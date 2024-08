15 musikere, der går amok på scenen​

Denne artikel er oprindeligt udgivet på Noisey USA



Det kan være rigtig nedtur at være på turné. Man sidder på en bus med de samme ildelugtende mennesker dag ud og dag ind. Man skal give den 100 procent hver eneste aften foran et stort publikum, også selv om man er syg, træt, har tømmermænd eller bare ikke har lyst. Oven i det skal man også forholde sig til pikhoveder blandt publikum, der står og skriger jokes på din bekostning, mens alle har deres telefoner fremme klar til at fange dit uundgåelige fejltrin. Det er nok til at knække selv den mest jernhårde vilje. Bare spørg Justin Bieber. Eller Billy Corgan. Eller Billy Corgan igen. Det er derfor helt naturligt, at man har en dårlig aften nu og da. Her er en række af de værste…

Videos by VICE

Courtney Love

https://youtube.com/watch?v=GUpC3hQpT1Q%3Frel%3D0%26controls%3D0%26start%3D307

Man får virkelig ondt af Courtney Love i den her video. Hvad går der gennem hovedet på en person, der køber en billet til hendes koncert bare for at stå og flagre med et billede af hendes afdøde mand? Det er helt exceptionel dårlig stil. Men Courtney Love vælger så at håndtere situationen lige så yndefuldt som en havnearbejder. “Jeg skal leve med det lort, med hans spøgelse og hans barn,” siger hun. Måske er hun ikke den supermor, vi alle gik og troede? Hun fortsætter sin tirade ved at svine Dave Grohl til, inden hun stormer væk fra scenen.

Dave Grohl

Og nu vi taler om Dave Grohl, så stoppede han engang midt i en af bandets middelmådige sange for at råbe til en fyr i en stribet trøje, at han skulle holde op med at slås og skride af helvede til. “Du skal ikke komme til min koncert for at slås. Du kommer til min koncert for at danse, dit røvhul!”

Green Day

Hvis man nogensinde har oplevet en toårig gå helt amok over at skulle i seng, så har man fanget essensen af Billie Joe Armstrongs legendariske raserianfald til iHeart Radio Music Festival i 2012. Da Green Days set blev skåret i tid for at gøre plads til Usher, droppede Billie f-bomben flere gange, end vi alle har været udsat for introen til “American Idiot.” Han mindede alle til koncerten om, at “jeg har været her siden nitten-fucking-otteogfirs,” og at han “ikke er Justin Bieber, røvhuller,” før han smadrede sin guitar og smed mikrofonen fra sig i vrede. To dage senere tjekkede han ind på afvænning. Eyeliner er hårde sager.

Staind

Det er virkelig let at gøre nar af Staind. Det er både let og sjovt. Så da en video dukkede op, hvor forsangeren mister fatningen til en festival, gik internettet i samlet flok op på loftet og hentede en kasse med påskriften: “Jokes fra 1999.” Men så fik historien et tvist: Sangeren rettede sin vrede mod en flok pikhoveder, der gramsede på en ung kvinde blandt publikum. Jeg havde aldrig troet, jeg skulle sige det, men: Sådan, dude fra Staind! Mænd, der bruger stagediving som en undskyldning for at forulempe kvinder, er de største svin til koncerter. Folk, der filmer vertikalt med deres smartphones, kommer ind på en flot andenplads.

Notorious B.I.G.

Hvad fanden, DJ Kap? Tag dig sammen, mand!

Billy Joel

Det her er – helt uden tvivl – den bedste video, internettet har at byde på. Det er måske, det bedste menneskeheden har at byde på. Hvad er bedre end Piano Man himself, der fuldstændig går grassat, vælter sit klaver, smadrer en mikrofon og sparker en fyr, alt imens han formår at fremføre “Sometimes a Fantasy” til perfektion?

Pearl Jam

I 1998 var der en eller anden nar til en Pearl Jam-koncert, der troede, at Eddie Vedder var en sparebøsse, da han begyndte at smide mønter efter forsangeren. Eddie kvitterede med en flannelsvøbt sviner.

Queens of the Stone Age

Det er uklart, om det også var mønter, Queens of the Stone Ages Josh Homme blev bombarderet med, men han fik i hvert fald et eller andet smidt i hovedet, for selv om han optrådte med tårnhøj feber, så sendte han en byge af fornærmelser ud over publikum, som ville have fået djævelen selv til at rødme, før han instruerede scenevagterne om at løfte synderen op, så han kunne gengælde angrebet.

Nickelback

Vi runder trilogien af vrede forsangere, der er træt af at få smidt lort i hovedet, af med Nickelbacks Chad Kroeger. Den her er fra de gode gamle dage, da han stadig havde den der kogt-spaghetti-frisure. Publikum smed sten efter ham, og efter to sange udvandrede han fra scenen. Der var ingen, der protesterede.

Discharge

D-takts-legenderne Discharge er lige så gamle som musikken selv, og derfor kunne man godt få den idé, at det er okay at lave pis med dem. Men der tager man grueligt fejl. For nyligt var der en eller anden kegle med en hanekam, der besluttede sig for at smide sin øl efter forsanger Rat Martin, der prompte løb ned og smækkede ham en på skrinet. Så kan du lære det. Hvis du går til en Discharge-koncert, er reglerne: Hear Nothing, See Nothing, Throw Nothing.

Guns N’ Roses

Troede du, vi havde glemt Axl Rose? Manden er så legendarisk for at gå amok på scenen, at der findes en hel compilation-video dedikeret til hans udskejelser. Og den dækker vel at bemærke kun årene mellem 1988 og 1993! Her er en lille særligt udvalgt perle.

Michael Jackson

Nu vi taler om Guns N’ Roses, så er Slash pisse ligeglad med, hvem du er. Hvis han først er gået i gang med en guitarsolo, så kan du godt fise af og lade ham blive færdig. Selv da Michael Jackson forsøgte at få ham til at skrue ned, fortsatte han ufortrødent, og Kongen af Pop havde intet andet valg end at danse videre i arrigskab.

The Attaris

Det er røvirriterende at skulle forholde sig til idioter blandt publikum, men det er endnu værre, når man skal forholde sig til dem i sit eget band. Da trommeslageren i Ataris ikke levede op til den høje standard, som forventes af et pop-punk band, hvis sange roterer omkring de samme tre akkorder og en forkærlighed for Claire Danes, så gik Kris Roe helt amok og kastede trommesættet efter ham i vrede – et stykke af gangen.

Screeching Weasel

Altså, Ben Weasel. Fyren har brugt årtier på at skrive dusinvis af perfekte poppunk-numre, og så går det hele op i røg, da han vælger at slå på en kvindelig fan til SXSW. Siden da er bandets stjerne i den grad falmet. Det er aldrig godt for karrieren at slå på kvinder.

Garbage

De fleste musikere på listen, der vender deres vrede mod publikummer, har truet med at komme ned fra scenen og “smadre dem” eller “smadre dem fuldstændigt” eller “smadre dem langt ind i næste århundrede!” Men Garbages Shirley Manson valgte en anden taktik. Hun mindede simpelthen vedkommende, som blev ved med at spytte på hende, om, at hun havde mulighed for at kommandere alle mænd inden for en 20 kilometers radius til at gå til angreb på spaden: “Jeg får alle de her fyre, og også mit eget crew, til at finde dig, tage dig med udenfor og smadre dig, som du aldrig er blevet smadret før.” Ja, man skal nok ikke lægge sig ud med Shirley Manson. Især ikke, når hun har menstruation.