeg var lige mødt ind, omkring kl 18 og en af vores stamkunder var i baren. Jeg havde ikke betjent hende endnu, men hun havde været der hele dagen. Omkring en halvtime senere var hun forsvundet. Der var ikke særligt mange mennesker i baren, men på et tidspunkt var der én, der undrede sig over, hvor hun mon var blevet af og vi gik efterfølgende ud på toilettet. Toilettet bestod af en enkelt bås og kvinden lå ovenpå båsen, der havde løsnet sig fra væggen – døren var helt revet af. Flisen hvor båsen havde været boltet fast, var flækket og de skruer, der havde holdt båsen oppe, var revet direkte ud af væggen. Vi købte et billigt tæppe fra butikken ved siden af og hang det op som erstatning for døren, men da toiletpapirsholderen sad solidt fast på båsen, kunne vi ikke tage den af. De, der var nødsaget til at bruge toilettet, måtte derfor forberede sig på, at båsen var ved at styrte sammen, hver gang man hev i toiletrullen.” – Lauren

“Jeg gik ud på toilettet og opdagede at jeg havde trådt i et stykke tyggegummi, da min sko klæbede sig til gulvet hver gang jeg satte min fod ned. Jeg gik ind i toilettets eneste bås og i samme øjeblik jeg satte mig, blev jeg mødt af den letgenkendelige lugt af lort. Jeg tjekkede hele båsen i et forsøg på at lokalisere kilden til lortelugten og efter et stykke tid, går det op for mig, at det er min sko der lugter. Det var ikke tyggegummi, der fik min sko til at klistre til gulvet. Det var lort. Og ikke hundelort. Jeg har seks hunde og ved derfor godt, hvordan hundelort ser ud og det lort jeg havde under skoen var bestemt ikke hundelort. Det var menneskelort. På min sko.

Jeg begynder så småt at gå i panik. Jeg forsøger at få lort af min sko uden at røre ved det, men lorten klistrer sig stædigt til min sko som tyggegummi og var ikke til at få af. Da jeg endelig kommer ud fra toilettet, får jeg øje på TO NYDELIGT PLACEREDE LORTE PÅ GULVET. De var lagt diskret i hjørnet af baren, på en måde så man ikke umiddelbart lagde mærke til at de lå der. Chokeret som jeg var, råbte jeg til mine venner, “Jeg har trådt i menneskelort! Jeg har trådt i menneskelort!”. En af bartenderne regnede ud, at det måtte være en virkelig stiv fyr som på det her tidspunkt var gået kold, der havde skidt på gulvet. Hun ringede så efter politiet, som kom og hentede ham.

Jeg var nødt til at smide min fucking sko ud. Og jeg kunne jo heller ikke bare have en enkelt sko på, så jeg smed også den anden ud og færdiggjorde min vagt på strømpesokker.” – Kati

“Min chef havde en friaften og han benyttede lejligheden til at drikke sig ned. Ved lukketid var han ikke til at finde. Vi fandt ham lidt senere, gået kold ude på dametoilettet, siddende på tønden, med bukserne nede om anklerne.”

– Monique

“Jeg fandt seks forskellige servietter, tapet fast på væggen ude på toilettet. På dem var tegnet meget smukke og detaljerede skitser, af forskellige piger, der havde været på baren i løbet af aftenen. De var ledsagede af en række digte, der indikerede, at ophavsmanden var mentalt forstyrret.” – Alex

“Jeg har set en masse ulækre ting på toiletterne: blodige trusser, brugte kondomer med lort på og engang var der en, der havde smurt lort ud over væggen i en slags geometrisk mønster.” – Jet

“På mit arbejde er der en der helt konsekvent skider i håndvasken. Jeg har også engang fundet et komplet sæt tøj ude på toilettet. Det var foldet pænt sammen og efterladt på gulvet. Var der en, der gik hjem nøgen?” – Joshua

“Jeg gik engang ud på toilettet og afbrød en pige, der sad og tog streger, i en pøl af hendes eget bræk. Det syn kan stadig få mig til at grine”. – Nicole

