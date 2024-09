Mød den 17-årige knægt, der tjener titusindvis af kroner om måneden på at sælge snus

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE Sverige

Niklas* er en 17-årig pusher, men han sælger ikke de sædvanlige stoffer. Han tjener sine penge på snus. Han hævder med sine egne ord, at han er manden, man går til, hvis man skal skaffe snus i det sydlige Finland. Vi mødte ham i hans forældres garage omkring midnat, få minutter efter han modtog en forsendelse med fire kasser svensk tobak. Der er 96 kartoner snus med ti bøtter i hver, og de skal sælges videre gennem Niklas’ seks forhandlere. Sådan en levering modtager han en gang om ugen.

Ifølge Niklas er der ingen andre, der sælger så meget snus, som han gør, hvilket gør ham til den største snusforhandler i hele det sydvestlige Finland (eftersom hans aktiviteter er ulovlige, vil han ikke have, at vi skriver, hvilken by han bor i).

“Alle kender mig. Før jeg fik andre ansatte, kunne jeg nemt bruge fire timer efter skole på at køre rundt og sælge snus. Nu tjener jeg næsten 40.000 kroner om måneden,” siger Niklas.

Niklas i sin garage.

Før Finland blev medlem af EU i 1995, havde landet en mængde fabrikker, der producerede finsk snus. Strengberg-snus blev for eksempel produceret i Pietarsaari og blev anset for at forebygge kræft, helbrede tandpine og forebygge epilepsi. Men i modsætning til Sverige havde Finland ikke haft en 200 år gammel kærlighedshistorie med snus. Derfor fik de ikke gennemtvunget den samme dispensation som Sverige, da EU bestemte, at snusproduktionen skulle indstilles.

Men det var ikke kun mirakelmidlet Strengberg-snus, der forsvandt med forbuddet. Tusindvis af finner mistede også deres job på fabrikkerne. Desuden så et lukrativt, ulovligt snusmarked dagens lys.

Jeg er selv finsk, og i min vennekreds, er der mindst ti mennesker, der tjener lidt ekstra på salg af snus, men ingen af dem lever af det. Det tog da også kun et par dage for mig at komme i kontakt med Niklas, der faktisk har skabt sig en karriere på den svenske læbetobak.

Niklas er endnu ikke flyttet hjemmefra. Han siger, at der både er fordele og ulemper ved at være 17 og tjene så mange penge. Niklas har et stort guldur på håndleddet og designertøj fra top til tå. Han ejer også en lille elbil. “Jeg lever et stilfuldt liv og køber rigtig meget tøj. Selvom der er nogle dage, somme tider uger eller måneder, hvor jeg er paranoid og tror, at politiet holder øje med mig, er der ikke nogen risiko for, at jeg bliver fanget.”

Niklas viser en af sine snusbøtter frem.

Det er lovligt at importere op til et kilo snus til Finland, så længe det er til eget forbrug. En stor del af den lovlige import forhandles på krydstogtskibe mellem Sverige og Finland, hvor det er muligt at købe snus, så snart båden når ind i den svenske del af Østersøen.

Den største mængde svensk snus sælges dog i Haparanda, som ligger i Sverige ved grænsen til Finland oppe nordpå. Det anslås, at 80-85 procent af den snus, der sælges i Haparanda, købes af finner.

Den lovlige mængde snus, man må købe, bliver overskredet igen og igen. Hvert år beslaglægger det finske toldvæsen stadigt større mængder snus. Alene i april i år blev 1300 kg snus, der var bragt illegalt over grænsen, beslaglagt.

Sidste år undersøgte myndighederne 300 tilfælde af snusimport, hvor i alt 3,4 ton snus var blevet smuglet ind i landet. Året før drejede det sig om mindre end en tredjedel, nemlig 1024 kg. Meget tyder på, at der bliver smuglet mere. Samtidig er det finske politis interesse ikke så stor, og med den laveste andel af politifolk pr. 1.000 indbyggere i EU er deres ressourcer begrænsede. Ifølge en undersøgelse, der blev offentliggjort tidligere på året, mener politiet, at snus er et “spørgsmål om folkesundhed” og dermed ikke noget, de bør bekymre sig om.

Niklas’ forældre ved godt, hvordan deres søn tjener sine penge. I gymnasiet hjalp de ham med at finansiere sit snussalg. “Jeg var på båden til Sverige med min far, og vi købte en hel kuffert fuld af snus. Jeg solgte det i Finland og lagde straks mærke til, hvor meget jeg kunne tjene.”



I dag er processen omkring indkøb lidt anderledes, for Niklas har både en leverandør og flere forhandlere, som han mødte gennem Facebookgrupper for folk, der har det “sorte guld” som fælles interesse. Leverandøren kender han ikke rigtig, men hans forhandlere er venner, som han stoler på.

Niklas pakker kasser med snus.

Gadeprisen på snus er omkring dobbelt så høj som i butikkerne, og efterspørgslen er høj. “Hver forsendelse er udsolgt inden den næste når at komme,” fortæller Niklas. Han sælger en karton for 260 kroner. I Haparanda koster de 120 kroner. En kasse med 24 kartoner koster 2850 kroner i Sverige. Niklas køber en kasse for omkring 3700 kroner af sin leverandør, hvilket betyder, at han tjener omkring 2200 kroner for hver kasse, han sælger.

Det anslås at det sorte snusmarked i Finland omsætter for 370 millioner kroner om året. Enkeltpersoner og bander smugler et par kasser af gangen over grænsen, især via Haparanda, og sælger det derefter videre til pushere som Niklas.

En stor del af handlen i Finland foregår via sociale medier. I skrivende stund er der omkring 190 finske Facebookgrupper for snussalg. De sælger alle sammen snus for dobbelt så meget, som de køber det for. Den største gruppe har i øjeblikket over 17.000 medlemmer, og det er ikke svært at blive medlem. De fleste sælgere i grupperne gider ikke engang at bruge falske navne, men nogle beskytter deres identitet med falske konti. Det er tit, at de for eksempel bruger deres eget fornavn og hedder Muikkunen til efternavn, som er finsk for Mumrikken, og er en reference til Mummitroldens bedste ven, selvfølgelig.



I kraft af den ukontrollerede handel er diskussionen omkring legalisering af snus igen blusset op, men det er alligevel ikke noget, der præger den politiske debat.



Ida Schauman er næstformand for det svenske Folkeparti (SFP). Hun er en af de få politikere, der mener, det er en god idé at legalisere snus. “Jeg er ikke stor tilhænger af snus, men jeg synes, at lovgivningen bør være konsekvent,” forklarer hun. “I dag er cigaretter lovlige, mens snus, som er mindre farligt, ikke er. Derfor synes jeg, legalisering og beskatning af handlen er en bedre løsning end en ulovlig handel, som politiet ikke har ressourcer til at overvåge.” Hun håber også, at en legalisering af snus kan reducere rygning, som det har gjort i Sverige.

Hver kasse indeholder 24 kartoner med ti bøtter snus i hver.

Det ulovlige salg af snus i Finland bliver stadig mere organiseret og omfatter en række importører, forhandlere og distributører. Hvis man bliver taget, kan man blive dømt for en række forbrydelser, herunder smugling og overtrædelse af loven om tobak og skattesvig. Staten kræver penge for smuglet snus, og den pris, man betaler, bliver hurtigt meget høj. For et enkelt gram illegalt importeret snus kræver den finske stat 37 cent i skat. En snusdåse indeholder ca. 20 gram snus. En karton ulovlig snus kan altså ende med at koste 550 kroner.

Niklas mener ikke, at politiet skal blande sig i, hvad han laver, og han er ikke bange for, at nogen sladrer. “Ingen har nogensinde turde at snyde mig, fordi de ved, hvad jeg er i stand til,” siger han og fortæller om den første og eneste gang, nogen skyldte ham penge. Han siger, at det hele endte med, at den person, der var i gæld til ham, fik en økse gennem sin dør.

Til trods for sin luksuriøse livsstil og de voldsomme anekdoter planlægger Niklas at stoppe med at pushe snus, så snart han bliver voksen, selv om han regner med fortsat at sælge “små mængder”, når han skal aftjene sin værnepligt.



Før vi skilles, regner han ud, at han ville skylde den finske regering over 7 millioner kroner, hvis han blev snuppet. Han griner, og forsikrer mig endnu en gang om, at det aldrig kommer til at ske. “Det er fuldstændig umuligt at spore min virksomhed så langt tilbage i tiden.”



*Niklas identitet er hemmeligtholdt, da han begår kriminalitet. Redaktionen er bekendt med hans fulde navn.