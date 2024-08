15 nye album til din private A-rotation

Denne artikel er oprindeligt udgivet af Noisey USA og bringes her med bidrag af Noisey Danmark



Ty Dolla $ign: Beach House 3

Rapmusikkens alsidige gentleman vender tilbage med sit andet studiealbum og propper det naturligvis med features. Pharrell Williams, Lil Wayne, The-Dream, YG, Future, Swae Lee, Wiz Khalifa, Damian Marley og Tory Lanez er alle sammen gæster; Mike Will Made It, DJ Mustard og Skrillex er blandt producerne. Der har været en bunke singler forud for albummet, men den mest markante var den luksuriøse “Message In a Bottle.” —Alex Robert Ross

Angelica Rockne: Queen of San Antonio

Imellem glimtene af honky-tonk energi på Angelica Rocknes debut, Queen of San Antonio – hvor singer-songwriteren vender tilbage til country-kanonen – findes der sentimentale kærlighedssange. Det er her, Rocknes stemme træder i karakter, hun begynder at drikke for at glemme, slideguitarerne falder tilbage, og albummets hjerte virkelig viser sig: træt, men ikke helt nedbrudt. —Alex Robert Ross

The Minds of 99: Solkongen Del 1

To år efter deres seneste udgivelse, Liber, er danske The Minds of 99 igen klar med et udspil. Der er dog ikke tale om et helt album, men derimod første del af en udgivelse, hvor der endnu ikke er udgivelsesdato for næste del. Heldigvis er de fem tracks, kvintetten har velsignet os med, en sonisk mosh pit, der giver dig lyst til at give efter for dine mest primitive og energiske impulser. —Lasse Cato

Slaughter Beach, Dog: Birdie

Birdie, den anden LP fra Modern Baseball-medlemmet Jake Ewalds soloprojekt, Slaughter Beach, Dog, udvisker grænserne imellem virkelighed, fiktion og metaforer, ligesom fuldemandsminderne fra din seneste bytur. Fortællinger om øjeblikke, der virker unødvendigt specifikke, kan ændre fokus, før linjen er nået til ende. Ewald kan finde på at beskrive en scene detaljeret og så pludselig forlade historien for at fortælle dig, at en biskop sparkede hans mor ud af sit hjem og drejede hende rundt med bind for øjnene; og på et tidspunkt er han ikke sikker på, om han befinder sig i Echo Park i LA, eller om han sidder hjemme i sin stue. —Alex Robert Ross

Julien Baker: Turn Out the Lights

At skrive om depression er svært. Som oftest betyder det, at man skriver om fraværet af følelser, hvilket efterlader forfatteren med forsvindende lidt af det, man normalt bruger som inspiration. Det er en af grundene til, at Julien Bakers “Appointments” fra hendes andet album, Turn Out the Lights, er så inddragende. Det er en livlig og detaljeret fortælling om en person, der ikke har nogen følelsesmæssig oprejsning i syne og i det hele taget ikke er i stand til at føle noget som helst. På en eller anden måde formår Turn Out the Lights at bruge depression som et udgangspunkt for en masse ideer. Hvis der eksisterer nogen som helst form for retfærdighed, vil det her album føre til, at Julien Baker bliver anset, som den mesterlige sangskriver og sanger hun er. —Alex Robert Ross

Rico Nasty: Sugar Trap 2

2017 har vist sig at blive et afgørende år for den DMV-baserede (området omkring Washington D.C., Maryland og Virginia) rapper Rico Nasty. Siden hendes virale hit “Poppin” blev set halvanden million gange over sommeren (til dels som resultat af at have været med i HBO-serien Insecure), er hendes fangruppe fortjent vokset støt. Efter flere måneders ventetid er Sugar Trap 2 endelig landet, og det er en hårdtslående efterfølger til modstykket Tacobella, der udkom i maj. Mens Tacobella er navngivet efter den kvindelige rappers blide alter ego, er Sugar Trap 2 præget af hendes helt egen Sasha Fierce-agtige energi, der kræver din fulde opmærksomhed. Og Ricos hæse stemme og tyggegummitrap-beats er sweet nok til at forføre hvem som helst. —Tiffany Wines

John Maus: Screen Memories

Med en ph.d. i politisk videnskab vender John Maus tilbage fra seks år i Minnesotas vildmark med 12-tracks analyse af kunstuddannelse, Silicon Valleys tech-gnosticisme og, mere generelt, verdens undergang. De ting kanaliserer han som altid gennem både barokke kompositioner og minimalistisk synth-pop – som Bach fortolket af Flock of Seagulls eller noget i den stil. Der er én inspirerende sang, der er opbygget omkring en udvidet amerikansk fodbold-metafor, og en anden hvis eneste lyrik er: // Your pets are gonna die //. Men bare rolig, da jeg interviewede Maus i sidste måned, forsikrede han mig om, at alle kæledyrene ender i himlen. —Colin Joyce

